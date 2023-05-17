"Титанік" вперше повністю відсканували. Чи розкриє це його таємницю

Ребекка Морелл і Елісон Френсіс

BBC

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Atlantic Productions/Magellan

Таким "Титанік" ще не бачили.

Перше повнорозмірне цифрове тривімірне сканування сумнозвісного лайнера, що лежить на глибині 3 800 м в Атлантичному океані, створили з використанням глибоководних карт.

Воно забезпечує унікальний тривимірний вигляд, дозволяючи побачити судно так, ніби воно лежить на суші.

Є надія, що це проллє нове світло на причину гігантської кораблетрощі.

"Титанік" - британський пасажирський пароплав. На момент побудови це був найбільший лайнер у світі.

Він затонув під час свого першого рейсу із Саутгемптона до Нью-Йорка, зіткнувшись з айсбергом у ніч із 14 на 15 квітня 1912 року. Внаслідок катастрофи загинули понад 1500 людей.

"Попри безліч досліджень, досі залишились запитання, на які потрібно відповісти", - каже ВВС фахівець з історії "Титаніка" Паркс Стефенсон.

Він додав, що цей проєкт є одним з перших великих кроків на шляху до того, щоб історія "Титаніка" стала науково обґрунтованою, а не спекулятивною.

Автор фото, Atlantic Productions/Magellan Підпис до фото, Ніс "Титаніка" легко впізнати навіть після тривалого перебування під водою

Уламки "Титаніка" знайшли у 1985 році й відтоді ретельно досліджували.

Але лайнер настільки великий, що в темряві океанічних глибин камери можуть фіксувати лише його фрагменти.

Нове ж сканування відкриває повний вид "Титаніка", його ніс і корму, що лежать за 800 метрів одне від одного. Розбите судно також оточує величезне поле уламків.

Сканування реалізували влітку 2022 дві компанії: Magellan Ltd., що займається глибоководними картами, та Atlantic Productions, що зняла документальний фільм про цей проєкт.

Підводні апарати, дистанційно керовані командою на борту спеціалізованого судна, провели понад 200 годин, вивчаючи довжину й ширину затонулого пароплава.

Вони зробили понад 700 тисяч всебічних зображень, створивши точну 3D-реконструкцію.

Автор фото, Atlantic Productions/Magellan

Автор фото, Atlantic Productions/Magellan Підпис до фото, Велика діра праворуч від шлюпочної палуби. Там колись були сходи

Герхард Зайфферт з Magellan, який керував плануванням експедиції, каже, що це був найбільший проєкт з підводного сканування, у якому він коли-небудь брав участь.

"Ми працювали на глибині майже 4 000 м, де були підводні течії. Ми також не могли нічого чіпати, щоб не пошкодити уламки. Це створювало певні труднощі", - пояснив він.

"І ще одна проблема полягала в тому, щоб нанести на карту кожен квадратний сантиметр - навіть нецікаві деталі, наприклад, бруд. Але це було потрібно для того, щоб заповнити простір між усіма цікавими об'єктами".

Сканування показує як повний масштаб корабля, так і зовсім дрібні деталі, приміром, серійний номер однієї з лопатей знаменитого судна.

Автор фото, Atlantic Productions/Magellan Підпис до фото, Від удару об морське дно корма перетворилася на груду металу

Автор фото, Atlantic Productions/Magellan

Вкритий іржею ніс лайнера, як і раніше, легко впізнати навіть за 100 років після аварії.

Нагорі облаштована шлюпочна палуба. Звідти через зяючу діру можна заглянути всередину, де колись були парадні сходи.

А от від корми лишились лише груди металу. Ця частина судна розбилась, коли воно врізалось в морське дно.

Навколо розкидані предмети: декоративні прикраси, статуї та невідкриті пляшки шампанського. Є також особисті речі, зокрема, взуття, що загрузло в осаді.

Автор фото, Atlantic Productions/Magellan Підпис до фото, Сканування показує зовсім дрібні деталі

Автор фото, Atlantic Productions/Magellan Підпис до фото, Серійний номер однієї з лопатей "Титаніка"

Історик Паркс Стефенсон, який багато років вивчав "Титанік", каже, що був "вражений", коли вперше побачив скани.

"Вони дозволяють побачити затонулий лайнер так, як ви ніколи не зможете побачити його з підводного апарату. Повністю. В контексті та в перспективі. Те, що ми отримали зараз, - це реальний стан затонулого корабля".

За його словами, вивчення знімків може дати нове уявлення про те, що трапилося з Титаніком тієї фатальної ночі 1912 року.

"Ми дійсно не розуміємо характер зіткнення з айсбергом. Ми навіть не знаємо, чи вдарився він об нього правим бортом, як це показано у всіх фільмах, — можливо, він сів на айсберг", — пояснив історик.

Він додав, що вивчення корми може розкрити механіку удару судна об морське дно.

Автор фото, Atlantic Productions/Magellan

Історики чудово розуміють, що часу на повне осмислення знаменитої морської катастрофи залишається мало.

Море завдає шкоди уламкам, бактерії руйнують метали, утворюючи наріст іржі, у корпусі гіганта з'явилися величезні дірки, а верхня палуба майже повністю прогнила.

Але сканування "заморожує" лайнер у часі й дозволяє експертам вивчити кожну найдрібнішу деталь. Є надія, що "Титанік" ще може розкрити свої секрети.