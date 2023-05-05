Камілла: від жертви таблоїдів до королеви

Даніела Релф

Кореспондентка BBC з питань королівського двору

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Британія готується до коронації Чарльза III, що відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Того ж дня архієпископ Кентерберійський коронує і його дружину Каміллу.

Вона і не думала, що це колись станеться, кажуть її друзі.

Озираючись назад, на початок 1990-х, коли її стосунки з майбутнім королем вперше потрапили в ЗМІ, де її описували як "найненависнішу жінку в Британії", важко повірити, що коронація Камілли взагалі коли-небудь могла відбутися.

Певний час вона була однією з найбільш критикованих постатей, її звинувачували у розпаді шлюбу Чарльза з Діаною, принцесою Уельською.

Але в останні роки суспільні настрої пом'якшали. Повільно й обережно Каміллу визнали однією з найвпливовіших у королівській родини.

Єва Поллард була редакторкою одного з таблоїдів в той непростий період, коли британські ЗМІ у всіх подробицях висвітлювали перший шлюб Чарльза. Пізніше завдяки благодійній діяльності вона познайомилась з Каміллою. Журналістка визнає, що в той час преса зайшла надто далеко, і в "новому сезоні" тієї драми з'явився новий персонаж.

"Я вважаю, що це було жорстоко, адже ми насправді нічого не знали про шлюб Чарльза і Діани. Ми не знали правду".

"Камілла була об'єктом критики й ненависті. Сама ж вона не сказала жодного слова, ніколи й нікому".

Одна з давніх подруг Камілли, Баронесса Чізголм, згадує епізод, який, за її словами, ілюструє силу характеру Камілли.

"Ми разом займалися верховою їздою, і не було дня, щоб за нами не стежила преса. Ми виходили з-за рогу, а вони вже були там із камерами".

"Але Камілла була спокійною. Вона пропонувала їм: зробімо один знімок, а потім ви дасте нам спокій?"

Вони погоджувались, але нас знову чекали фотографи. І все починалося спочатку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Камілла з баронесою Чізхолм, однією з її найдавніших подруг

Камілла виросла на тихих околицях графства Сассекс-Даунс.

Журналіст й історик Вільям Шоукросс був близьким сусідом їхньої родини. Він пам'ятає Каміллу та її сестру Аннабель незалежними дітьми: "Дівчаток з легкістю відпускали на прогулянку з ночівлею, спорядивши спальниками й бутербродами".

Батько Камілли, майор Брюс Шанд, був героєм Другої світової, він провів понад два роки у німецькому полоні. А мати Розалінда Шанд довгий час боролася з остеопорозом.

На початку 1990-х Каміллі знадобились терпіння і стоїцизм, які прищепили їй в родині. Увага преси ставала дедалі більшою. У 1993 році Daily Mirror опублікувала стенограму інтимної телефонної розмови Камілли та Чарльза. Історія отримала назву "тампонгейт", оскільки в якийсь момент Чарльз висловив бажання стати тампоном Камілли, щоб бути якомога ближче до неї.

Потім принцеса Діана дала скандальне інтерв'ю ВВС, у якому промовила знамениту фразу: "У цьому шлюбі нас троє".

Чарльз у відповідь заявив, що його роман з Каміллою розпочався лише після того, як їхній з Діаною шлюб розпався.

У 1994 році Камілла та її перший чоловік Ендрю Паркер Боулз почали шлюборозлучний процес. За рік Чарльз і Діана зробили те саме.

Після розлучення Чарльз заявив, що його стосунки з Каміллою "не підлягають обговоренню". Він найняв відомого піарника Марка Болланда, щоб той попрацював над його іміджем та іміджем Камілли.

Болланд з ентузіазмом взявся за справу і, треба сказати, досяг успіху.

Чарльз і Камілла вперше з'явилися на публіці як пара в січні 1999 року, за півтора року після смерті Діани. Їх сфотографували на виході з готелю Ritz у центрі Лондона, де була вечірка з нагоди дня народження сестри Камілли.

За шість років після цього вони одружилися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чарльз і Камілла вперше з'явилися на публіці як пара в січні 1999 року, за півтора року після смерті Діани

У своїх мемуарах пасинок Камілли принц Гаррі критикував те, що він вважав кампанією зі зміни суспільної думки про Каміллу.

Але її колишній секретар Джуліан Пейн каже, що вона чинила опір будь-якій PR-кампанії, спрямованій на покращення її становища. За його словами, Камілла вважала за краще просто познайомитись з людьми і дати їм можливість скласти про неї власну думку.

"Люди зробили висновки з її роботи за останні 17 років і не надто переймалися тим, що сталося давно", - каже Пейн.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джуліан Пейн (у центрі), колишній секретар Камілли, каже, що вона хотіла, щоб люди самі склали про неї думку

Телеведучий і суддя британських "Танців з зірками" Крейг Ревел Хорвуд потоваришував з Каміллою завдяки благодійній роботі з боротьби з остеопорозом. Він каже, що її минуле робить її більш справжньою, ніж деякі члени королівської родини: "Особливість Камілли в тому, що в неї було тяжке життя, їй доводилося долати труднощі. І вона була чесною, розповідаючи людям про себе".

Зміна у суспільному сприйнятті також може бути пов'язана з любов'ю, яку Чарльз виявляє до Камілли, та їхнім щасливим 18-річним шлюбом. Майже в кожній своїй публічній промові Чарльз називає Каміллу своєю "коханою дружиною".

Акторка Пенелопа Кейт знайома з королівським подружжям протягом десятиліть. За її словами, Камілла заспокійливо впливає на короля. "Йому так подобається її компанія… Я не сказала б, що це змінило його, я просто думаю, що вона його підтримує, він почувається більш розслаблено".

Титул королеви накладає багато обов'язків на 75-річну Каміллу, адже в цьому віці більшість людей вже вийшли на пенсію. Крейг Ревел Хорвуд сподівається, що це не буде для неї проблемою: "Їй щойно виповнилося 75, але знаєте, у душі їй - 25. Вона все ще хоче танцювати й підтримувати свої благодійні проєкти".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Камілла танцює з телеведучим і суддею британських "Танців з зірками" Крейгом Ревелом Горвудом

Колишній секретар Камілли Джуліан Пейн вважає, що вона додасть новий погляд на постать королеви: