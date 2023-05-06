Коронація Чарльза ІІІ. Як вона відбувається, пряма трансляція ВВС
У Лондоні відбувається коронація Чарльза ІІІ. Це перша коронація британського монарха за останні 70 років.
Вона проходить у Вестмінстерському Абатстві. Після цього процесію вирушить до Букінгемського палацу.
Кульмінацією церемонії стане вихід короля з членами королівської родини на знаменитий балкон Букінгемського палацу.
Від самого ранку люди збираються в центрі Лондона, щоб знайти найзручніше місце для спостереження за коронаційною процесією.
Дивитися онлайн офіційну трансляцію коронації можна тут.
Король Чарльз перед коронацією.
Близько 12.00 за Києвом король та королева розпочали свій шлях до Вестмінстерського аббатства у спеціальній кареті.
Хто буде на коронації
На коронації будуть члени королівської родини. Приїхав зі США молодший син короля, принц Гаррі. Його дружина Меган Маркл на церемонію не приїхала, хоч її і запрошували.
Серед запрошених - близько 2200 осіб: політики з різних країн, знаменитості, члени королівських сімей Європи, кавалери Ордену Британської імперії, члени локальних спільнот, а також талановиті учні шкіл та університетів.
На церемонії чекають прем'єр-міністра Ріші Сунака та його попередників - Ліз Трасс та Тоні Блера; лідера опозиції Кіра Стармера; нового прем'єр-міністра Шотландії Хумзу Юсафа.
Будуть присутні президент Франції Еммануель Макрон, перша леді США Джилл Байден, дружина президента України Олена Зеленська, президент Польщі Анджей Дуда, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Не запрошували на церемонію політиків з Росії, Білорусі, М'янми, Афганістану, Сирії, Венесуели та Ірану.
При цьому на коронацію покликали представників Північної Кореї та Нікарагуа - на дипломатичному рівні.