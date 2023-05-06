Коронація Чарльза III у фотографіях
У Лондоні відбулася церемонія коронації Чарльза III та королеви-консорту Камілли. Помазання монарха на престол відбулося у Вестмінстерському абатстві, де такі церемонії проводять останні 900 років.
Першим британським монархом, який там отримав корону, був Вільгельм Завойовник, Чарльз став сороковим.
Церемонію помазання на престол провів духовний лідер Англіканської церкви Архієпископ Кентерберійський.
До Лондона запрошено сотні іноземних лідерів. Не запрошено лише представників Росії, Білорусі, Сирії, Ірану, Афганістану, Венесуели та М'янми.
І традиційна фотографія з балкону Букінгемського палацу.
У XX столітті увійшла в традицію поява британського монарха на балконі Букінгемського палацу в день коронації.