Коронація Чарльза ІІІ. Як вона відбувається, пряма трансляція ВВС

35 хвилин(и) тому

У Лондоні відбувається коронація Чарльза ІІІ. Це перша коронація британського монарха за останні 70 років.

Вона проходить у Вестмінстерському Абатстві. Після цього процесію вирушить до Букінгемського палацу.

Кульмінацією церемонії стане вихід короля з членами королівської родини на знаменитий балкон Букінгемського палацу.

Від самого ранку люди збираються в центрі Лондона, щоб знайти найзручніше місце для спостереження за коронаційною процесією.

Автор фото, EPA

Дивитися онлайн офіційну трансляцію коронації можна тут.

Король Чарльз перед коронацією.

Автор фото, Reuters

Близько 12.00 за Києвом король та королева розпочали свій шлях до Вестмінстерського аббатства у спеціальній кареті.

Автор фото, Reuters

Хто буде на коронації

На коронації будуть члени королівської родини. Приїхав зі США молодший син короля, принц Гаррі. Його дружина Меган Маркл на церемонію не приїхала, хоч її і запрошували.

Серед запрошених - близько 2200 осіб: політики з різних країн, знаменитості, члени королівських сімей Європи, кавалери Ордену Британської імперії, члени локальних спільнот, а також талановиті учні шкіл та університетів.

На церемонії чекають прем'єр-міністра Ріші Сунака та його попередників - Ліз Трасс та Тоні Блера; лідера опозиції Кіра Стармера; нового прем'єр-міністра Шотландії Хумзу Юсафа.

Будуть присутні президент Франції Еммануель Макрон, перша леді США Джилл Байден, дружина президента України Олена Зеленська, президент Польщі Анджей Дуда, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Україну на коронації представляє перша леді Олена Зеленська та прем'єр Денис Шмигаль

Не запрошували на церемонію політиків з Росії, Білорусі, М'янми, Афганістану, Сирії, Венесуели та Ірану.