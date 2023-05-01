Відвідувач музею у Сеулі з'їв твір сучасного художника

Фен Ванг

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Твір італійського художника Мауріціо Каттелана "Комедіант" на виставці у Пекіні у 2021 році

Студент мистецтва з Південної Кореї з'їв банан, який був частиною інсталяції художника Мауріціо Каттелана. Він пояснив, що був "голодний", тому що пропустив сніданок.

Концептуальний твір під назвою "Комедіант" складається зі стиглого банана, прикріпленого скотчем до стіни. Він є частиною виставки Каттелана "МИ", яку демонструють у Сеульському музеї мистецтв Leeum.

З'ївши банан, студент Но Хуін Су приклеїв шкірку до стіни.

Пізніше музей прикріпив новий банан на те саме місце, повідомили місцеві ЗМІ.

Подію зняв на телефон друг Но.

Художній музей Leeum не відповів на запит BBC, однак повідомив ЗМІ, що не буде вимагати у студента відшкодування збитків.

Повідомляють, що банан на картині замінюють кожні два-три дні.

На відео, опублікованому в інтернеті, можна почути крики "Вибачте", коли Но знімає банан зі стіни. Він не відповідає і починає їсти, після чого в кімнаті западає тиша.

Потім він приклеює шкірку до стіни, позує для фото і йде геть.

Пізніше Но заявив місцевим ЗМІ, що сприймає роботу Каттелана як протест проти авторитета. "Тож хіба не може бути ще одного протесту проти протесту", - сказав студент Сеульського національного університету KBS.

"Пошкодження витвору мистецтва також можна розглядати як витвір мистецтва, я подумав, що це було б цікаво... Хіба його не приклеїли там, щоб його з'їли?"

Коли про інцидент розповіли автору твору, Мауріціо Каттелану, він відповів: "Проблеми немає".

Це не перший випадок, коли банан з його твору з'їдає відвідувач виставки.

У 2019 році художник перформансист Девід Датуна висмикнув банан зі стіни після того, як твір продали за 120 000 доларів у галереї Art Basel у Маямі.