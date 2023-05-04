Як Росія переважає ЗСУ у безпілотниках, а українцям допомагають технології Першої світової

Джонатан Біл

кореспондент з питань оборони, східна Україна

1 година тому

Підпис до фото, Українські бійці знають, що росіяни можуть перехоплювати чи блокувати радіозв'язок

Готуючись до контрнаступу, Україні дедалі важче приховувати від росіян дані про нарощування своїх сил та інші бойові можливості. Тож доводиться шукати шляхи, як збити ворога з пантелику.

В траншеї на східному фронті українська мінометна команда знає, що Росія не просто намагається полювати на них за допомогою безпілотників - вона використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб визначити їхні позиції.

Бійці 28-ї української бригади мають доступ до технологій 21-го століття - супутників, смартфонів і планшетів, - які допомагають їм комунікувати та визначати цілі. Але в їхньому арсеналі є й інший апарат - з далекого минулого.

Антикваріат, який виглядав би органічно в окопах часів Першої світової війни: старий дротовий телефон з ручкою.

Влад і його люди знімають слухавку цього польового телефону щоразу, коли мають стріляти з міномета. Його глухий дзвінок видає звуки минулої епохи. Щоб зателефонувати, треба прокрутити ручку. Це виглядає як сцена з чорно-білого кіно.

Влад підтримує кабелі, що тягнуться до інших траншей. За його словами, це - найбезпечніший засіб зв'язку, який "неможливо прослухати".

Російські системи електронної боротьби можуть виявляти й перехоплювати мобільні телефони та радіостанції. Вказуючи на свій старий польовий телефон, Влад додає: "Ця технологія - дуже стара, але працює вона дуже добре".

Досі регулярні частини РФ діяли погано й зазнавали важких втрат, але в їхньому арсеналі є найпередовіші в світі системи радіоелектронної боротьби — невидимі засоби для відстеження супротивника та перехоплення чи блокування його комунікацій.

Так, радіолокаційний комплекс 1Л260 "Зоопарк-1М" здатен виявляти та локалізовувати артилерійський вогонь. Станція перешкод Р-330Ж "Житель" може відстежувати та блокувати радіочастоти. А система радіоелектронної боротьби "Борисоглібськ-2" здатна вивести з ладу супутниковий зв'язок.

Російські РЕБ також ускладнюють життя українським безпілотникам. Цей фактор є ключовим для огляду поля бою з висоти пташиного польоту.

Олексій та його підрозділ аеророзвідки 59-ї бригади використовують як прикриття розбомблену будівлю, щоби запустити свій невеликий китайський комерційний безпілотник для визначення російських позицій.

На ранніх етапах війни Україна виявилась майстернішою у їх використанні. Але Олексій каже, що зараз "у небі повно дронів". І росіяни запускають ті ж самі моделі, але у значно більшій кількості.

За словами Олексія, його бригада може втрачати від трьох до чотирьох дронів щодня. Супротивник, пояснює він, має доступ до станцій РЕБ та засобів боротьби з безпілотниками, які "можуть створювати перешкоди й переривати зв'язок" для українських безпілотників.

Але в умілих руках, додає він, навіть невеликий комерційний дрон Mavic може прослужити від двох до трьох тижнів.

Українські аеророзвідники щосили намагаються уникнути виявлення, використовуючи шифрування, змінюють геолокацію своїх дронів, приміром, VPN в Австралії. Але маскування не завжди працює, пояснює Олексій.

ЗСУ ж доводиться збивати безпілотники супротивника старим "дідівським" способом.

Українські військові вказують на БпЛА високо вдалині. Це "Орлан" - великий безпілотник російського виробництва, що веде спостереження або перехоплює повідомлення. Цього разу він веде розвідку найближчих українських позицій.

Лунає свист снарядів, за ним вибух і дим, що здіймається вдалині. Це українські бійці відкрили вогонь з автоматичних гвинтівок. Але російський безпілотник надто високо, і ця стрілянина - марна.

У найближчому командному центрі Богдан з 10-ї української бригади висловлює розчарування тим, що вони не можуть зробити більше. За його словами, російські БпЛА літають "щодня, щогодини, щосекунди. Вони мають для цього ресурси. Ми боремося із цим, але не так добре, як хотілося б".

Однак великий екран за його спиною свідчить, що Україна здатна робити те саме, навіть якщо тепер доводиться розглядати свої безпілотники як витратний матеріал війни.

Дивимося пряму відеотрансляцію з українського безпілотника, що завис над найближчими окопами.