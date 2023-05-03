Загадковий візит. Чому Зеленський несподівано приїхав до Фінляндії

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Президента Фінляндії Підпис до фото, Президент Фінляндії разом з лідером України під час візиту до Києва в січні

Володимир Зеленський прибув до Гельсінкі. Цей візит не анонсували, тож він став несподіванкою. Про мету і вибір саме Фінляндії для поїздки сам Зеленський говорить ухильно.

Президент Зеленський вкрай рідко їздить із закордонними візитами після початку повномасштабного вторгнення. Зазвичай він відвідує лише найбільш знакові і впливові країни - США, Велику Британію, Францію, Бельгію, столиця якої є неформальною столицею Євросоюзу.

Цікаво, що візит збігся в часі з гучними звинуваченнями Росії в тому, що цієї ночі Україна начебто атакувала безпілотниками серце російської влади - Кремль у Москві.

Україна ці звинувачення відкинула. Речник президента Сергій Никифоровне сказав ВВС Україна, що Київ не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль, та припустив, що може йтися про нагнітання ситуації перед 9 травня.

Пізніше з'явилася інформація, що Зеленський цього тижня може відвідати також інші європейські країни в рамках великого туру. Зокрема, німецькі ЗМІ повідомили, що 13 травня може відбутися його візит до Німеччини.

Навіщо Зеленський приїхав до Фінляндії

Питання - чому Фінляндія і чому саме зараз - Зеленському ставили кілька разів журналісти на спільній пресконференції з президентом країни Саулі Нійністе.

Щоразу Володимир Зеленський відповідав максимально ухильно, підкреслюючи, що Фінляндія є важливим партнером України і в обороні проти Росії, і в питанні подальшого вступу в НАТО.

Втім Зеленський дав зрозуміти - головні теми розмови будуть стосуватися зброї та НАТО.

"Наша ціль - мати повноцінне членство в НАТО. І це одна з причин, чому я тут. І друга причина - посилення нашої армії, я не піду в деталі, якщо ви не проти", - повідомив президент.

"Відчуваю, що цей візит буде дуже продуктивним, наша команда повернеться додому з усім тим, чого наші військові очікують", - додав він.

Джерела ВВС Україна в уряді стверджують, що Україна має певні домовленості з північними країнами, які можуть дати серйозний поштовх для України на шляху до ЄС та НАТО.

В офісі фінського президента Саулі Нійністе заявили, що перемовини будуть стосуватися "оборонної боротьби України та підтримки України Фінляндією, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації".

Крім того, так само 3 травня пройде саміт Північних країн та України. У ньому також візьмуть участь лідери Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

Планують обговорити підтримку України скандинавськими країнами, розвиток відносин Києва з ЄС і НАТО та ініціативи щодо справедливого миру.

Прем'єр-міністри Північних країн також матимуть двосторонні зустрічі з президентом Зеленським.

НАТО та контрнаступ

Напередодні візиту Зеленський дав інтерв'ю скандинавським ЗМІ. Він заявив, що вірить в успіх українського контрнаступу, але додав, що війна може тривати ще довго.

"Те, що ми будемо йти вперед і деокуповувати - тут немає жодних питань і жодних вагань, ми це будемо робити. Але ризик в тому, що якщо, наприклад, недостатньо броньованої техніки, то ми розуміємо, що буде більше жертв, це страшна історія", - заявив він.

У день візиту керівник офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що головна мета України - членство в НАТО. Фінляндія вступила до НАТО за пришвидшеною процедурою після російського вторгнення, тож її досвід для України важливий.

"Це приклад, який демонструє, що погрози Росії нічого не варті. Бо ворог змушений був змінити риторику і шукати виправдання після того, як Фінляндія вступила в НАТО. І більше нічого не може зробити", - заявив він.