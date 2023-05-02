Російський слід? Що відомо про скандал довкола загадкової ракети в польських лісах

1 година тому

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У Польщі розгортається скандал довкола уламків, знайдених десять днів тому поблизу міста Бидгощ. З'являються свідчення, що це, можливо, російська ракета. Те, що вона могла пролетіти сотні кілометрів над країною, її не збили та знайшли випадково аж за кілька місяців, ставить багато питань до польського уряду, пишуть місцеві ЗМІ.

Таємничий об'єкт 22 квітня знайшов в лісі за 15 кілометрів від міста Бидгощ місцевий мешканець. За два дні на місце прибула поліція, а ще за день туди ж прибули військові, місце оточили і проводили роботи в режимі секретності.

Перші коментарі з'явилися 27 квітня. Польське міноборони обтічно назвало знахідку "неідентифікований військовим об'єктом" і запевнило, що це не загрожує безпеці місцевих жителів. Генпрокуратура заявила, що триває розслідування.

RMF FM з посиланням на свої джерела повідомило, що йдеться про ракету класу повітря-земля, але найімовірніше це - польська ракета. Неподалік розташований військовий аеродром, де обслуговують літаки F-16, тож експерти припустили, що ракета могла прилетіти звідти.

Втім невдовзі стало зрозуміло, що все набагато складніше.

28 квітня польська влада офіційно визнала - ракета може бути російською. Навіть більше - вона могла потрапити в польські ліси майже пів року тому.

Ракета з Росії?

Заяву, яка збурила польське суспільство, зробив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він зазначив, що "є причини пов'язати цю знахідку" з інформацією, яку польські служби отримали в грудні минулого року.

"Під час цього інциденту F-35 та наші власні літаки були підняті для відстеження траєкторії цього об'єкту, цієї ракети, яка перебувала над територією Республіки Польща", - заявив прем'єр.

Він зазначив, що інцидент мають розслідувати до дрібниць, але додав, що "Польща, безперечно, є безпечною, ні з ким нічого не сталося".

Згодом голова Оперативного командування збройних сил Польщі генерал-лейтенант Томаш Піотровський назвав точну дату інциденту, про який згадував Моравецький, - 16 грудня.

Саме в той день Росія завдала одного з найбільш масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Загалом, за даними ЗСУ, Росія випустила 76 ракет, з яких 60 збила українська ППО. Від дефіциту електроенергії у деяких містах фактично стався блекаут.

Польське видання Gazeta Wyborcza стверджує, що проаналізувало дрібні уламки, зібрані на місці знахідки, та показало їх експертам.

Автор фото, missilery.info Підпис до фото, Стратегічна крилата ракета Х-55, що створена для ядерної бойової частини

По-перше, корозія на них свідчить, що уламки пролежали на землі тривалий час.

По-друге, є підстави вважати, що може йтися про російську ракету Х-55. На це, як стверджує видання, вказує специфічний запах авіаційного пального - і на самих уламках, і на місці падіння.

Експерт, з яким поговорило видання, заявив, що це: "Без сумніву запах авіаційного гасу".

Він також пояснив, що ракета застрягла в землі, коли її розкопали, запах поширився довкола, тож, на його думку, немає нічого дивного, що запах досі відчувається навіть за більш ніж п'ять місяців після падіння.

"Грандіозний скандал"

Автор фото, Jarosław Wolski Підпис до фото, Наслідки падіння ракети в Польщі в листопаді 2022 року

Версія, що знахідка в лісі поблизу Бидгоща - російська ракета, та ще й така, що потенційно могла нести ядерний заряд, викликала до влади багато питань.

Тим паче це сталося за місяць після того, як 15 листопада минулого року ракета вбила двох людей в селищі Пшеводув на сході Польщі біля кордону з Україною.

Тоді звучало кілька версій, в тому числі про те, що на територію Польщі залетіла російська ракета. Згодом польська сторона заявила, що йшлося про ракету української ППО, хоча офіційний Київ це відкинув.

Таємничість, з якою польська влада говорить про знахідку коло Бидгоща, дивує видання Rzeczpospolita.

За її даними, військові експерти та блогери стверджують - щоб визначити, з яким саме військовим об'єктом ви маєте справу, фахівцям достатньо кількох годин. Тоді як досі офіційно невідомо, що саме знайшли коло Бидгоща.

Якщо це справді російська ракета, виникає питання - як їй вдалося непомітно пролетіти таку відстань. Місце знахідки розташоване приблизно за понад 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і за 300 км - від Калінінградської області Росії.

"Уряду стало відомо, що російська ракета пролетіла дві третини Польщі. Ключові питання такі: чому ця ракета змогла пролетіти сотні кілометрів, чому її просто не збили? І чому її не відстежили аж до точки падіння?" - заявив в інтерв'ю Gazeta Wyborcza ексміністр оборони Польщі Радослав Сікорський.

"Якщо російська ракета пролетіла 400 км над територією Польщі, а служби не були в стані знайти її протягом п'яти місяців, то ми маємо справу з грандіозним скандалом, який ставить під питання безпеку Польщі", - обурюється оглядач Бартош Вєлінський.

А польський уряд, на його думку, має відповісти на низку питань. Зокрема, як об'єкт потрапив в польський повітряний простір, чому його вчасно не виявили, як Польща охороняє такі важливі з точки зору військової інфраструктури міста як Бидгощ та скільки ще таких "снарядів, що заблукали" може лежати в польських лісах.