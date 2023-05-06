Коронація Чарльза III у фотографіях

Коронация Карла III

Автор фото, WPA Pool

У Лондоні відбулася церемонія коронації Чарльза III та королеви-консорту Камілли. Помазання монарха на престол відбулося у Вестмінстерському абатстві, де такі церемонії проводять останні 900 років.

Першим британським монархом, який там отримав корону, був Вільгельм Завойовник, Чарльз став сороковим.

Церемонію помазання на престол провів духовний лідер Англіканської церкви Архієпископ Кентерберійський.

До Лондона запрошено сотні іноземних лідерів. Не запрошено лише представників Росії, Білорусі, Сирії, Ірану, Афганістану, Венесуели та М'янми.

Автор фото, Dan Mullan

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Урочиста процесія рушила від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства близько 10 ранку за британським часом.

Автор фото, WPA Pool

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Чарльз III вирішив їхати на свою коронацію не в державній кареті, передбаченій для цього випадку, а в кареті, зробленій для його матері королеви Єлизавети II на її Діамантовий ювілей

Автор фото, WPA Pool

Автор фото, WPA Pool

Автор фото, Stuart C. Wilson

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Королівській кавалерії сьогодні відводилася особлива роль

Автор фото, WPA Pool

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Поки кінна процесія їхала вулицями Лондона, до Вестмінстерського абатства прибували гості. На першому плані король та королева Таїланду

Автор фото, WPA Pool

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Перша леді США Джил Байден прибула на церемонію зі своєю онукою Фіннеган. Вони одягнулися у синьо-жовті тони, у чому багато хто прочитав меседж підтримки України.

Автор фото, WPA Pool

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Сім'я Чарльза III зайняла місця у спеціально відведеному їм секторі абатства у перших рядах. Брати короля принци Ендрю та Едвард, дружина Едварда графиня Уессекська одягнені у спеціальні мантії, сестра короля принцеса Анна - у парадну військову форму. На другому плані розташувалися їхні діти з чоловіками та дружинами

Автор фото, WPA Pool

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Принц Гаррі приїхав на коронацію батька один, без Меган Маркл. Вона залишилася в Каліфорнії, пославшись на те, що день коронації збігається з днем народження їхнього сина принца Арчі

Автор фото, WPA Pool

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На церемонію коронації прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак із дружиною. За протоколом він не просто спостерігав за церемонією, але також зачитав уривок біблійного тексту.

Автор фото, WPA Pool

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Почесними гостями церемонії стали семеро колишніх прем'єр-міністрів країни. На фото видно (зліва направо) Тереза Мей із чоловіком, Борис Джонсон із дружиною, Ліз Трасс та Девід Камерон. Не потрапили в кадр Гордон Браун, Тоні Блер та Джон Мейджор

Автор фото, WPA Pool

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Комендант лондонського Тауера сер Гордон Месенджер проніс до місця коронації корону короля Чарльза III. Корону Святого Едуарда було виготовлено 360 років тому з цілісного 22-каратного золота. Кожен британський монарх одягає її лише один раз у житті - під час коронації

Автор фото, WPA Pool

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Першою до абатства увійшла королева-консорт Камілла зі свитою. Вона також була коронована. Їй на голову поставили корону, виготовлену в 1911 для королеви Мері - прабабусі Чарльза III

Автор фото, WPA Pool

Автор фото, WPA Pool

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Королівську мантію несли пажі. Один із них - онук Чарльза III принц Джордж (у центрі)

Автор фото, WPA Pool

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Останніми до абатства увійшли спадкоємці престолу принц та принцеса Уельські Вільям та Кейт разом із молодшими дітьми - принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Вони зайняли місця у першому ряді сімейного сектора, а в ході церемонії принц Уельський приніс клятву на вірність королю

Автор фото, WPA Pool

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Помазання короля на престол здійснив духовний глава Церкви Англії Архієпископ Кентерберійський (у центрі)

Автор фото, WPA Pool

Автор фото, WPA Pool

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"Боже, бережи короля" - заспівала конгрегація. Це єдиний рядок гімну Великої Британії, який змінюється залежно від того, хто на престолі. Останні 70 років правління королеви Єлизавети II країна співала "Боже, бережи королеву"

Автор фото, WPA Pool

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За першою умовою королеви Єлизавети II, Камілла, вийшовши заміж за принца Чарльза, не повинна була іменуватися королевою-консортом, коли настане час його коронації, але пізніше королева змінила своє рішення

Автор фото, Jeff J Mitchell

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Чарльз і Камілла повертаються до Букінгемського палацу, де на них чекає урочистий банкет, а глядачів, що зібралися перед палацом, - традиційний вихід королівської родини на балкон

І традиційна фотографія з балкону Букінгемського палацу.

У XX столітті увійшла в традицію поява британського монарха на балконі Букінгемського палацу в день коронації.

Автор фото, Reuters