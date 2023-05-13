Секта кінця світу. Мати вбила власних дітей, щоб врятувати їхні душі

Челсі Бейлі та Голлі Гондеріх

BBC News, Вашингтон

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Taylee Ryan Instagram

В американському штаті Айдахо жінку, яка є послідовницею культу кінця світу, визнали винною у вбивстві двох своїх дітей і колишньої дружини свого чоловіка.

Лорі Валлоу та її чоловіка Чеда Дейбелла звинуватили у вбивстві, змові та крадіжці у великих розмірах.

Тепер 49-річній жінці загрожує довічне ув'язнення.

Тіла 7-річного Джошуа "Джей Джея" Валлоу та 16-річної Тайлі Райан знайшли похованими у будинку Дейбелла в 2020 році.

Під час судового розгляду прокурори викликали 60 свідків і навели жахливі докази того, як були убиті діти та виявлені їхні останки.

Автор фото, Handout

Адвокати Валлоу свідків не викликали, й сама вона свідчень на свій захист не давала.

Суд над Чедом Дейбеллом має відбутися за кілька місяців.

Дейбелл - автор кількох апокаліптичних романів, заснованих на релігійних вченнях мормонів.

Вважають, що подружжя познайомилося у секті, яка пропагувала підготовку до кінця світу.

Адвокат Валлоу, Джим Арчібальд, стверджував, що вона була люблячою матір'ю, яка закохалася в "дивного" лідера релігійного культу, і що немає жодних доказів її причетності до вбивств.

Але прокурори заявили, що Валлоу разом із Дейбеллом обоє були причетні до низки тривожних подій, які призвели до смерті Джей Джея, Тайлі та колишньої дружини Дейбелла, Теммі.

"Пам'ятайте, підсудна усуне будь-яку перешкоду на своєму шляху, щоб отримати те, що вона хоче - а хотіла вона Чеда Дейбелла", - заявила під час судового розгляду прокурорка округу Фремонт Ліндсі Блейк.

"Обвинувачена використовувала гроші, владу та секс, щоб отримати те, чого хотіла", - додала вона.

Автор фото, Police handout Підпис до фото, Діти у Лорі Валлоу були від двох попередніх шлюбів

Темні духи

У 2006 році Валлоу вийшла заміж за бізнесмена Чарльза Валлоу, і вони разом виховували Тайлі - дочку Лорі від попереднього шлюбу. У 2014 році подружжя всиновило Джей Джея, онука сестри Чарльза.

Але в 2017 році, за словами родичів та друзів, поведінка Валлоу змінилася - після того, як вона почала читати книги Чеда Дейбелла, релігійного автора, чиї роботи були присвячені апокаліпсису та частково базувалися на віруваннях Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів.

Вони зустрілися у 2018 році та почали разом записувати релігійний подкаст.

На той час обоє були одружені.

За словами прокурора, погляди Валлоу та Дейбелла поступово почали схилятися до екстремізму.

Вони ділили людей на "світлих" та "темних" духів, а тих, кого захопили злі духи, називали зомбі.

Єдиним способом звільнити чиюсь душу з темряви, на їхню думку, було їх убити.

Вважала себе богом

У січні 2019 року Чарльз Валлоу звернувся в поліцію, заявивши, що його дружина "стала неадекватною" і вважає себе богом, який готує кінець світу. Він також заявив, що вона погрожувала його вбити.

Зрештою Чарльз подав на розлучення і зазначив у судових документах, що побоюється за свою безпеку та безпеку дітей.

Дані поліції свідчать, що Чарльз поїхав до будинку, де його дружина, з якого вони тоді вже розійшлися, перебувала зі своїм братом Алексом Коксом, щоб забрати свого сина.

У будинку між ними відбувся конфлікт, який закінчився тим, що Кокс застрелив Чарльза Валлоу.

Автор фото, Kay Woodcock Підпис до фото, Лорі та Чарльз Валлоу

Кокс розповів поліції, що вбив свого колишнього швагра в межах самозахисту. Йому так і не висунули звинувачень.

Восени 2019 року Лорі Валлоу переїхала з Джей Джеєм і Тайлі до Рексбурга, штат Айдахо. Це місто розташоване біля підніжжя гір Тетон, неподалік від місця, де жив Дейбелл.

Наступного місяця раптово померла Таммі Дейбелл, дружина Дейбелла, з якою він прожив 28 років.

В інтерв'ю програмі CBS News 48 Hours діти Дейбелла розповіли, що місцевий коронер повідомив їм, що їхня мати, яка хворіла, померла уві сні.

Вони відмовилися від посмертної експертизи, оскільки вважали смерть Теммі природною.

Її тіло ексгумували в грудні 2019 року під час розслідування щодо Валлоу та Дейбелла. Розтин показав, що Теммі померла внаслідок удушення.

Приблизно через два тижні після смерті дружини Чед Дейбелл одружився із Лорі Валлоу на Гаваях.

Де діти?

Приблизно в цей час дідусь і бабуся Джей Джея, Кей і Ларрі Вудкоки, зателефонували в поліцію Рексбурга, штат Айдахо з вимогою перевірки добробуту семирічної дитини.

Після цього дзвінка оголосили загальнонаціональний розшук двох дітей, оскільки поліція дізналася, що їх не бачили вже кілька тижнів.

Протягом кількох місяців Валлоу та Дейбелл відмовлялися говорити, де діти. Натомість вони казали родичам і друзям, що діти "в безпеці та щасливі".

У грудні 2019 року, коли слідчі продовжували пошуки, Валлоу та Дейбелл поїхали у відпустку на Гаваї, де вона залишалася до лютого 2020 року, коли її екстрадували та заарештували.

Автор фото, FBI Salt Lake City Підпис до фото, Лорі Валлоу та Джей Джей

Зрештою поліція знайшла останки Джей Джея і Тайлі на задньому дворі будинку Дейбелла в червні 2020 року.

"Обвуглені останки - це те, що залишилося від Тайлі", - сказав на суді прокурор, показуючи присяжним фото.

Слідчі вважають, що 8 вересня 2019 року Валлоу взяла своїх дітей у подорож до Єллоустонського національного парку. За словами поліції, це був останній раз, коли їх сфотографували живими.

Тайлі Райан зникла того ж дня, повідомила поліція. За даними з мобільного телефону брата Лорі Валлоу, Алекса Кокса, наступного ранку він протягом майже двох годин перебував на задньому дворі Чеда Дейбелла.

За даними поліції, Джей Джея Валлоу востаннє бачили 22 вересня 2019 року. Наступного дня слідчі знову за допомогою GPS відстежили Кокса на задньому дворі Дейбелла, де він перебував 17 хвилин.

Кокс помер природною смертю в грудні 2019 року.