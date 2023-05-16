"Поток" під Бахмутом. Що відомо про ПВК "Газпрому", яку він створив для війни в Україні

Єлизавета Фохт, Ілля Барабанов

ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Вже кілька тижнів ЗМІ та російські провоєнні блогери пишуть про конфлікт найманців "Вагнера" з приватними військовими компаніями, що пов'язані з російським газовим гігантом "Газпромом".

Вперше про існування підрозділів із назвами "Поток", "Факел" та "Пламя" наприкінці квітня розповів засновник "Вагнера" Євген Пригожин. При цьому ще на початку року журналісти звернули увагу, що уряд дозволив газовому гіганту створити власну приватну охоронну організацію.

ВВС розповідає, що відомо про ПВК, пов'язані з "Газпромом", та про їхню участь у російському вторгненні в Україну.

21 квітня на каналі працівника російського урядового новинного каналу РИА Олександра Симонова вийшло інтерв'ю з Євгеном Пригожиним. У розмові керівник ПВК "Вагнер" скаржився на інші приватні військові кампанії, створені для участі у війні в Україні.

"Ті люди, що мають гроші, вважають, що це офігенна тема зараз - зібрати ПВК. Тому вони починають плодитися. Газпромівський ПВК "Поток", ПВК [мільярдера Андрія] Бокарьова, ПВК "Редут" - кожній тварі по парі", - розповідав незадоволений Пригожин.

В інтерв'ю він говорив про те, як найманців з інших ПВК відправляють прикривати фланги під Бахмутом, де наступає "Вагнер", але вони змушені кидати позиції через погану підготовку і постачання:

"Їм треба звітувати в Кремлі, які вони *** (класні), що вони своє ПВК створили, але авіації немає, артилерії немає, РЕБа немає, РЕРа немає (радіоелектронна боротьба і радіоелектронна розвідка - Ред.), боєкомплекту немає, безпілотників немає, медиків немає. І це пів біди. А головна біда починається, коли у того, що ви створили, управління немає. Щоб воювати, треба мати командирів тактичної ланки".

При цьому, за його словами, бійці "Потоку" нібито отримують величезні зарплати - "такі, що черевики відлітають".

На одному з фрагментів ролика Симонова є діалог Пригожина з невідомими найманцями - на ньому він сварить їх за те, що ті здали позиції під Бахмутом, де загинуло багато бійців ПВК "Вагнер", а ті скаржаться на проблеми зі зв'язком, боєприпасами та хаосом в управлінні своїм підрозділом.

Слова Пригожина були першою публічною згадкою про підрозділи, створені за підтримки "Газпрому". Але після інтерв'ю багато хто згадав, як ще на початку року російський прем'єр Михайло Мішустін своїм розпорядженням дозволив "Газпромнафті" ("дочці" "Газпрому") заснувати "приватну охоронну організацію" (ПОО).

Її в результаті створили в Омську під назвою "Газпромнефть охрана" на чолі зі Станіславом Бауманом, колишнім заступником начальника і во начальника УМВС по Архангельській області.

Співзасновником цієї структури стало зареєстроване в Омську ПОО "Стаф-центр". Ця ПОО належить петербурзьким власникам охоронних структур, а очолює її з початку війни Сергій Точилін, чий повний тезка раніше обіймав посаду помічника начальника управління Федеральної служби безпеки по Омській області.

Створення ПОО уряд пояснив необхідністю захищати об'єкти "Газпрому". Але українська розвідка вже тоді заявила, що вважає організацію черговою приватною армією, створеною на прикладі "Вагнера".

Чи пов'язано газпромівське ПОО з "Потоком", незрозуміло. Але після інтерв'ю Пригожина у ЗМІ та соцмережах з'являється все більше свідчень того, що, ймовірно, приватні військові компанії "Газпрому" дійсно існують.

Бійці "Потоку" скаржилися Путіну

23 квітня на каналі "Военкор Евгений Линин" з'явилося відеозвернення бійців "Потоку" до верховного головнокомандувача - тобто Володимира Путіна.

На записі чоловіки у камуфляжі (обличчя закриті масками) розповідають, що "батальйон" "Поток" нібито створив "Газпром" з "працівників відомчої охорони" і зайшов до зони бойових дій у районі Бахмута на початку квітня. Він зайняв позиції на флангах, прийнявши позиції від ПВК "Вагнера".

У зверненні до Путіна бійці скаржаться і на погану ситуацію з постачанням, і на "безвідповідальність" керівництва "Потоку", через яку 17 квітня бійцям нібито довелося відійти з позицій, і на керівництво ПВК "Вагнер", яке, дізнавшись про відступи, "з погрозами розправи" блокувало відхід у безпечну зону.

Автор фото, Telegram/Военкор Евгений Линин Підпис до фото, Бійці ПВК "Поток" під час звернення до Путіна

Поскаржилися найманці й на те, що керівництво "Газпрому" нібито обіцяло їм контракт з міністерством оборони, але в Україну вони вирушили під командуванням ПВК "Редут", яке теж згадував Пригожин.

Назва ПВК "Редут" зустрічається також у відео допитів одного і того ж російського полоненого, які наприкінці квітня-початку травня з'явилися у соцмережах.

На ньому чоловік з ранами на обличчі представляється уродженцем Оренбурга Олександром Ткаченком. Боєць каже, що опинився на фронті у складі "Потоку", який перебуває під керуванням ПВК "Редут". Ба більше - за його словами, у складі "Газпрому" є ще дві ПВК - вони мають назви "Факел" і "Пламя" - їх контролює міністерство оборони.

За його словами, бойові загони "Газпром" створив ще на початку війни з "охоронців по всій Росії".

Підготовку найманців, за його словами, вели на полігоні "Трегуляй" у Тамбовській області. Це полігон підготовки військ РЕБ на південній околиці Тамбова.

ВВС знайшла у соцмережах сторінку Олександра Ткаченка. З його профілю в "Одноклассниках" випливає, що чоловік ще з 1996 року працював у компанії "Газпром видобуток Оренбург".

Свою посаду Ткаченко у профілі не вказав, але він підписаний на закриту групу "Оренбурзький Загін Охорони". На її аватарі - логотип Приволзького міжрегіонального управління охорони "Газпрому". Це укладається у заяви найманців про те, що "Поток" складається з працівників відомчої охорони "Газпрому".

Судячи з соцмереж Ткаченка, він захоплюється зброєю і цікавиться російським військово-промисловим комплексом.

Автор фото, VK Підпис до фото, Олексій Ткаченко, фото з соцмереж

Родичі Ткаченка не відповіли на повідомлення ВВС.

ПВК "Редут", яке згадують і Пригожин, і найманці "Потоку", існує вже кілька років і раніше займалась охороною об'єктів корпорації "Будтрансгаз" Геннадія Тимченка у Сирії.

На відміну від "вагнерівців", "Редут" у Сирії не брав участі у масштабних штурмових чи наступальних операціях, а займався саме охоронною діяльністю. До початку російського вторгнення в Україну ця ПВК вважалася досить невеликою структурою порівняно з ПВК Пригожина.

Але кілька місяців тому почали з'являтися повідомлення про те, що "Редут" також активно вербує людей, а його бійці з'явилися на передовій в Україні. У телеграмі є група ПВК "Редут", де регулярно публікують фото з фронту та оголошення про набір найманців.

Російське видання "Важные истории", вивчаючи справи бійців, що воювали в Україні та, повернувшись до Росії, скоїли злочини, знайшло вирок Валуйського районного суду у Бєлгородській області, де згадується "Редут".

Вирок ухвалили мешканцю Ростовської області Кирилу Топчеву за наркотичною статтею - там вказано, що з весни ще минулого року Топчев воював в Україні у складі ПВК "Редут".

Провоєнні блогери, наприклад, канал "Рыбарь", писали, що фактично "Редут" пов'язаний з міністерством оборони.

Ні міністерство оборони Росії, ні "Газпром" офіційно не визнавали існування ПВК, пов'язаних з "Газпромом". Обережно про них говорять провоєнні блогери і журналісти, які часто дозволяють собі відвертіші висловлювання про перебіг війни в Україні, ніж офіційні особи.

"Нібито "Газпром" створив три ПВК - "Пламя", "Поток" і "Факел". Туди набирають добровольців і передають у підпорядкування міноборони. Не знаю, так це чи ні, і яке у них майбутнє, теж не знаю. Мало створити ПВК, її треба зробити ефективною, її треба екіпірувати, озброїти, їй треба надати ідеологію, як це зроблено у ПВК "Вагнер", і, звісно, їх треба тренувати, тренувати і тренувати, тому що просто так набрати добровольців і кинути їх затикати дірки, назвавши це ПВК, ми вже це проходили з мобілізованими", - казав наприкінці квітня в інтерв'ю радіо "КП" військовий кореспондент "Комсомольской правды" Олександр Коц, який підтримує вторгнення в Україну.

Сутичкою в соцмережах наприкінці квітня конфлікт Пригожина та ПВК "Газпрому" не вичерпався. На початку травня засновник "Вагнера" пішов на помітну ескалацію і пригрозив відвести своїх бійців з-під Бахмута, штурм якого триває вже понад пів року, через ситуацію із постачанням найманців.

У численних відео, що з'являються на каналах Пригожина, той продовжує регулярно скаржитися на те, що підрозділи міноборони і ПВК "Газпрому", які прикривали фланги, відходять зі своїх позицій. Наприклад, 9 травня Пригожин поскаржився на те, що як мінімум половина бійців підрозділу "Факел" відмовляється виходити на позиції.

"Навіщо ви витрачаєте державні гроші, збираєте людей і відправляєте їх на м'ясо? Їх мами прийдуть і дадуть вам **** [будуть незадоволені]. Припиніть займатися дурницями, це війна!" - каже Пригожин у ролику від 9 травня, ймовірно, звертаючись до керівництва "Газпрому".

Зважаючи на все, позиції, про які говорить Пригожин і куди відмовилися виходити бійці "Факела", - це плацдарм, який на початку травня зайняли військовослужбовці 72 мотострілецької бригади, сформованої в Оренбурзькій області.

В одному з роликів керівник ПВК "Вагнера" повідомив, що бійці бригади фактично відступили з цих позицій. Це підтвердило і українське командування, а пізніше і офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков, який 12 травня повідомив, що бригада відступила на кілька кілометрів, залишивши позиції на північ від Бахмута, що призвело до остаточного розблокування для ЗСУ дороги Бахмут-Часів Яр.

"Був справжнім захисником Батьківщини"

Про масштаби втрат ПВК, пов'язані з "Газпромом", відомо небагато. Єдиним бійцем підрозділу "Поток", загибель якого офіційно визнала влада, виявився мешканець Кабардино-Балкарії Ераст Яковенко.

29 квітня на сторінці управління освіти міста Прохладний з'явився запис із заголовком "Герої нашого часу". Некролог присвячений загибелі 53-річного Яковенка під Бахмутом 24 квітня. У ньому напряму вказували, що Яковенко "виконував свій обов'язок у СВО (спеціальна військова операція — так влада Росії позначає вторгнення в Україну - Ред.) у складі загону "Поток" (Газпром)".

Судячи з некролога та відкритих даних, у Яковенка, який вирушив на фронт на початку квітня 2023 року, багате військове минуле.

Наприкінці 80-х він служив у Польщі артилеристом-розвідником, потім працював у транспортній міліції, а у 90-х брав участь у війні в Чечні, закінчивши її у званні лейтенанта. Пішовши у відставку, Яковенко вступив до Терського козачого війська і зайнявся "патріотичним вихованням молоді" (у соцмережах є численні фото, на яких він займається з дітьми та навчає рукопашного бою кадетів).

Автор фото, VK/UOProhladny Підпис до фото, Ераст Яковенко, фото з соцмереж

"Все своє життя Ераст Юрійович був справжнім захисником Батьківщини!" - йдеться у некролозі про Яковенка. ВВС зв'язалася з його родичами, але вони не відповіли на запитання.

У вересні 2016 року Ераст Яковенко намагався обратися до органів місцевого самоврядування. Вибори він програв, але картка кандидата збереглася. З неї випливає, що Яковенко на момент виборів працював старшим охоронцем у філії "Південного міжрегіонального управління охорони" "Газпрому".

Це укладається у заяви найманців та полоненого Ткаченка про те, що нібито "Газпром" вербує у свої ПВК охоронців відомчих російських підприємств. В останні місяці головним джерелом "поповнення" навколовоєнних структур на кшталт "Вагнера" та добровольчих батальйонів були ув'язнені російських колоній. Але, зважаючи на все, до лав ПВК "Газпрому" бійців звідти не набирають.

Ув'язнений однієї з башкирських колоній, звідки на війну пішли, за його словами, сотні людей (двічі їх набирав "Вагнер", і один раз наприкінці квітня - міністерство оборони) сказав ВВС, що в його виправній колонії нічого не чули про набір до ПВК, пов'язаних із "Газпромом". ВВС не знайшла інформації про таке вербування і в групах, де спілкуються родичі в'язнів, які вирішили взяти участь у вторгненні в Україну.

Масового вербування в ПВК не помічають і рядові працівники "Газпрому", які працюють на посадах, не пов'язаних з охороною підприємств.

Співрозмовник ВВС в одному з численних підрозділів компанії в центральному федеральному окрузі розповів, що у його філії "інформації про "фірмову" ПВК немає навіть на рівні чуток".

"У компанії є збори грошей на потреби СВО, подальша доля яких невідома, але, на відміну від багатьох бюджетних організацій, немає навіть реклами контрактної служби добровольцями [у Міноборони]", - сказав він ВВС.