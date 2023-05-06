Авто Захара Прилєпіна підірвали. Що відомо про замах на відомого українофоба

1 година тому

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На трасі в Нижньогородській області Росії підірвали автомобіль 47-річного російського письменника та пропагандиста Захара Прилєпіна (справжнє ім'я Євген), який був відомий своїми антиукраїнськими поглядами.

Про це повідомляють російські держагентства з посиланням на екстрені служби.

Відомо, що водій авто внаслідок вибуху загинув на місці, а Прилєпін поранений.

У ЗМІ з'явилася інформація, що в нього важке поранення ніг, але губернатор області Гліб Нікітін стверджує, що Прилєпін "в порядку".

За деякими даними, вибуховий пристрій спрацював під дном машини, але обставини ще виясняють.

Офіційно про те, хто стоїть за замахом, не повідомляли. Водночас російський уряд вже звинуватив в інциденті Україну та США з Британією.

"Факт відбувся: Вашингтон з натівцями вигодували ще одну міжнародну терористичну ланку - київський режим. Бен Ладен, ІДІГ, тепер Зеленський з головорізами. Пряма відповідальність США та Британії. Молимося за Захара", - написала речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Кримінальну справу, яку відкрили після підриву, в РФ кваліфікували як теракт.

Це вже третій відомий замах на російських пропагандистів за останній рік. У листопаді минулого року підірвали авто з донькою Олександра Дугіна Дарією, а в квітні в Петербурзі підірвали пропагандиста Владлена Татарського.

Хто такий Захар Прилєпін

Прилєпін - письменник та публіцист, при чому один з найпопулярніших в Росії.

Він відкрито підтримував анексію Криму та створення самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі. Якийсь час був радником також вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Він визнавав, що брав участь в бойових діях та вбивав українців "у великих кількостях".

"Все, що ми робили - це просто повне галіме свавілля. Те, що ми витворяли", - говорив він.