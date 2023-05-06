Синьо-жовте на коронації Чарльза ІІІ. Чи пов'язано це з Україною

1 година тому

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У соцмережах звернули увагу на те, що урочисте оформлення у Вестмінстерському абатстві, де 6 травня відбулася коронація короля Чарльза ІІІ, виконане в кольорах українського державного прапора - синьому та жовтому.

Колишній британський військовий високопосадовець Хеміш де Бреттон-Гордон написав в твіттері, що "український прапор в серці Вестмінстерського абатства".

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"Побачила тут Україну і на хвилину втратила самовладання", - написала посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

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У Букінгемському палаці заявили, що синьо-жовті кольори в абатстві не пов'язані з українською символікою.

Речник палацу назвав це "щасливим збігом обставин", повідомляють агенції.

Їх обрали, щоб вони підкреслювали та контрастували з мантіями короля та королеви.

Водночас деякі гості також обрали кольори у синьо-жовтій палітрі.

Зокрема блакитне та жовте обрали перша леді США Джил Байден та її онука Фіннеган Байден.

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Напередодні Джил Байден зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською, яка також відвідала коронацію.

Пані Байден перепостила спільне фото обох леді разом з принцесою Уельською, з якою вони зустрілися напередодні. Та написала: "Ми разом з Україною".