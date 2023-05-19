Історія любові людини і тварини. Як чоловік десять років добивався порятунку для моржихи

Надін Юсіф

BBC News, Торонто

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Phil Demers Підпис до фото, Філ Демерс, колишній старший дресувальник тварин у канадському Marineland, має унікальні стосунки із моржихою Смуші

Після десятирічної боротьби колишній дресувальник зміг забрати улюблену моржиху з найпопулярнішого водного зоопарку Канади. Установу звинуватили у поганому поводженні зі своїми тваринами. Тепер Смуші починає нове життя за понад 11 000 км від колишнього дому.

Американський телеведучий Джиммі Кіммел назвав це "історією, що зворушує серце". Журнал Inside Edition - "коханням з першого погляду".

Вони мали на увазі унікальний зв'язок між канадійцем Філом Демерсом і моржихою на ім'я Смуші.

Філ Демерс познайомився зі Смуші в 2004 році, коли її привезли до Канади з Росії 18-місячним малям.

Вона була однією із небагатьох новопридбаних моржів у Marineland, одному з найвідоміших водних зоопарків у Канаді - частково завдяки привабливій рекламі "Усі люблять Marineland", яка колись домінувала в національному ефірі.

Саме у Marineland, заснованому у 1961 році, на початку 1980-х розпочала свою медійну кар'єру косатка Кейко, зірка фільму "Звільнити Віллі".

Зоопарк неодноразово потрапляв до скандалів, починаючи з 1977 року, коли Департамент рибного господарства США (який проводив розслідування щодо водного зоопарку в Канаді) вилучив шість афалін, яких його засновник незаконно виловив у Мексиканській затоці, повідомляє Toronto Star.

Він став місцем частих протестів захисників прав тварин і предметом кількох розслідувань місцевої поліції, уряду США та Служби захисту тварин Онтаріо, причому два останніх досі тривають.

Одне нещодавнє дослідження виявило, що тварини в Marineland страждають через погану якість води. Marineland заперечувала будь-які протиправні дії щодо своїх тварин протягом багатьох років.

Демерс вперше влаштувався дресувальником у парку, коли йому було трохи менше 22 років.

"Коли я починав, я був таким же, як і всі інші, - розповів він BBC. - Я прагнув справити враження на своїх керівників, які, здавалося, знали, що вони роблять".

Однак незабаром він почав бачити недоліки в тому, як Marineland ставиться до своїх тварин. У нього також утворився надзвичайно міцний зв'язок зі Смуші.

За його словами, цей зв'язок утворився, коли Смуші робили медичну процедуру, а він намагався її заспокоїти. Демерс каже, що моржиха почала думати, що він - її мати, і почала ходити за ним по парку, куди б він не пішов.

Вони стали нерозлучними, і молодий дресувальник каже, що їхні стосунки були особистими.

"У неї чудове почуття гумору, - сказав він і додав, що вона іноді могла грайливо поводитися негарно, щоб викликати у нього реакцію.

"Вона добре усвідомлювала, що відбувається навколо неї. Треба було завжди бути готовим до її жартів та розіграшів", - розповів він.

Водночас Демерс зазначив, що спостерігав у Marineland нехтування добробутом тварин, і хвилювався за добробут Смуші.

Він звільнився в 2012 році і почав пошуки шляхів порятунку Смуші.

Автор фото, SeaWorld Abu Dhabi Підпис до фото, Смуші та Каюк у своєму новому домі в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати

BBC кілька разів зверталася до Marineland з проханням прокоментувати цю історію, але не отримала відповіді.

Marineland послідовно заперечує будь-яку неправомірну поведінку щодо утримання та поводження з тваринами і каже, що звинувачення проти зоопарку висувають групи "радикальних активістів".

Вони також стверджували, що вони демонструють морських тварин з освітньою метою.

Marineland подав до суду на Демерса незабаром після його звільнення і заборонив йому відвідувати парк, стверджуючи, що він планував викрасти 363-кілограмову моржиху. Демерс ці звинувачення категорично заперечив і подав до суду на зоопарк за наклеп.

І от нарешті, після 10 років і 250 000 канадських доларів (185 500 доларів США) судових зборів, мрія містера Демерса про порятунок Смуші стала реальністю.

Минулого року Marineland погодилася відмовитися від позову та переселити Смуші та її малюка Каюка. У заяві зоопарка йдеться, що це зробили "в інтересах моржів".

Демерсу досі заборонено відвідувати Marineland, але в межах судового врегулювання зоопарк дозволив йому побачитися Смуші - хоча вони були розділені мотузкою та поручнями.

"Вона почала підніматися (на поручні), щоб дістатися до мене, і я намагався дотягнутися до неї, і вони негайно забрали її назад", - розповів Демерс.

Згодом Смуші та Каюка відправили до Sea World у Перській затоці - абсолютно нового парку в Абу-Дабі, який має відкрити свої двері 23 травня.

Демерс, який є активістом за права тварин, каже, що він продовжує виступати проти утримання тварин у неволі.

Але каже, що він радий, що моржі нарешті покинули Marineland - навіть якщо Смуші тепер перебуває за понад 11 000 км.

Біологиня з морських ссавців, докторка Ноамі Роуз також виступає проти утримання моржів у неволі, але вона також вважає, що новий комплекс SeaWorld в Абу-Дабі стане кращим домом для Смуші та її малюка.

"Проблема з Marineland полягає в тому, що він дуже старомодний, і тому вони обмежені в тому, що вони можуть надати тваринам", каже докторка Роуз, яка працює в Інституті захисту тварин у Вашингтоні, округ Колумбія.

Моржі, класифіковані як вид, що перебуває під загрозою, переважно зустрічаються навколо Північного полюса та біля Північного Льодовитого океану.

За її словами, температура в Абу-Дабі в найспекотніші місяці в середньому сягає 35,5C, тому Смуші, ймовірно, цілий рік перебуватиме в приміщенні з контрольованим кліматом.

Докторка Шон Норен, дослідниця морських ссавців, каже, що оптимальні умови для моржів у неволі включають забезпечення їм належного харчування та ветеринарного догляду, а також навчання та тренування.

"Вони дадуть тваринам нові речі, як-от іграшки, або нові завдання для навчання, щоб задіяти їхній мозок, що дуже важливо для соціальних тварин", таких як моржі, каже вона.

У коментарі BBC SeaWorld повідомив, що моржі з кількох зоопарків і акваріумів по всьому світу "успішно прибули" до Абу-Дабі та "з комфортом призвичаюються до свого нового дому".

Вони додали, що Смуші житиме з іншими моржами в новому середовищу, "створеному спеціально для цього виду".

Поки Смуші звикає до свого нового життя, Демерс думає над тим, щоб її відвідати. За його словами, нещодавнє її відео з SeaWorld довело його до сліз.