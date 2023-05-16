"Це було як у зоряних війнах". Розповіді очевидців про нічну атаку на Київ

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

"Живучи в Києві, звикаєш до нічних тривог. Єдине, що може розбудити - потужний вибух прямо за твоїм вікном. З початку травня такі вибухи відбуваються ледь не щодня - різниця лише в гучності. Ніч на 16 травня була одна з найгучніших", - розповів ВВС Україна мешканець Києва Олег.

Він, як і більшість киян, прокинувся серед ночі від гучних звуків - таких, що навіть звиклі до обстрілів мешканці столиці кажуть: такого вони, мабуть, не чули від самого початку повномасштабного вторгнення.

Їхні враження зранку підтвердила КМВА - нічний обстріл Києва в адміністрації назвали найщільнішою атакою з неба на столицю за час війни.

Росія комплексно вдарила по місту з різних напрямків одночасно дронами, крилатими ракетами та балістичними ракетами.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, система ППО України збила усі ракети, включно з шістьма надсучасними російськими аеробалістичними ультразвуковими ракетами "Кинджал".

"Таких феєрверків давно не бачив"

"Серія потужних вибухів розбудила нас о 3 ночі. Я визирнув у вікно і закляк - таких феєрверків давно не бачив. Темне травневе небо пронизували вогняні шари і промені над центральною частиною Києва", - згадує свої враження Олег.

За його словами, вони з дружиною вирішили, що від такого "шоу" їхній 2,5-річний син має бути якнайдалі.

"Довелось його будити - так, вибухи будять лише дорослих, діти їх ігнорують - і нести у ванну кімнату", - каже він.

Олег згадує, що бачив у небі не менше шести-семи спалахів, після чого нарешті повідомили про відбій повітряної тривоги. Втім, ненадовго - невдовзі її оголосили знову.

"Але наступну повітряну тривогу, пов'язану з прольотом російських безпілотників, ми вже благополучно проспали. До ранку і початку нового робочого дня залишалось вже зовсім мало часу", - розповів Олег.

Автор фото, Reuters

"Велике металеве казна-що летить по небу"

Гучні звуки розбудили уночі й мешканку київської Солом'янки Вікторія. Зазвичай у їхньому районі добре чути сигнал повітряної тривоги з вулиці, каже вона, але цієї ночі вона її проспала.

"Прокинулася від гуркоту, який уже чула раніше: звук не з'являється здалеку й не наближається поступово, він різко вривається і стрімко наростає, - розповіла ВВС Вікторія. - Собі я його називаю "велике металеве казна-що летить по небу". Це точно не було деренчання шахеда".

Слідом за цим, за її словами, ніби по тій самій траєкторії, прогуділо щось важче й потужніше.

"Думаю, я могла чути українські винищувачі - бо пару разів бачила такі літаки вдень і памʼятаю звук".

Вікторія згадує, що побачила жовті спалахи надворі, як від феєрверків.

"Такого я ще не спостерігала, тому не стрималась і подивилась у вікно. Там між хрущовками нашого затишного кварталу я побачила в небі жовті вогні, які летіли один за одним десь дуже високо", - каже вона.

Паралельно із цим дівчина чула вибухи різної потужності. Вікторія каже, що звикла їх рахувати, але цього разу їх було так багато, що вона не встигала цього робити.

"Навіть пес, який не дуже реагує на обстріли, сьогодні прокинувся і переповз поближче. Один вибух був такий потужний, що забряжчали шибки і заволала сигналізація машини десь поруч", - каже Вікторія і додає, що у їхніх дворах так іноді буває під час обстрілів.

"Цієї миті я уявила, що горить наше авто, розбивається наше вікно, і нас накриває уламками - але знову почула глухі глибокі удари "виходів" ППО (так я думаю) і заснула з відчуттям, що мене захищають, а бігти все одно нікуди", - розповіла вона ВВС.

"Проспати було неможливо"

"Проспати це було неможливо", - розповідає про свій неочікувано ранній підйом цієї ночі киянин Олесь.

За словами Олеся, який мешкає на Подолі, було таке відчуття, що звуки вибухів лунають по всьому Києву. І це відчуття дуже швидко знайшло підтвердження.

"В один момент почали писати знайомі в усіх чатах, з різних районів", - згадує він.

За його словами, звуки були дуже інтенсивні - "не пару хлопків" - і різні за своїм характером.

Вже тоді, каже Олесь, у нього промайнула думка, що це могла бути комбінована атака - на Київ летіли різні ракети та безпілотники.

Він каже, що щось схоже за гучністю відбулося у Києві кілька ночей тому - саме тоді, як стало відомо пізніше, українська ППО збила російську аеробалістичну ракету "Кинджал".

"Але цього разу було більше всього, більше різних звуків, і я подумав - якщо це "Кинджал", то точно не один", - каже Олесь.

За його словами, все відбулося досить швидко - "15-20 хвилин, а потім тиша". Але все ж цей досвід, за його словами, сильно відрізнявся від того, що він бачив і чув під час попередніх російських атак на столицю.

"Такого в Києві я не пам'ятаю", - каже Олесь.

Автор фото, Reuters

"Щось середнє між салютом у новорічну ніч і зоряними війнами"

Також о третій ночі від сильних вибухів зовсім поруч на лівому березі столиці разом зі своєю родиною прокинувся й інший киянин на ім'я Олег.

"ППО - подумав я крізь сон", - каже він і додає, що за час війни вже навчився розрізняти вибухи в небі від вибухів на землі.

"Через вікна, які виходять на Правий берег, було видно, як по чорному небу один за одним злітають вогні - щось середнє, між салютом у новорічну ніч і зоряними війнами. Видовище красиве і страшне одночасно", - згадує Олег.

За його словами, вже за кілька секунд вони разом із дружиною і сином-школярем вже були в коридорі.

Кілька вибухів пролунали зовсім поруч із їхнім будинком, у дворі завили сигналізації автомобілів.

"Сусіди попрокидалися, хтось навіть вийшов надвір - мабуть, хотіли бігти в укриття, але передумали і залишились стояти біля під'їзду, обговорюючи побачене", - розповів Олег.

"Через 20 хвилин усе стихло і я заснув".

"Здригалися і земля, і небо"

"Цей ракетний обстріл і атака дронами столиці навіть для очевидців багатьох подібних нічних обстрілів здавалися чимось принципово новим", - поділяє враження багатьох інших киян Жанна, яка мешкає на лівому березі столиці.

За її словами, вночі вона чула численні звуки пострілів та вибухів, які були схожі на роботу ППО.

Жанна каже, що було враження, що на місто одночасно летіло багато ракет.

"В якийсь момент здалося, що здригалися і земля, і небо", - згадує вона свої нічні враження.

За її словами, зранку кияни з різних районів міста почали ділитися тим, хто і як пережив цю ніч.

"Цього разу було по-справжньому страшно для багатьох людей - попри те, що за плечима вже понад рік досвіду війни", - каже Жанна.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки падіння уламків російської ракети

"Кохана, це ППО, можемо спокійно спати далі"

На відміну від більшості мешканців столиці, Роман о третій ночі ще не спав.

"Спершу пролунав один виразний вибух. Згодом раз у раз лунали інші. Вікно у кімнаті почало тремтіти, тож вирішив спуститися на підземний паркінг", - каже він. За його словами, в укритті було людно.

"Це нагадало перші місяці війни, коли ми проводили у тих підвалах багато часу. На стіні ще відтоді висів синьо-жовтий прапор", - згадує Роман.

"У чатах запищали повідомлення: "Що це було?", "Солома - дуже гучно"… Згодом вже з офіційних повідомлень стало зрозуміло, що ідеться не про "Шахеди", - додає він.

Роман каже, що нормально заснути цього ранку йому так і не вдалося - "бо тривога тривала - в обох сенсах".

Втім, додає він, декому з киян цю ніч все ж вдалося пережити значно спокійніше.