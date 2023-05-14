WP пише про плани Зеленського окупувати території Росії та підірвати нафтопровід. Що він відповів

1 година тому

Автор фото, EPA

The Washington Post з посиланням на витік таємних документів американської розвідки пише про те, що президент Володимир Зеленський начебто пропонував окупувати російські прикордонні населені пункти, щоб мати інструмент тиску на Росію. Він також начебто пропонував підірвати нафтопровід "Дружба".

Видання стверджує, що це документи розвідки США, поширені на платформі обміну повідомленнями Discord, де раніше вже були поширені скандальні документи про український контрнаступ. Через це було затримано 21-річного співробітника розвідки Джека Тейшейру.

Посилаючись на секретні документи, видання пише, що в січні Зеленський начебто пропонував "завдати ударів по Росії", одночасно "окупувавши неназвані російські прикордонні міста", щоб "отримати важелі впливу на Москву".

А в середині лютого Зеленський начебто пропонував підірвати нафтопровід "Дружба", що перекачує нафту з Росії до Угорщини, яка часто демонструвала недружню до України політику.

WP пише, що звернулося по коментар до самого Зеленського і він начебто спростував ці звинувачення та плани, назвавши їх "фантазіями".

Водночас він захистив право України застосовувати асиметричні і несподівані кроки, щоб побороти Росію.

"Україна має повне право захистити себе, і ми це робимо. Україна нікого не окупувала, а навпаки, - заявив Зеленський. - Коли стільки людей загинуло, коли є масові поховання і тортури наших людей, я впевнений, що ми повинні використовувати будь-які хитрощі".

Що ще сказав Зеленський

14 травня український президент продовжив своє європейське турне. На наступний день після візиту до Італії він вперше з часу великого вторгнення Росії відвідав Німеччину, де зустрівся з вищим політичним та військовим керівництвом країни.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Володимир Зеленський та Олаф Шольц

Він дав зрозуміти, що предметом розмови буде зброя, нові засоби ППО для України та подальші кроки для вступу України до ЄС і НАТО.

На підсумковій пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцем Зеленський визнав, що його турне частково направлене на запуск постачання західних винищувачів до України.

Але він також прокоментував і витік, про який писали американські ЗМІ.

На запитання журналіста, чи має Україна плани проникнути на російську територію, щоб мати кращі позиції у війні, Зеленський відповів: "Що стосується "проникнення"... Я, як президент України, коли я хочу кудись приїхати, я приїжджаю офіційно, і нікуди не проникаю".

Німецький канцлер, своєю чергою, підтримав Україну в тому, що будь-які мирні переговори з Росією неможливі без виведення російських військ з території України.