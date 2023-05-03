Херсон під масованим обстрілом артилерії, багато загиблих. Що відомо?

14 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Зранку 3 травня Росія не припиняє масовані артилерійські обстріли Херсона та інших населених пунктів бласті. Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України, внаслідок обстрілів загинули щонайменше 16 людей, понад 20 отримали поранення.

В обласному центрі через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об'єктах інфраструктури загинуло 12 людей, ще 22 отримали травми різного ступеня тяжкості, зазначено у повідомленні.

Крім того, вдень між селами Степанівка та Музиківка під обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, щоб забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули, додали в офісі прокурора.

Ще одна людина загинула в Даріївській громаді.

Вранці у середу повідомляли про те, що троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення в результаті удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Херсоні, який єдиний працював у місті.

Автор фото, ДСНС

Росіяни також обстріляли вокзал у Херсоні.

Як розповів керівник пасажирського напрямку "Укразалізниці", Олександр Перцовський, снаряд влучив прямо у вагон потягу, коли почалася посадка.

"Важко постраждав наш провідник, 24-річний Роман".

Пізніше у керівництві залізниці повідомили, що чоловік "у стабільному стані", його життю нічого не загрожує.

Автор фото, ДСНС

Голова Херсонської ОВА Олександр Проскудін заявив, що обстріли міста триває.

"Росіяни продовжують нещадно бити по місту! Залишайтеся в укриттях. Якщо ви вдома, то не виходьте мінімум до ранку, не наражайте себе на небезпеку!" - написав керівник у своєму телаграм-каналі.

Він також оголосив про комендантську годину в місті, яка розпочнеться з 20:00 5 травня та триватиме до шостої ранку 8 травня.