"Малий, злий психопат". Про кого співають хорвати у скандальній пісні на Євробаченні

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Eurovision

Серед країн, які 9 травня у Ліверпулі у першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення-2023 пробились у фінал, особливо вирізнялася Хорватія. Її представляв гурт Let 3 з піснею Mama ŠČ - як своїм колоритним вбранням, так і текстом пісні з візуальним оформленням, які викликали у багатьох асоціації з війною Росії в Україні.

Зокрема, у пісні співають "мамо, я йду на війну", а також про "малого, злого психопата" - але не називається, про кого саме йдеться.

Не менше чіпляє і візуальне оформлення пісні та мілітарі картинки, на яких можна упізнати і того самого психопата. Який грається з ракетами, на яких є знак радіоактивності. Зрештою він потім і літає на цій ракеті.

Не дивно, що багато глядачів в Україні та й по всій Європі могли подумати, що це натяк на Росію, її війну проти України та російського президента.

Автор фото, Євробачення.Youtube.скріншот

ВВС Україна поговорила з фронтменом гурту Зораном Продановичем і запитала його про зміст пісні, ставлення до Росії та розв'язаної нею війни.

Від прямої відповіді на запитання, хто ж такий "малий, злий психопат", про якого йдеться у пісні, Зоран ухилився.

"Ми не можемо сказати, що це про цю людину, чи про іншу. Іноді ми бачимо, як люди своєю поведінкою ніби говорять: "Гей! Я тут! Я кращий за тебе", "Ти хто такий? Я кращий за тебе, тому що я - це я". Це і є "малий, злий психопат" - така людська поведінка, яка, на мою думку, уособлює людську дурість", - сказав він.

Водночас він зазначив, що їхня пісня є антивоєнною.

"Таким є її меседж. Це важко описати, але кожна війна - це також історія про таку от поведінку... Але енергетика пісні справді антивоєнна. І це найголовніше. І я думаю, що всі це відчувають", - зазначив музикант.

Він також сказав, що "не може прямо відповісти на запитання", що він думає про Росію і те, що вона напала на Україну, тому що Євробачення - це пісенний конкурс, який має бути поза політикою. Але жартома відповів, що перше, що спадає на думку при слові Росія - це "горілка".

"У війнах немає переможця. Кожен є жертвою. І це найважливіше повідомлення. Кожен є жертвою. Зупиніть довбану війну!" - додав він.

Фронтмен хорватського гурту також зазначив, що "ніхто не радий" тому, що 9 травня - у день, коли відбувся півфінал - Росія на Красній площі проводила військовий парад, на якому демонструвала зброю і ракети.

"Ми завжди намагаємося мислити оптимістично. І наші побажання завжди - щось на кшталт "Будь ласка, припиніть цю фігню і давайте спробуємо бути людяними один до одного", - сказав Зоран.

Також він на прохання ВВС прокоментував вибір свого костюма для відкриття Євробачення, у якому поєдналися кольори хорватського прапора, а також синій та жовтий.

"Ось це Хорватія. А це, звичайно, Європейський Союз. Але, звісно, синій і жовтий - це також і українські кольори. І це наша данина Україні, адже цього року пісенний конкурс Євробачення мав проходити в Україні. Але тепер ми тут, у Ліверпулі. І ми знаємо, чому. І тому ми створили наші костюми", - пояснив музикант.

Автор фото, Eurovision

Хорватські панки-провокатори

Гурт Let 3 був заснований у місті Рієка, яке є батьківщиною хорватської панк-сцени. Він швидко здобув популярність завдяки поєднанню енергійних виступів із коментарями та гострі політичні та соціальні теми, надмірною театральністю та химерними костюмами.

Фронтмен Зоран Проданович (Prlja) починав у гурті під назвою Umjetnici Ulice, а у 1986 році разом із бас-гітаристом Даміром Мартіновичем (Mrle) створив гурт Let 2 - який згодом перетворився на Let 3, коли до них приєднався новий учасник.

Цей відомий та улюблений в Хорватії гурт випустив 10 альбомів, один із яких, Nečuveno ("Нечувано"), швидко розпродався - попри те, що платівка була абсолютно порожньою.