"Моя дівчина померла через обрізання"

Тамасін Форд

BBC Африка

22 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Старійшини Бондо передають традиції молодим жінкам і дівчатам у Сьєрра-Леоне

Сьєрра-Леоне має один із найвищих показників жіночого обрізання в Африці. Іноді це закінчується трагедією.

BBC поспілкувалась з чоловіком, який вважає, що його дівчина померла після того, як їй порізали геніталії.

Фатматі Турай було 19 років, коли мати покликала її повернутися додому в їхнє село.

Її мали посвятити у суспільство Бондо через багатовіковий ритуал, під час якого жінок готують до дорослого життя, а сам ритуал супроводжують музика і танці.

Через 36 годин Фатмата померла.

З дня її похорону, 18 серпня 2016 року, її хлопець, журналіст Тайсон Контех, взяв у руки камеру і почав знімати.

В одному з останніх відео він, дивлячись прямо в об'єктив, пояснює, чому вирішив задокументувати те, що відбувається.

"За допомогою цього фільму, який так сильно мене захопив, я хочу почати дискусію. Фатмата не хотіла би бачити, як помирає ще одна дівчина чи жінка. Це її бажання".

Чоловік каже, що Фатмата розмовляла з ним уві сні і хотіла, щоб він розкрив правду про її смерть і поклав край практиці каліцтва жінок.

Підпис до фото, У своєму фільмі Тайсон Контех показує фотографію своєї померлої дівчини Фатмати Турай

Жіноче обрізання передбачає часткове або повне видалення статевих органів, найчастіше - клітора.

Фонд народонаселення ООН задокументував таку практику в 92 країнах, але найбільше вона поширена в деяких частинах Африки та Близького Сходу.

У таких країнах, як Сомалі, Судан і Джибуті, практикується форма жіночого обрізання, коли статеві губи видаляють, а потім ними практично повністю закривають вхід у піхву, залишаючи невеликий отвір для сечі та менструальної крові. Коли жінка виходить заміж, їх потрібно розрізати, щоби вона могла зайнятися сексом.

Жодної користі для здоров'я жіноче обрізання немає. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що операція може призвести до проблем із сечовипусканням, вагіною та менструальним циклом, а також до ускладнень під час пологів та смерті.

У Сьєрра-Леоне 83% жінок і дівчат віком від 15 до 49 років зазнали каліцтва статевих органів. Однією з головних цілей є контроль над сексуальним бажанням жінки. Вважають, що обрізання зможе захистити незайманість дівчини, і коли вона вийде заміж, вона залишиться вірною своєму чоловікові.

"Необрізана жінка любить секс більше, ніж обрізана. Ось чому ми зменшуємо в них бажання", - каже Аміната Санко, яка виконує процедуру обрізання у Сьєрра-Леоне.

"Я тиждень не могла помочитися"

Контех зміг домовитися про зйомки ритуалу, доступ до якого отримати вкрай важко.

Це свято, яке вважають віковою традицією краси, мистецтва і культури, під час якого традиційна роль дружини та матері від старійшин Бондо передається молодим жінкам.

Його вважають очікуваним і необхідним обрядом. Частиною ритуалу ініціації також є жіноче обрізання. Контеху не дозволили знімати це.

Підпис до фото, Нгайма Камара, яка виконує обрізання, вважає, що воно є важливою частиною її культури

"У нашій культурі цей процес ініціації у суспільство проходить багато століть", - каже Нгайма Камара, яку вважають досвідченою виконавицею обряду.

"Якщо ти не посвячена, тобі буде соромно вмиватися зі мною біля струмка. Якщо я проходитиму повз тебе, я можу тебе вдарити. Якщо ми десь зустрінемося, я можу тобі сказати, що я не розмовляю з необрізаною жінкою. Наче ти хвора".

У своєму документальному фільмі Контех розповів про те, що сталося з Фатматою через день після церемонії Бондо.

"Її тіло принесли до будинку і поклали на килим. Вона була загорнута у щось біле", - каже чоловік.

"Вона стікала кров'ю, і ми зрозуміли, що вона померла після того, як її покалічили під час обряду Бондо".

Прибула поліція, тіло Фатмати забрали у морг у Макені.

Її матір і виконавицю обряду арештували.

Через шість днів єдиний на той час патологоанатом Сьєрра-Леоне, доктор Сімеон Овізз Корома, зробив розтин.

Підпис до фото, Ругіату Турай, яка виступає проти жіночого обрізання, каже, що вона дивом вижила, коли їй зробили поцедуру в 11 років

Там також була доктор Сільвія Блайден, тодішній міністр соціального забезпечення, гендерних питань та дітей.

Доктор Блайден вважає, що дорослі жінки можуть давати згоду на обрізання, але обрізання дітей і примусова операція мають бути категорично заборонені.

Вона оприлюднила подробиці розтину та уточнила, що обрізання не було причиною смерті Фатмати.

Виконавицю процедури та матір Фатмати звільнили.

Контех досліджував можливість того, що смерть його дівчини могли приховати, щоби захистити суспільство Бондо. Доктор Блайден стверджує, що вона ніколи не приховала б правди заради репутації Бондо.

Ругіату Турай, яка не має стосунку до Фатмати Турай, у той час була заступницею Блайден і борчинею проти жіночого обрізання.

Вона є засновницею і керівницею організації Amazonian Initiative Movement у Сьєрра-Леоне, мета якої припинити обрізання.

Вона розповідає, що дивом вижила, коли їй зробили поцедуру в 11 років.

"Багато людей загинуло. Ми знаємо, ми всі це знаємо. Ми повинні бути чесними", - каже активістка.

"Я мало не померла. Я тиждень не могла помочитися. Цілий тиждень. У мене був набряк вагіни після операції".

Кінець Бондо?

Турай сумнівається, що доктор Блайден була під час розтину.

"Чому ви дозволяєте своєму міністру йти в морг на розтин? Навіть якщо вона лікарка, це вже не її справа".

"Вона підтримувала жінок, які виконують обрізання. Це свідчить, що вона упереджена. Ми вважаємо, що результат розтину, якого ми не бачили, був підроблений. Ми впевнені у цьому. Ми не можемо ризикувати життям жінок заради голосів виборців".

Доктор Блайден заперечувала, що вона публічно казала про причину смерті Фатмати, але наполягала на своєму твердженні, що Фатмата не померла внаслідок обрізання і що результати патологоанатомічного дослідження збігалися з історією хвороби дівчини.

Вона сказала, що припущення про приховування правди були наклепом, і додала, що розтин проводився на очах у родичів, правозахисних організацій, поліції та медичного персоналу.

Вона стверджувала, що як міністр вона була зобов'язана бути на розтині, і заперечувала, що була там заради політичної вигоди.

BBC Africa Eye попросила коментар у доктора Овізза у зв'язку зі звинуваченнями, які пролунали у фільмі, але він відмовився відповідати.

Чотири роки тому Турай заснувала перше суспільство Бондо без обрізання - під назвою "Альтернативні обряди" або "Бондо без крові".

Вона вважає, що Бондо прийде кінець, якщо жінки не припинять обрізання.