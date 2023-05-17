Канни-2023: п'ять найочікуваніших фільмів з Ді Капріо, Йоганссон, Деппом і Фордом

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Lucasfilm Підпис до фото, Разом з Гаррісоном Фордом в останньому "Індіані Джонсі" знялася Фібі Воллер-Брідж із серіалу "Погань"

16 травня відкрився щорічний Каннський кінофестиваль. Як завжди заради нього на Французьку Рів'єру з'їхались найгучніші імена світу кіно. У програмі цього року домінують важкоатлети артхауса, а із зірок Голлівуду на червоній доріжці кіномани чекали Гаррісона Форда та Леонардо Ді Капріо.

Серед десятків прем'єр, які відбудуться на фестивалі, будуть нові фільми режисерів Мартіна Скорсезе, Веса Андерсона, Віма Вендерса, Хірокадзу Кореєда та Кена Лоуча.

Можливо, там навіть з'явиться Джонні Депп. Він повертається на великий екран після тривалих судових баталій із колишньою дружиною Ембер Герд.

Про які ж п'ять фільмів говорять найбільше?

1) "Індіана Джонс і колесо долі"

Одна з найочікуваніших подій кінофестивалю - це остання поява 80-річного Гаррісона Форда у ролі безстрашного археолога Індіани Джонса.

У фільмі "Індіана Джонс і колесо долі", світова прем'єра саме у Каннах, легендарний герой вп'яте і востаннє возз'єднається зі своєю надійною шкіряною курткою і незмінним фетровим капелюхом.

Додатковий ажіотаж фільму додає той факт, що в ньому також знялася британка Фібі Воллер-Брідж - авторка і зірка культового комедійного серіалу "Погань", після якого її покликали писати сценарій для останнього фільму про Джеймса Бонда.

Воллер-Брідж народилася через чотири роки після виходу першої частини франшизи, "У пошуках втраченого ковчега", що з'явилася на великому екрані 1981 року.

У нинішній, останній частині саги вона грає загадкову похресницю Індіани Джонса, яка, зважаючи на все, бере активну участь у його пригодах.

Багато хто також прагне побачити результати "омолодження" Форда, про яке газети писали в процесі зйомок. У перших сценах актор грає молоду версію свого героя, і результати спецефектів, за його словами, викликали мурашки в нього самого.

Також предметом пильної уваги стане робота режисера Джеймса Менголда. "Колесо долі" - перший фільм про Індіану Джонса, який зняв не Стівен Спілберг, хоча він виступив виконавчим продюсером картини.

"Це дуже, дуже хороший фільм про Індіану Джонса. Я дуже пишаюся тим, що Джим (Джеймс Менголд - ред.) з ним зробив", - сказав Спілберг в інтерв'ю журналу Variety.

2) "Жанна Дюбаррі"

Поки в судах Британії та США йшли гучні дебати між Джонні Деппом та його колишньою дружиною, актрисою Ембер Герд, майбутнє кінокар'єри американського актора опинилося під серйозною загрозою.

Звинувачення в домашньому насильстві з боку Герд коштували Деппу його участі у пов'язаній з "Гаррі Поттером" франшизі "Фантастичні звірі", а подальші пропозиції великих ролей перестали надходити.

У 2020 році він програв свій позов про наклеп у Британії, але у 2022 році виграв суд у США, де присяжні визнали Герд винною у наклепі.

Цього року організатори Канн вирішили відкрити фестиваль показом картини "Жанна Дюбаррі", в якій Депп зіграв короля Франції Людовіка XV. Це його перша головна роль за три роки.

У картині Депп говорить французькою, а її сюжет заснований на історії останньої офіційної фаворитки французького короля, яка піднялася із соціальних низів до позиції найвпливовішої жінки в країні, викликавши чимало невдоволення у придворних.

Головну героїню грає Майвен - відома французька актриса, яка називає себе лише на ім'я, без прізвища. Вона також написала сценарій і зрежисувала цей фільм французькою мовою.

Самій Майвен теж не чужі скандали. Зокрема, вона критикувала рух #metoo, який виявив культуру сексуальних домагань у кіноіндустрії, а минулого тижня у ток-шоу зізналася, що плюнула в обличчя журналісту.

3) "Місто астероїдів"

Поки соцмережі наповнювалися пародійними мемами на фільми Веса Андерсона з їхнім унікальним візуальним стилем, культовий американський інді-режисер додавав останні штрихи до своєї нової картини "Місто астероїдів".

Скарлетт Йоганссон грає кінозірку 1950-х років, яка випадково застрягла в невеликому американському містечку в пустелі, де щороку проводять збори юних астрономів. Цього разу черговий такий захід переривають події, здатні змінити світ.

Шанувальники Андерсона знову побачать його фірмову симетрію в кадрі, яскраві кольори та надстилізовані інтер'єри, що нагадують ляльковий будиночок. А до акторського складу, сповненого голлівудських небожителів, окрім завсідників Тільди Свінтон та Джейсона Шварцмана, увійшли Том Генкс, Марго Роббі та Стів Карелл.

За трейлером складно визначити жанр фільму: чи то наукова фантастика, чи то романтична комедія.

Єдине, що очевидно - картину точно зняв Вес Андерсон, а значить потрапити на її прем'єру дуже багато охочих.

4) "Старий дуб"

Автор фото, Studio Canal

У британського режисера Кена Лоуча - вражаюча історія успіху в Каннах. Він двічі виграв заповітну "Золоту пальмову гілку": за "Вітер, який хитає верес" у 2006 році та за "Я, Деніел Блейк" у 2016 році.

Чи зможе ветеран соціального реалізму втретє здобути нагороду за найкращий фільм у віці 86 років?

Нинішній проєкт Лоуча називається "Старий дуб". У цьому фільмі йдеться про останній паб, що залишився в колишньому шахтарському поселенні на півночі Англії, куди почали прибувати сирійські біженці.

Це знову історія боротьби "маленьких людей" зі складними обставинами.

За словами режисера, він хотів зняти оптимістичну картину, яка водночас демонструвала б напруженість ситуації, що склалася.

Хазяїна пабу грає місцевий пожежний на ім'я Дейв Тернер, що вийшов на пенсію, а на ролі сирійців взяли справжніх біженців, які приїхали до Англії.

"Я абсолютно чесно не маю поняття, що треба робити, - поділився Тернер в інтерв'ю ВВС минулого року. - Мені страшно, не те слово, але оскільки це Кен Лоуч і оскільки люди навколо нього запевняють вас, що все вийде … Ось тому я вирішив узяти участь".

5) "Вбивці квіткового місяця"

Автор фото, Melinda Sue Gordon/Apple TV

Кожного нового фільму Мартіна Скорсезе кіномани завжди чекають із нетерпінням.

А якщо в проєкті беруть участь ще й два його улюблені співавтори, Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро… - рівень ажіотажу піднімається до нових висот.

До того ж Ді Капріо вже назвав "Вбивць квіткового місяця" шедевром, а в соцмережах картині навіть почали обіцяти "Оскар" наступного року.

Фільм заснований на книзі американського журналіста та письменника Девіда Грана. У ній ідеться про реальні події, що відбулися в 1920-х роках з індіанським племенем осейджів, що жили в штаті Оклахома.

Жителі поселення осейджів відкрили родовище нафти та швидко розбагатіли. Але потім усі вони були вбиті один за одним, і ФБР розпочало масштабне розслідування.

Попри немилосердну тривалість фільму (3 години 26 хвилин), за словами Скорсезе, картина призначена для перегляду у кінотеатрах. "Це фільм для великого екрану, ми зробили його саме таким, і ви побачите це", - сказав він.

Каннський кінофестиваль триває з 16 по 27 травня.

Після критики у конкурсній програмі бере участь рекордна кількість картин від жінок-режисерок: цього року їх буде шість.

Торік "Золоту пальмову гілку" отримав "Трикутник печалі" - сатирична чорна комедія шведа Рубена Естлунда про багатіїв, які вирушають в ексклюзивний круїз на розкішній яхті.