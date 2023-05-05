Втрачений "Байрактар" над Хрещатиком. Чи можливо перехопити чужий ударний дрон
У четвер ввечері над самісіньким центром Києвом українські війська збили власний ударний безпілотник "Байрактар". За офіційною версією, він втратив керування і його збили, щоб уникнути "небажаних наслідків".
У зв'язку з інцидентом виникло питання - а чи може Росія перехоплювати українські ударні дрони і потім використовувати їх в бою.
Відео великого безпілотника, який повільно та загрозливо знижується над Майданом Незалежності в центрі столиці, облетіли всі соцмережі. Так само як і відео його ефектного збиття, яке глядачі зустріли захопленими криками, думаючи, що йдеться про російський дрон.
Втім згодом українська влада визнала, що йдеться про власний легендарний ударний БПЛА "Байрактар". У Повітряних силах заявили, що він втратив керування під час планового польоту над Київщиною.
"Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Ймовірно, йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", - зауважили Повітряні сили.
У цій ситуації виникло питання - а чи можуть росіяни перехоплювати українські дрони і використовувати їх у власних цілях.
"Війна розуму"
Усі експерти та оператори дронів зі Збройних сил, з якими поспілкувалася ВВС Україна, визнають, що теоретично "хакнути" чужий дрон можливо, але практично це дуже складно. Особливо складно перехопити спеціалізований військовий дрон.
"Колись Іран перехоплював і садив американські безпілотники, ймовірно, за допомогою російської системи. Але це було багато років тому. Тоді вироби не були настільки досконалими, технологічними. І тоді це якоюсь мірою було простіше. Зараз це дуже складна задача", - сказав ВВС Україна військовий аналітик та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.
Найпростіше перехопити цивільні дрони, які широко використовують в українському війську. Наприклад Mavic чи Matrice.
"Коли цивільні "іграшки" почали працювати на ЗСУ, звичайно можна було потрапити до каналів управління цього дрону, побачити координати дрона, звідки вилетів і навіть сам пульт", - каже Елліна Шнурко Табакова, голова Ради інформаційної безпеки і кіберзахисту.
"Тому на початку війни було багато випадків, коли прилітало саме по оператору, навіть не по дрону", - пояснює вона.
Відтоді систему вдосконалили і зробили набагато захищенішою, але цивільні дрони все одно набагато вразливіші.
"У них простіша система шифрування, засоби радіоелектронної боротьби противника можуть перехоплювати сигнал, відстежувати чи переривати зв'язок з оператором", - каже Шнурко Табакова.
Цивільні дрони можуть перехоплювати, можуть перепідключати до своїх пультів і саджати, каже ВВС Україна оператор БПЛА одного з підрозділів, які зараз працюють на передовій.
"Є 5-6 видів атак, аж до того, що, маніпулюючи сигналом GPS, створюють враження, що дрон летить зі швидкістю, яка йому не властива, він думає, що летить догори ногами, вимикає двигуни і падає", - розповідає військовий.
Спеціалізовані військові дрони - набагато більш захищені та менш вразливі. Хоча і у них є слабкі сторони. Військові, з якими поспілкувалася ВВС Україна, кажуть, що чули про випадки, коли деякі військові дрони "садили", але ніколи не чули про перехоплення і керування.
Крім того, ніхто зі співрозмовників ВВС Україна ніколи не чув про те, щоб жертвою російських систем став "Байрактар".
"Триває постійна війна розуму, - каже співрозмовник ВВС. - Ми досліджуємо уламки і програми збитих "Орланів", щоб дізналися про них більше і "хакнути" їх. Те саме роблять і вони, тільки в них більше фінансування та спеціалістів".
Він стверджує, що останнім часом Росія серйозно наростила кількість дронів на озброєнні і продовжує це робити.
"Вони часом фізично йдуть на таран, на що завгодно, щоб нас посадити", - додає військовий.
Головним викликом для військових і цивільних дронів Елліна Шнурко-Табакова називає необхідність розробки ефективної системи розпізнавання свій-чужий, особливо для дронів, які повертаються з бойових завдань на передовій.
Водночас, додає вона, і цивільні, і військові дрони в Україні послуговуються досить захищеним зв'язком.
"У нас з 2014 року були закупки в американських виробників, в результаті в нас зв'язок досить захищений, може його не вистачає, але він більш сучасний ніж в країни агресора", - каже вона.
У Повітряних силах запевняють, що цього разу на Київщині жодного перехоплення не було.