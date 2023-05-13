Як президентство Трампа може змінити хід війни в Україні

Ентоні Зурхер

Кореспондент ВВС у Північній Америці

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Протягом своєї короткої, але насиченої подіями політичної кар'єри Дональд Трамп продемонстрував схильність симпатизувати президенту Росії Володимиру Путіну.

Наприклад, під час російсько-американського саміту у Фінляндії у 2018 році він знехтував даними розвідувальних служб США й натомість вирішив повірити Путіну, який заперечував втручання у вибори 2016 року.

Якщо Трамп повернеться до Білого дому, таке позитивне ставлення до Росії - яке поділяє значна частина виборців-республіканців та деякі члени партії в Конгресі - ймовірно, знову стане рушійною силою політики США.

Його коментарі на заході, організованому CNN цього тижня, зміцнили позиції тих, хто звинувачує його у занадто дружньому ставленні до російського лідера.

Колишній президент сказав, що може закінчити війну за 24 години, але не уточнив, як. Він відмовився сказати, чи хоче він перемоги України, й поскаржився на вартість військової допомоги країні.

"У нас немає боєприпасів для себе. Ми так багато роздаємо", - сказав він і звинув європейські країни в тому, що їхній внесок у допомогу Україні є недостатнім.

Попри те, що Конгрес США схвалив виділення мільярдів доларів на підтримку України протягом тривалого періоду часу, якщо Трамп стане президентом, то зможе уповільнити або навіть повністю припинити цю підтримку.

Він вже робив таке раніше, коли був президентом, стосовно певної військової допомоги, яку схвалив Конгрес.

Деякі з його колег-республіканців спішно засудили його слова, але цілком можливо (або навіть ймовірно), що в разі обрання Трампа військова підтримка України з боку США може повністю припинитися.

Щонайменше повна підтримка України, якої дотримується нинішня адміністрація, зокрема її активні дипломатичні зусилля щодо підтримки єдиного фронту з європейськими союзниками щодо санкцій проти Росії, цілком імовірно, будуть значно зменшені.

У Великій Британії, яка нарощує допомогу Україні і вже надала їй ракети великої дальності, стурбовані можливими наслідками імовірного президентства Трампа.

Якщо Трамп припинить постачання зброї, війна закінчиться на російських умовах, що є найстрашнішим кошмаром Заходу, заявив ВВС колишній очільник британської розвідки сер Алекс Янгер.

"У Путіна не було плану Б, коли він вторгся в Україну, але тепер його план Б - це перечекати", - сказав він.

Громадська підтримка допомоги Україні у США з початку війни впала, а опитування Pew Research цього тижня показало збільшення кількості американців, які вважають, що США повинні більше зосередитися на внутрішніх проблемах.

Джеффрі Трейстман, професор національної безпеки в Університеті Нью-Гейвена в Коннектикуті, каже, що припинення допомоги США може не припинити війну миттєво - вона все ще може тривати роками чи десятиліттями.

"Українці, до їх честі, продемонстрували неймовірну рішучість боротися з росіянами та відбити вторгнення з мінімальною підтримкою спочатку", - сказав він.

"Тож це [війна] має потенціал - навіть якщо США припинять надання допомоги - продовжуватись і затягуватися в осяжному майбутньому", - додав він.

Якщо Україна й хвилюється з цього приводу, то публічно цього не демонструє.

Наступного дня після заяв Трамп на заході CNN, президент України Володимир Зеленський заявив ВВС, що не боїться виборів 2024 року.