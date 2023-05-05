Втрачений "Байрактар" над Хрещатиком. Чи можливо перехопити чужий ударний дрон

19 хвилин(и) тому

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У четвер ввечері над самісіньким центром Києвом українські війська збили власний ударний безпілотник "Байрактар". За офіційною версією, він втратив керування і його збили, щоб уникнути "небажаних наслідків".

У зв'язку з інцидентом виникло питання - а чи може Росія перехоплювати українські ударні дрони і потім використовувати їх в бою.

Відео великого безпілотника, який повільно та загрозливо знижується над Майданом Незалежності в центрі столиці, облетіли всі соцмережі. Так само як і відео його ефектного збиття, яке глядачі зустріли захопленими криками, думаючи, що йдеться про російський дрон.

Втім згодом українська влада визнала, що йдеться про власний легендарний ударний БПЛА "Байрактар". У Повітряних силах заявили, що він втратив керування під час планового польоту над Київщиною.

"Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Ймовірно, йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", - зауважили Повітряні сили.

У цій ситуації виникло питання - а чи можуть росіяни перехоплювати українські дрони і використовувати їх у власних цілях.

"Війна розуму"

Усі експерти та оператори дронів зі Збройних сил, з якими поспілкувалася ВВС Україна, визнають, що теоретично "хакнути" чужий дрон можливо, але практично це дуже складно. Особливо складно перехопити спеціалізований військовий дрон.

"Колись Іран перехоплював і садив американські безпілотники, ймовірно, за допомогою російської системи. Але це було багато років тому. Тоді вироби не були настільки досконалими, технологічними. І тоді це якоюсь мірою було простіше. Зараз це дуже складна задача", - сказав ВВС Україна військовий аналітик та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Найпростіше перехопити цивільні дрони, які широко використовують в українському війську. Наприклад Mavic чи Matrice.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Робота ППО проти дрона, який виявився українським

"Коли цивільні "іграшки" почали працювати на ЗСУ, звичайно можна було потрапити до каналів управління цього дрону, побачити координати дрона, звідки вилетів і навіть сам пульт", - каже Елліна Шнурко Табакова, голова Ради інформаційної безпеки і кіберзахисту.

"Тому на початку війни було багато випадків, коли прилітало саме по оператору, навіть не по дрону", - пояснює вона.

Відтоді систему вдосконалили і зробили набагато захищенішою, але цивільні дрони все одно набагато вразливіші.

"У них простіша система шифрування, засоби радіоелектронної боротьби противника можуть перехоплювати сигнал, відстежувати чи переривати зв'язок з оператором", - каже Шнурко Табакова.

Цивільні дрони можуть перехоплювати, можуть перепідключати до своїх пультів і саджати, каже ВВС Україна оператор БПЛА одного з підрозділів, які зараз працюють на передовій.

"Є 5-6 видів атак, аж до того, що, маніпулюючи сигналом GPS, створюють враження, що дрон летить зі швидкістю, яка йому не властива, він думає, що летить догори ногами, вимикає двигуни і падає", - розповідає військовий.

Спеціалізовані військові дрони - набагато більш захищені та менш вразливі. Хоча і у них є слабкі сторони. Військові, з якими поспілкувалася ВВС Україна, кажуть, що чули про випадки, коли деякі військові дрони "садили", але ніколи не чули про перехоплення і керування.

Крім того, ніхто зі співрозмовників ВВС Україна ніколи не чув про те, щоб жертвою російських систем став "Байрактар".

"Триває постійна війна розуму, - каже співрозмовник ВВС. - Ми досліджуємо уламки і програми збитих "Орланів", щоб дізналися про них більше і "хакнути" їх. Те саме роблять і вони, тільки в них більше фінансування та спеціалістів".

Він стверджує, що останнім часом Росія серйозно наростила кількість дронів на озброєнні і продовжує це робити.

"Вони часом фізично йдуть на таран, на що завгодно, щоб нас посадити", - додає військовий.

Головним викликом для військових і цивільних дронів Елліна Шнурко-Табакова називає необхідність розробки ефективної системи розпізнавання свій-чужий, особливо для дронів, які повертаються з бойових завдань на передовій.

Водночас, додає вона, і цивільні, і військові дрони в Україні послуговуються досить захищеним зв'язком.

"У нас з 2014 року були закупки в американських виробників, в результаті в нас зв'язок досить захищений, може його не вистачає, але він більш сучасний ніж в країни агресора", - каже вона.