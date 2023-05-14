Перемога вдруге та підозри в плагіаті. Що відомо про тріумф Лорін на Євробаченні-2023

1 година тому

Автор фото, PA Media

39-річна шведська співачка Лорін перемогла на Євробаченні-2023. Вона стала першою жінкою в історії конкурсу, яка перемагала двічі.

Перший раз вона тріумфувала в 2012 році в Баку (Азербайджан), виконавши пісню Euphoria. Тепер, у Ліверпулі, вона виступала з піснею Tattoo.

Лорін від початку була фаворитом букмекерів та в результаті перемогла, отримавши 583 бали від глядачів та національних журі країн-учасниць.

Під час пресконференції після шоу шведська співачка сказала, що вона переповнена емоціями і відсвяткує перемогу келихом вина.

"Усе так прекрасно, сюрреалістично. Я переповнена емоціями. Мій виступ про силу, про любов. Як я святкуватиму? Я вип'ю келих вина", - сказала Лорін.

Перемога номер два

Справжнє ім'я 39-річної співачки - Лорін Зінеб Нора Талхауї, її батьки родом з Марокко. Як і багато учасників Євробачення, вона вперше стала відома після участі у шоу талантів - Sweden's Idol 2004.

Лорін випустила кілька хітів, але найбільше вона відома завдяки своїй славі на Євробаченні.

Цього року Швеція до останнього не могла визначитись, хто представлятиме її на конкурсі, але чутки, що Лорін планує поїхати на змагання вдруге, ходили від листопада минулого року.

А пісня Tattoo, з якою вона взяла участь в Євробаченні-2023, стала хітом ще до того, як співачка офіційно оголосила про участь. У пісні йдеться про любов, таку сильну, наче вона вибита на серці, як тату.

Автор фото, PA Media

Кореспондент ВВС на Євробаченні Деніел Росні пригадує, що на одній з вечірок фанатів Євробачення в березні, де виступала Лорін, яка на той момент ще навіть не виграла національний відбір в своїй країні, глядачі залишали випивку, щоб потанцювати під її нову пісню.

"У світі Євробачення вона - королівська особа, і шанувальники були в захваті від того, що вона вирішила спробувати знову", - пише кореспондент.

"Важко описати її культурне значення в історії конкурсу, але після 2012 року вона породила ціле нове покоління шанувальників пісенного конкурсу, включаючи мене", - додає Росні.

Зрештою, як і прогнозували букмекери, Лорін тріумфувала на Євробаченні вдруге. При чому за голосуванням журі вона була беззаперечним лідером, а в глядачів отримала другий результат, поступившись Фінляндії.

Втім в сумі вона виграла з 583 балами.

Під час Євробачення Лорін звернулась до українських фанів.

"Я скучаю за вами. У мене було чудове шоу в Україні. У вас чудові люди. Я вдячна вам за всю підтримку, за всі ваші коментарі, які я отримую з України. Я ціную це дуже. Тримайтеся. Кращі часи обов'язково прийдуть. Я посилаю вам свою любов", - сказала співачка.

Звинувачення в плагіаті

Перемогу Лорін затьмарило те, що її запідозрили в плагіаті. Її пісня, на думку деяких глядачів, подекуди сильно нагадує композиції інших виконавців.

Особливу схожість фанати зауважили з композицією української співачки Міки Ньютон "В плену".

ВВС звернулася до Лорін за коментарем, але вона цих звинувачень не коментувала.

Втім сама Міка Ньютон перед конкурсом запевнила, що не бачить жодної проблеми. Вона опублікувала відповідь англійською мовою для фанів конкурсу, які писали їй численні повідомлення з запитаннями, чи вважає вона композицію Лорін плагіатом.