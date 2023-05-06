Коронація Чарльза III у фотографіях

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Комендант лондонського Тауера сер Гордон Месенджер проніс до місця коронації корону короля Чарльза III. Корону Святого Едуарда було виготовлено 360 років тому з цілісного 22-каратного золота. Кожен британський монарх одягає її лише один раз у житті - під час коронації