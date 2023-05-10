Українські війська заявили про прорив в районі Бахмута. Що відомо про наступ ЗСУ

49 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Збройні сили України повідомляють про значне просування на південно-західних околицях Бахмуту. Там заявляють про понад сотню вбитих росіян та велику кількість полонених.

Російське міноборони цю інформацію не підтверджує, але це зробив та власне першим розголосив засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

ВВС Україна дізналась про деталі цієї операції у Східному угрупованні військ ЗСУ.

Несподіваний прорив

9 травня вранці Пригожин зробив зізнання про суттєві втрати росіян. Він же останнім часом регулярно виступає з провокативними заявами, вимагаючи додаткового озброєння для свого угрупування з колишніх в'язнів. Навіть погрожував залишити позиції, якщо його вимоги не вдовольнять.

"Сьогодні один з підрозділів міноборони втік з одного з наших флангів. Кинули позиції і втекли всі, оголили фронт шириною 2 км та глибиною 500 м, - заявив він. - 72-га бригада проср..ла 3 кв. км, на яких у мене загинули близько 500 людей, тому що це стратегічний плацдарм".

Йдеться про 72-у мотострілецьку бригаду третього армійського корпусу Сухопутних військ РФ, сформовану в Оренбурзькій області в 2022 році.

Наступ чи успішна контратака

Ввечері слова Пригожина підтвердили у 3-тій штурмовій бригаді ЗСУ (підрозділ, сформований з полку "Азов").

Військові повідомили, що за дві доби атак на південно-західних околицях міста українські штурмовики завдали великих втрат росіянам та знищили російську військову техніку. Точних даних вони не навели, але стверджують, що йдеться про понад сотню вбитих.

"Фактично повністю знищені 6-а та 8-а роти даної бригади (72 бригада РФ), розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених", - заявив командир 3-ї штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький.

Також, заявив Білецький, великих втрат зазнав 3-й штурмовий загін ПВК "Вагнер".

За його словами, через локальний контрнаступ вдалося звільнити територію шириною 3 км та глибиною 2,6 км, але точні координати цього квадрата не вказали.

"Блискуча операція українських сил під Бахмутом увійде в підручники", - написав про операцію український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Азовці" опублікували фото та відео операції, але ВВС Україна не може підтвердити чи спростувати, коли та за яких обставин це відео було знято.

Автор фото, Олег Петренко Підпис до фото, Українські воєнкори на мапах вказують, що наступ (сині стрілки) міг відбутись біля каналу Сіверський Донець - Донбас. І ставить під загрозу південну групу російських військ, яка намагалась взяти в оточення Бахмут, атакуючи селище Іванівське

Автор фото, DeepState Підпис до фото, Аналітики DeepState вже позначили просування ЗСУ, які вгризлись у позиції росіян біля Кліщіївки

Міноборони РФ цих даних ніяк не коментувало.

В офіційних зведеннях українського генштабу про цю операцію не згадували, але в коментарі ВВС Україна речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що вона мала місце.

Він уточнив, що йшлося не про "великий наступ", але швидше про "успішну контратаку".

Як вдалося провести операцію

"Ми завжди при нагоді ведемо контрнаступальні дії, просто ця операція на дещо більшу відстань, - пояснює він. - Як правило йшла позиційна війна, йшлося про десятки, сотні метрів, а тут дещо більша відстань - до двох кілометрів. Ця операція не те щоб суперунікальна, але, можливо, з дещо більшим результатом".

Загалом Череватий підкреслює - те, що такі операції стали можливими, вказує на провали плану Росії.

РФ анонсувала великий наступ і протягом багатьох місяців намагалася прорвати українську оборону в районі Бахмуту, завдати системних втрат і оточити або змусити тікати угруповання ЗСУ.

Натомість Україна, яка весь цей час тримала оборону, змогла завдати росіянами "колосальних" втрат, вважає Череватий.

"По суті ми близькі до повного знищення терористичної організації "Вагнер", - каже він. - Це якраз елемент цієї операції. На цих позиціях стояв не найбільш загартований "Вагнер", який тримали кривавою дисципліною, а мотострілецька бригада, значною мірою укомплектована з мобілізованих. Якраз системні втрати, яких ми завдали, змусили їх більше і більше застосовувати підрозділи регулярної армії".

Водночас Череватий відкинув постійні публічні скарги Пригожина на снарядний голод в його підрозділі та запевнив, що Росія не знижує інтенсивність обстрілів і щодня використовує десятки тисяч снарядів.