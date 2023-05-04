У Росії палають дві нафтобази. Київ та Одесу вночі атакували шахеди

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Пожежу на нафтобазі в Тамані вдалося локалізувати лише цієї ночі

В ніч на четвер були атаки безпілотниками і в Росії, і в Україні. Росіяни в черговий раз спробували завдати масованого удару по українських містах, а в самій РФ безпілотники вразили відразу два об'єкти нафтопереробки.

Нафтобази у вогні

Пожежа виникла на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї, а також на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у сусідній Ростовській області.

Краснодарський губернатор Веніамін Кондратьєв не став називати причину займання. Голова ж Ростовської області Василь Голубєв зранку повідомив про атаку безпілотника.

"В районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у конструкції міжцехової естакади заводу врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув. Вогонь, що виник в результаті вибуху, був погашений", - написав Голубєв у телеграмі.

За його твердженням, пожежників до гасіння не залучали, вогонь ліквідували силами служб підприємства, постраждалих немає. Краснодарський губернатор також заявляв уночі, що пожежу на Ільському НПЗ вдалося загасити швидко.

А ось пожежу в резервуарі з нафтопродуктами поряд із Таманню у Краснодарському краї, що спалахнула там в ніч на 3 травня, гасили майже добу. Про його ліквідацію в МНС повідомили близько опівночі.

У випадку з Таманню та Ільським НПЗ, що приблизно за 30 км від Краснодара, влада не стала заявляти про атаки дронів. Однак про них повідомила державна агенція ТАРС.

Щодо Новошахтинського заводу нафтопродуктів, то він не вперше потрапляє під удар. У червні минулого року губернатор Голубєв розповідав, що після пожежі на заводі виявили фрагменти двох безпілотників. У повному обсязі завод зміг відновити роботу лише у серпні.

Останніми днями в Росії та анексованому Криму почастішали випадки використання дронів для атак на нафтопереробні об'єкти.

Напередодні атаки дронів зазнала будівля Кремля. Володимир Зеленський заявив, що Київ не атакує ні Москву, ні президента Володимира Путіна.

Атака дронів на Україну

Росія тим часом в ніч на четвер знову завдала масованого удару по Україні, цього разу у нападі брали участь лише дрони-камікадзе, повідомили у повітряних силах України.

Загалом застосували 24 ударних дронів Shahed-136/131, з них 18 вдалося збити ЗСУ.

Під удар потрапили північні, центральні та південні регіони, в тому числі столиця. Але над Києвом усі дрони збили, як стверджує місцева влада. Подекуди впали уламки.

Представник військової адміністрації Одеської області Сергій Братчук повідомив, що до Одеси прилетіло 15 Shahed-136, 12 з них знищено, три потрапили до гуртожитку "одного з навчальних закладів" (у соцмережах є непідтверджені повідомлення, в яких згадується військова академія).