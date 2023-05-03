Незадовго до вибухів на "Північному потоці" там були російські кораблі - ЗМІ

Гордон Корера

Кореспондент ВВС з питань безпеки

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Putin's Shadow War Підпис до фото, Колишній офіцер військово-морської розвідки Британії, долучений до журналістського розслідування, каже, що використав для відстеження кораблів інформацію з відкритих джерел

Спільне розслідування журналістів з Північної Європи припускає, що російські кораблі, здатні виконувати підводні операції, перебували поряд із місцем, де пізніше сталися вибухи на газопроводі "Північний потік".

З розслідування данського мовника DR, норвезького NRK, шведського SVT та фінського Yle випливає, що маршрути пересування кораблів були встановлені не завдяки пристроям ідентифікації, що були вимкнені, а за допомогою перехоплених повідомлень ВМФ Росії.

Підводні вибухи у вересні минулого року вивели з ладу обидві гілки газопроводу "Північний потік", побудовані для транспортування газу з Росії до Європи. Причина вибухів незрозуміла. Росія категорично відкидає підозри на свою адресу та висловлює припущення про те, що за диверсією могли стояти західні країни, зокрема, Велика Британія.

ЗМІ також публікували версію про те, що за вибухами могли стояти якісь проукраїнські приватні особи, але не сама українська держава.

Офіційні розслідування все ще тривають у країнах, близьких до місця вибуху. Досі ці країни заявили лише, що вважають вибухи результатом диверсії, а не аварії.

Новий епізод документального серіалу "Залаштункова війна Путіна" та подкаст "Холодний фронт" висувають нову версію, яка вказує на можливу причетність Росії.

У серії передач данської DR, норвезької NRK, шведської SVT та фінської Yle у квітні стверджувалося, що Росія розробила програму із саботажу роботи вітряних електростанцій та кабелів у Північному морі.

Флот російських суден, замаскованих під рибальські траулери та дослідницькі судна, оснащений обладнанням для підводного спостереження, заявили розслідувачі. Зокрема, експедиційне океанографічне судно "Адмірал Володимирський", за їх словами, слід вважати кораблем-шпигуном. За короткий проміжок часу його бачили поблизу семи вітрових електростанцій біля берегів Британії та Нідерландів.

Новий епізод розслідування присвячений тому, що, на думку його авторів, слід вважати підозрілим рухом суден перед вибухами на "Північному потоці".

Автор фото, Danish Defence Підпис до фото, Повідомляють, що за п'ять днів до вибухів на місце прибув російський буксир СБ-123, який залишався там весь вечір і ніч

Передбачають, що до цих кораблів належать російське науково-дослідне судно ВМФ "Сибіряков" буксир СБ-123 і третій корабель ВМФ Росії, назву якого журналісти не змогли надати.

За їхньою версією, це і були "кораблі-примари", у яких були вимкнені передавачі. Розслідувачі ж змогли відстежити їх пересування, використовуючи перехоплені радіопереговори, які кораблі вели з російськими військово-морськими базами з червня по вересень 2022 року.

Ці пересування відстежував колишній офіцер британської військово-морської розвідки, який працював над перехопленням російського Балтійського флоту до виходу на пенсію у 2018 році, йдеться у розслідуванні.

Повідомляють, що кораблі перебували поблизу місця вибуху протягом кількох годин, а в одному випадку майже цілий день. При цьому передбачають, що "Сибіряков" може вести підводну розвідку та займатися картографуванням, а також запускати невеликий підводний апарат.

Колишній офіцер розвідки ВМС Великої Британії сказав, що у червні він виявив незвичайний навігаційний маршрут навколо того місця, де пізніше мав вибухнути трубопровід. Ще одне безіменне судно також перебувало у цьому районі у червні. А морський буксир СБ-123, як випливає з розслідування, прибув лише за п'ять днів до вересневих вибухів. Імовірно, він залишався там весь вечір і всю ніч, перш ніж вирушити у бік Росії.

Стверджують, що вивчені журналістами супутникові знімки підтверджують заяви про незвичайні маршрути.

Минулого тижня стало відомо, що данські військові зробили 26 фотографій іншого корабля ВМФ Росії, який спеціалізується на підводних операціях, неподалік місця вибухів.

Данська газета повідомила, що рятувальне судно СС-750 сфотографували за чотири дні до вибухів. Це судно може нести мінісубмарину.

У документальному фільмі не йдеться про те, що є переконливі докази того, чим саме займалися судна в районі вибухів на "Північному потоці".

У розслідуванні немає також тверджень про те, що за вибухами стояла Росія. Розслідувачі лише запитують про підозрілий характер діяльності, яку вони зафіксували.