Євробачення 2023. Перемогла Швеція, Tvorchi виступали після обстрілу рідного міста

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шведська співачка Лорін перемогла на конкурсі вдруге

На пісенному конкурсі Євробачення виграла Швеція. Співачка Лорін, яка виконала пісню Tattoo, принесла своїй країні перемогу вже вдруге. Українці дивились шоу під повітряні тривоги і російські обстріли.

Український гурт Tvorchi посів шосте місце. Серед національних журі найвищі 12 балів Україні дала лише Чехія, решта країн підтримали словами, але не балами.

Проте під час голосування глядачів Україна отримала 189 балів, піднявшись у першу десятку.

Попри перемогу минулого року, Україна не змогла приймати Євробачення через війну. Конкурс від імені України проводила Велика Британія у місті Ліверпуль, чия історія символічно повʼязана з музикою.

Організоване британцями спільно з українцями шоу мало відобразити культуру обох країн. Хоча Євробачення позиціює себе поза політикою, тема війни в Україні лунала на багатьох заходах фестивалю.

Коли у Ліверпулі почалося одне з найбільших музичних свят Європи, у багатьох областях України знову пролунала повітряна тривога.

Гурт TVORCHI вийшов на сцену після того, як росіяни обстріляли їхнє рідне місто Тернопіль. Музиканти відреагували на атаку, вони показали у прямому ефірі табличку з написом Ternopil.

Українська частина фіналу була гучна, як і українські перфоманси під час півфіналів. Велика делегація українських зірок Євробачення представила різні жанри музики.

Відкрили шоу минулорічні переможці Kalush Orchestra зі "Стефанією", яку гучно співали у фанзоні. Акомпанувала їм на фортепіано у відео принцеса Уельська. Джамала виконала драматичну баладу "1944", Вєрка Сердючка запалила своєю піснею Lasha tumbai так, що туфелька полетіла у зал.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пісенний конкурс відкрили переможці минулого року Kalush Orchestra

Електрофолк від Go-A знову примусив всіх танцювати. Тіна Кароль вся у червоному і прозорому заспівала "Show Me Your Love". "Зрештою це шоу поп-дів, а Тіна - поп-діва", - каже Герман Нєнов, креативний директор Євробачення від України.

Велику Британію на конкурсі представляла співачка Мей Мюллер, чий твір I Wrote A Song "Я написала пісню" прозвучав останнім перед відкриттям голосування аудиторії.

Разом із британськими артистами шоу вела українська співачка, вокалістка гурту Hardkiss, Юлія Саніна.

Наприкінці шоу з Ліверпульської арени пролунала пісня You'll Never Walk Alone, си. Це - відомий гімн ліверпульських футбольних фанатів, який цього разу виконали на підтримку України.

Що відомо про переможницю?

Швеція останньою визначилася з учасницею на конкурс, але вона одразу ж стала фавориткою у прогнозах букмекерів.

Лорін виступає на Євробаченні вдруге, у 2012 році вона перемогла на конкурсі з піснею Euphoria. Її цьогорічна пісня Tattoo, яку вона виконала під приголомшливе сценічне шоу, одразу стала хітом.

У пісні йдеться про любов, таку сильну, наче вона як тату закарбована на серці.

Автор фото, Getty Images

Під час Євробачення Лорін звернулась до українських фанів.

"Я скучаю за вами. У мене було чудове шоу в Україні. У вас чудові люди. Я вдячна вам за всю підтримку, за всі ваші коментарі, які я отримую з України. Я ціную це дуже. Тримайтеся. Кращі часи обов'язково прийдуть. Я посилаю вам свою любов", - сказала співачка.

Утім, Лорін також запідозрили у плагіаті. Зокрема у тому, що її пісня нагадує композицію української співачки Мікі Нютон 2005 року. ВВС звернулася до Лорін за коментарем.

Швеція одна з найуспішніших учасниць конкурсу, вона виграє його вже сьомий раз, а одним з найвідоміших її переможців був гурт ABBA.

У Ліверпулі розпочався фінал "Євробачення", а майже по всій Україні - повітряна тривога

Святослав Хоменко, кореспондент BBC в Україні

У Ліверпулі розпочався фінал пісенного конкурсу "Євробачення", але багатьом в Україні сьогодні не до конкурсу - з цілком зрозумілих причин.

І навіть ті українці, які спостерігають за церемонією відкриття фіналу пісенного конкурсу - парадом прапорів - не змогли повністю відволіктися від війни, яку розв'язала в їхній країні Росія, яка в цьому конкурсі не бере участі.

Ще не встигли всі учасники фіналу зайняти свої місця у їхніх ложах, як практично на всій території України - зокрема, у зазвичай спокійних західних областях України - пролунали сирени повітряної тривоги.

Чимало українців, насамперед ті, хто живе у тилових областях, ставляться до таких сирен абияк, і ігнорують рекомендації терміново переміститися у бомбосховища.

Але сьогодні…

З одного боку, додаткова причина ігнорувати запобіжні заходи - те саме "Євробачення", яке проходить, хоча і в Ліверпулі, але у синьо-жовтих кольорах і цілком в українському настрої.

З іншого, сьогодні російська авіація зазнала настільки чутливого удару, що як знати - чи не буде помста "другої армії світу" вкотре спрямована саме на мирних українців, які вболівають за своїх на "Євробаченні"?

"Сталеве серце" українців

Україну на конкурсі представляв гурт TVORCHI. Вони одразу пройшли у фінал, як учасники країни-переможниці минулого року.

Музиканти проєкту - Андрій Гуцуляк та Джефрі Кенні - познайомилися у Тернополі, де вони обидва вчилися у медичному університеті. Джефрі Кенні приїхав в Україну у 2014 році з Нігерії. Він - вокаліст і автор текстів, а Гуцуляк - музичний продюсер.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виступ Tvorchi супроводжувало шоу з футуристичною графікою

Гурт записав чотири студійні альбоми і виконує пісні українською та англійською мовами.

Джефрі не має українського громадянства і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міг виїхати з країни, але не зробив цього.

На Євробаченні співаки виконали пісню Heart of Steel ("Сталеве серце"), яку написали спеціально для конкурсу.

В інтервʼю музиканти пояснювали, що пісня "несе важливий меседж", вона "про наш сильний народ зі сталевими серцями".

Друге місце фінів

Фінський репер, співак та автор пісень Käärijä виконав одну з найсміливіших пісень Євробачення цього року. Прогнози букмекерів щодо другого місця Фінляндії справдилися.

У 2020 році співак, справжнє імʼя якого Єре Пойхонен, випустив свій дебютний альбом.

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Cha Cha Cha - це поєднання індустріального металу, жорстокого техно та саундтреку до веселої відеогри. Пісня розповідає про насолоду від сп'яніння та шалених танців.

Співак розповів BBC на початку цього тижня, що рукава болеро лаймового кольору в його костюмі фанати прозвали "капустяним черв'яком" на честь фінської мережі секс-шопів. Не дивно, що номер одразу став фаворитом.

На пісенному конкурсі Євробачення перемогла Фінляндія. Її представник Käärijä отримав найбільше голосів за пісню Cha Cha Cha.

Як голосували

Цього року конкурс змінив правила голосування.

Так, у півфіналі голосували лише глядачі, професійне журі на попередньому етапі конкурсу цього року скасували.

Це повʼязано з тим, що на минулорічному конкурсі в італійському Турині виявили махінації з голосуванням.

Але попередня практика була збережена у фіналі - бали журі, як раніше, поєднали з результатами публічного голосування.

Також цього року на Євробаченні вперше змогли проголосувати країни, які не беруть участі в конкурсі.

Автор фото, Getty Images

Таким чином організатори вирішили відобразити "глобальний вплив шоу".

Онлайн-голоси з решти світу рахували як голоси однієї країни-учасниці в обох півфіналах і у великому фіналі.

Голоси публіки часто досить помітно відрізняються від смаків журі. Минулого року Україна перемогла у телеголосуванні у фіналі, а за підсумками голосування журі посіла четверте місце.

Євробачення і війна

Коли минулого року український гурт Kalush здобув перемогу на Євробаченні 2022 у Турині, в українських фанів деякий час була надія, а раптом все ж вдасться провести свято в Україні.

Проте організатор конкурсу, Європейська мовна спілка, були непохитні - конкурс з метою безпеки має бути за межами України. Вони обрали Ліверпуль - батьківщину "Бітлз" і місто-побратим Одеси.

На початку травня, коли у Ліверпулі, завішаному жовто-синіми кольорами, гучною музикою гриміло Євробачення, українські міста знову і знову атакували російські ракети і дрони.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українським прапором прикрасили і "бітлів"

А що у Ліверпулі казали про війну в Україні?

"Євробачення - розважальне шоу, яке є поза політикою, як завжди наголошували організатори. Про війну ми розповіли візуальними, художніми засобами. Ми вибудовували портрет України, який не може бути, на жаль, без війни", - сказав в інтерв'ю ВВС Герман Нєнов, креативний продюсер Євробачення від України.

Він відповідав за всі українські постановки шоу - у виступі Alosha лунали сирени повітряної тривоги, а у танці показали, як жінка проводжає на війну чоловіка.

"Євробачення було наповнене Україною у різних аспектах. Не тільки у номерах, а і у візитівках - 37 українських локацій показали на багатомільйонну аудиторію. Звучала українська мова. Ми намагалися кожну секунду використати для промоції України", - пояснював Нєнов.

Про Україну говорили українські ведучі та артисти, які дали десятки інтерв'ю світовим ЗМІ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Памʼятник Нельсону у Ліверпулі обклали мішками з піском, щоб показати, як українці рятують свою спадщину

"Я розумію, що комусь тут під час свята можливо важко чути про війну, але це те, що відбувається - найбільша війна у Європі з часів Другої світової. Для нас це дуже болюче. І нам важко посміхатися, коли ми отримуємо такі жахливі новини щодня", - розповідала в ефірі ВВС Radio 2 ведуча Євробачення Юлія Саніна.

Про підтримку України розповідали й відвідувачі шоу.

"Зв'язок між Україною та Великою Британією надзвичайно важливий. Британські міста на півночі, як-от Ліверпуль прийняли стільки українських родин. Ми поруч з ними у ці часи", - сказав у фанзоні Джеймс з Ліверпуля.

Алевтина Кахідзе, українська художниця, яка разом британською художницею Елі Хопкінс створили виставку "Діалоги у Ліверпулі", каже, що до війни потрібно привертати увагу ще більше.

"Я стикнулась із тим, що люди не знають про це, попри таку величезну кількість новин з України", - каже мисткиня.

Підпис до фото, Британки Алі і Мішель шкодують, що цей конкурс Україна не може провести через війну, і тому вирішили підтримати її

"Я розповідаю про війну, як я сиділа у підвалі, а люди дивуються. І таких історій я бачу багато. Живі розмови, з реальними людьми це виправляють. Я їм розповідаю про викрадення дітей, а вони про це і не чули. Ми на виставці розповідаємо про це з гумором", - розповіла Алевтина BBC.

Утім, крім TVORCHI, учасники конкурсу про війну говорили обтічно. Що це погано і що її треба припинити.

Моніка Лінкіте з Литви на пресконференції після другого півфіналу подякувала українцям.

"Українці борються не просто за свою свободу, а за свободу кожного з нас. Це їхня боротьба. Дякую їм! Слава Україні", - сказала співачка.

Звернення Зеленського

Напередодні організатори "Євробачення" заявили, що відмовили президенту України Володимиру Зеленському у можливості виступити зі зверненням у фіналі музичного конкурсу.

В офісі Зеленського заявили, що такого запиту не робили, проте не виключили, що хтось з української делегації міг обговорювати таку можливість.

Організатори Євробачення нагадали, що конкурс має залишатися поза політикою. Вони також додали, що Україна, її музика, культура та творчість і так широко представлені на всіх трьох запланованих концертах.

Підпис до фото, Український куточок у фанзоні Євробачення

Водночас багато британських політиків розкритикували це рішення. Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак закликав дати Зеленському слово.

У нещодавньому інтервʼю BBC Володимир Зеленський також сказав, що хотів би, щоб конкурс проходив у країні, розташованій ближче до України, куди українцям було б простіше приїхати.