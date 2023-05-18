Рік без дому. Як живуть маріупольські металурги з "Азовсталі"

Еліс Кадді

BBC News, Кам'янське

1 година тому

Підпис до фото, Іван Голтвенко зберігає стару перепустку з "Азовсталі"

Минув рік після захоплення росіянами Маріуполя, а металургів "Азовсталі", яким вдалося виїхати з міста, досі переслідують привиди минулого.

Іван Голтвенко стискає в руці перепустку зі старої роботи і ділиться враженнями про нову.

"Я сховав перепустку [коли тікав]. Зберігаю її, сподіваючись, що одного дня вона мені знову знадобиться", — каже він.

Іван - один з десятків робітників маріупольського металургійного заводу "Азовсталь", які розпочали нове життя в Кам'янському, за 270 км від Маріуполя.

"Азовсталь" стала осередком українського опору в оточеному Маріуполі. Там перебували тисячі цивільних і військових. Росіяни щоденно бомбардували та штурмувати цю територію.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росія скидала на завод надважкі бомби для знищення підземних конструкцій

Іван каже, що не знає, чи поверне Україна Маріуполь і коли це буде. Але він сумує за своїм старим життям.

І він такий не один. Колишніх металургів "Азовсталі" об'єднує ностальгія за втраченим життям.

"Саме це відчуваєш, коли зустрічаєш маріупольця", - усміхається інженер-ремонтник Олександр Шабанов.

Частина людей називають себе "маріупольською діаспорою". Вони згадують морські краєвиди рідного міста, літо, пляжі, риболовлю.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Як виглядає захоплене росіянами місто?

Керівники металургійного комбінату в Кам'янському кажуть, що в них працює близько 120 колишніх працівників з "Азовсталі" та іншого підприємства.

З понад 10 тисяч працівників "Азовсталі" лишилося менше половини, каже адміністрація.

Одні переїхали в інші куточки України чи за кордон. Інші загинули чи зникли безвісти.

Маріупольці згадують часи, коли війна їх не лякала. Жартують, що мали репутацію "крутих".

Перші бої в місті спалахнули в 2014 році. Після зіткнень з проросійськими силами влада ненадовго втратила контроль. Але люди запевняють: ніколи не думали, що місто впаде.

Маріуполь став основною мішенню військ РФ на шляху до створення сухопутного коридору між анексованим Кримом і окупованою Донецькою областю. Блокада і щоденні обстріли знищили місто майже повністю.

Іван каже, що він такого не очікував: "Ми думали, що буде, як у 2014-му, і ми зможемо це пережити".

Як і в інших членів "маріупольської діаспори", будинок Івана повністю зруйнований. І все, що там було, тепер просто спогад: сімейні фото, одяг, меблі.

"Все згоріло", - каже він.

Іван і деякі його колеги черпають сили у своїй спільноті та спогадах, але для інших це лише посилює травму.

"Що може мене втішити?" - запитує інженер Ігор Хаджава.

"Немає нічого хорошого в тому, що ми тут… нам нікуди повернутись. Тут немає заводу, немає роботи, немає житла. Тільки ненависть".

Ті, хто залишилися в Маріуполі, розповідають, що Москва звозить робітників з усієї Росії й Середньої Азії, щоб відновити місто.

Але це вже інше місто: вулицям повернули радянські назви, російська окупаційна адміністрація зносить будинки, які обстріляла під час облоги російська армія. Встановлюють російські прапори та проросійські білборди й плакати.

Російський рубль тепер єдина валюта, яку приймають в місцевих магазинах, а в школах впроваджують російські освітні програми. Мешканців змушують отримувати російські паспорти.

39-річний Ігор, здається, більше не боїться долі. Коли на заводі лунають сирени повітряної тривоги, він не йде в укриття, а продовжує працювати.

Після двох місяців життя в облозі у підвалах "Азовсталі" укриттям він більше не користується.

Автор фото, Ihor Khadzhava Підпис до фото, Ігор Хаджава з донькою в підвалі "Азовсталі"

Перебування в майже ідентичному бункері, хоч і в більш безпечному місці, може травмувати, каже Олександр, колишній робітник "Азовсталі".

"Суть укриття в тому, щоб не боятися. Коли спускаєшся вниз, це найбезпечніше місце… але в глибині душі я все одно боюся".

У Маріуполі, за оцінками, 90% житлових будинків пошкоджено чи зруйновано під час облоги російськими військами, з майже півмільйонного міста виїхали близько 350 тисяч людей.

Коли у сусідній будинок влучив снаряд, Олександр і його дружина Юлія сховалися на "Азовсталі".

Подружжя захопило їжу, одяг, документи, свого кота Мейсона та двокілограмовий мішок корму для домашніх тварин.

В укритті вони спали на дерев'яних піддонах, і щоб не думати, намагалися чимось себе зайняти — охороняли виходи, готували їжу, прибирали.

Автор фото, Yuliia Shabanov Підпис до фото, Олександр і Юлія в Кам'янському

Коли запаси їжі закінчувались, Юлія малювала дітям їхні улюблені страви, і вони гралися, удаючи, що їдять.

Тоді вони не знали, як довго залишатимуться там. Іноді закрадались сумніви, чи побачать вони знову денне світло.

Кам'янське розташоване у значно безпечнішому місці, ніж Маріуполь, - на березі Дніпра.

Але маріупольці кажуть, що пережита облога навчила їх, що завжди треба бути напоготові.

Під час повітряної тривоги Олександр, Іван та інші спускаються в укриття і чекають за товстими металевими дверима, коли їм дозволять повернутися до роботи.

У сусідніх кімнатах є туалети, ліжко та медичне обладнання, пляшки з водою, запаси їжі, телефони, комп'ютери, а також генератор.

"Ми розуміємо, що йдеться не лише про те, щоб сховатися. Треба мати запаси найнеобхідніших речей", — пояснює Іван.

Але жодна підготовка не може повністю розвіяти страхи.

"Ми, звісно, можемо пожартувати і сказати: ми з Маріуполя, нас вже нічого не лякає. Але насправді щоразу, коли ви чуєте сирени повітряної тривоги, вам стає моторошно, і дуже хочеться, щоб усе це скінчилося", - каже Іван.

Востаннє, коли маріупольці бачили своє рідне місто, воно було під постійними обстрілами.

Деякі залишилися, тому що не змогли виїхати через хворобу чи вік, а інші вітали присутність Росії.

Але люди, з якими ми розмовляли у Кам'янському, кажуть, що не повернуться до міста, доки воно залишається під російською окупацією.

"Скільки росіяни не намагаються вдавати, що відбудовують, все одно руїни", — каже дружина Ігоря Каріна про своє рідне місто.

Не маючи змоги милуватися морем, Олександр і Юлія регулярно їздять до Дніпра, сподіваючись, що це їх заспокоїть. Але, кажуть, що це не те саме.

А поки що маріупольці, як і багато інших українських переселенців, намагаються пристосуватися до життя у підвішеному стані. До життя без дому.