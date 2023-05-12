Чому високі довгоногі чоловіки краще бігають у спеку

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Amy Bucci, Dartmouth College

Для бігунів на довгі дистанції форма тіла і кліматичні умови такі ж важливи, як і тренування, заявили вчені.

Дослідження за участю 170 марафонців виявило, що високі довгоногі бігуни краще працюють у теплому кліматі, тоді як низькорослі й кремезні мають перевагу при нижчих температурах.

Такий ефект, однак, спостерігають лише в чоловіків, кажуть дослідники. Це, ймовірно, є результатом природного відбору, коли найшвидші чоловіки ставали найкращими мисливцями.

Автор дослідження Раян Калсбік, професор біології з Дартмутського коледжу в США, заявив, що він одним з перших спрогнозував, що фізіологія людини може адаптуватися до клімату для оптимізації працездатності.

"Глобальні закономірності температури й клімату, можливо, сформували сучасні типи людського тіла", - пояснює він.

Таким чином, ще до того, як спортсмени залишать стартову лінію в тріатлоні, марафоні чи інших видах перегонів, деякі з них вже мають фору — залежно від типу статури та температури.

Виявляється, люди, як і тварини, можуть адаптуватися до клімату. Для представників півночі, наприклад, характерні міцна статура й кремезні тіла, що допомагають їм зберігати тепло.

А у людей і тварин, що живуть у країнах з теплим або жарким кліматом, - більш стрункі тіла, які ефективно зберігають прохолоду.

Дослідження, опубліковане в журналі PLOS ONE, проаналізувало 171 атлета, що брали участь у щонайменше двох змаганнях з тріатлону Ironman — одне в спекотному місці, інше - в холодному.

Ironman вважається одним з найскладніших одноденних змагань. Кожні окремі перегони складаються з трьох етапів: запливу на 3,8 км, заїзду велосипедом на 180 км та марафонського забігу на 42,2 км.

Це ідеальний спосіб вивчити, як розмір та форма тіла впливають на продуктивність, каже професор Калсбік.

Він виявив, що найбільша різниця в продуктивності залежно від статури припадає на біг.

"Біг важливий для еволюції людини, й два інші види — плавання та їзда на велосипеді — значення не мають", — каже вчений.