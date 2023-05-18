Politico пише, що у США розглядають замороження війни в Україні. В ОП заперечують

1 година тому

Автор фото, Reuters

На реальному порядку денному немає сценаріїв "заморожування" конфлікту в Україні. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Так він відреагував на статтю американського видання Politico, у якій йшлося про те, що влада США обговорює варіанти, за яких російсько-українська війна з нинішньої гарячої стадії могла б перетворитися на іще один заморожений конфлікт.

"Будь-які ідеї "заморожених конфліктів", що періодично лунають у ЗМІ, - це фікція, псевдоаналітичний продукт і напрям лобістських зусиль російської дипломатії", - написав Подоляк у твіттері.

"У реальному порядку денному таких сценаріїв немає, у жодних кабінетах вони не обговорюються. Усі гравці чудово розуміють обмеженість ресурсу та часу в РФ і путінської еліти. Шлях незмінний. Будемо дотискати", - додав він.

У коментарі ВВС Україна Подоляк додав, що замороження конфлікту вигідне Росії, бо закінчуються ресурси, а щоб провести необхідні навчання людей та перелаштувати економіку та оборонний комплекс, потрібен час.

"Попри те, що в них досі багато грошей, виявилося, що без імпорту закордонних деталей забезпечувати армію технікою не так вже й легко. Особовий склад військових угрупувань воює вже не якістю, а кількістю, і ситуація тільки погіршуватиметься", - зазначив він.

Подоляк також додав, що у Росії поглиблюється хаос у суспільстві та владних елітах, а також зростає підпільний рух опору, про що свідчать численні випадки диверсій.

"Наша задача - дотиснути і змусити РФ скласти зброю, а винних у розв'язанні війни, притягнути до відповідальності, - сказав Подоляк.

"Режим Путіна приречений. Переконаний, що за майбутнім столом переговорів Росію, у тому чи іншому вигляді, представлятимуть зовсім інші люди, - додав він.

Про що пише Politico

У четвер Politico із посиланням на анонімні джерела в американській адміністрації написало, що ймовірність "заморожування" війни в Україні розцінюють у Білому домі дедалі вище. Такий конфлікт може тривати багато років, а можливо, й десятиліть - на кшталт протистояння на Корейському півострові, пише видання.

Попередні обговорення такого сценарію проходили у різних американських відомствах та у Білому домі, йдеться у статті. Серед питань, які обговорюють в адміністрації Байдена у разі довгострокового "заморожування": де пройдуть кордони, які Україна та Росія домовилися б не перетинати, хоч вони і не будуть визнані офіційно.

Цей сценарій, вважають у Білому домі, може виявитися найбільш реалістичним у довгостроковій перспективі з огляду на те, що ані Київ, ані Москва не схильні визнавати поразку.

Заморожений конфлікт, за якого бойові дії припиняються, але жодна із сторін не буде визнана переможцем і не погоджується з офіційним завершенням війни, також може стати політично прийнятним довгостроковим результатом для Сполучених Штатів та інших країн, які підтримують Україну, вважає Politico.

Це означало б, що кількість військових сутичок та витрати на підтримку Києва скоротяться, а громадська увага до війни ослабне.

"Ми плануємо на довгострокову перспективу, незалежно від того, якою вона виглядає", - наводить видання слова американського чиновника, знайомого з дискусіями адміністрації Байдена щодо України. За його словами, зараз таке планування перебуває у центрі уваги адміністрації, тоді як у минулі місяці "усе стосувалося невідкладних та короткострокових завдань".

Два інших чинних американських чиновники і один колишній підтвердили, що тривале заморожування бойових дій є одним із варіантів, до якого готуються у Вашингтоні.

Автор фото, Reuters

Влада США також продумує довгострокові відносини Вашингтона з Києвом у сфері безпеки, а також варіанти взаємодії України з НАТО.

Обговорення ведуть на ранніх стадіях, наголошують джерела видання. За їхніми словами, війна триватиме протягом досить довгого часу, й адміністрація Байдена має намір надати Україні зброю та іншу допомогу, щоб витіснити російські війська з якомога більшої території.

Проте навіть саме припущення про планування імовірного "замороження" конфлікту може підірвати впевненість українських лідерів у незмінній підтримці з боку США, особливо з огляду на позицію деяких представників обох партій, які виступають за її зменшення.

Ще один високопосадовець адміністрації Байдена розповів Politico, що обговорюють безліч планів на випадок непередбачених обставин, але ситуація нестабільна і єдиний надійний прогноз полягає в тому, що Росія не завоює всю Україну.

У той час, як багато офіційних осіб США уникають публічних розмов про те, як розвиватиметься російсько-українська війна, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі неодноразово передбачав, що вона рано чи пізно закінчиться мирними переговорами, а не військовою перемогою однієї зі сторін.

За словами представника Пентагону, склад нещодавніх пакетів військової допомоги Україні демонструє перехід адміністрації Байдена до більш довгострокової стратегії.

Обсяги військового спорядження, яке Києву відправили безпосередньо з арсеналів США, за останні кілька місяців неухильно скорочувалися, тоді як пакети допомоги за рахунок закупівлі нової зброї у промисловості збільшились. Але цей процес може тривати місяці чи роки, зазначає Politico.

Зараз Україна готує контрнаступ проти Росії, хоча дати його початку залишаються неясними.

Офіційні особи США очікують, що бої триватимуть навіть після контрнаступу.

У середньостроковій перспективі багато хто очікує ситуації глухого кута, під час якої бої триватимуть, але жодна зі сторін не здобуватиме значних переваг, або війни на виснаження, у якій обидві сторони намагатимуться завдати одна одній якомога більших втрат у особовому складі та техніці.

"Коли минає кілька місяців або рік, війни, як правило, тривають роками, - каже Бенджамін Дженсен з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, який проаналізував історичні дані. - Навіть за найуспішнішого контрнаступу України можна припустити, що у цей час наступного року бої триватимуть".

Чим довше затягуватиметься війна, тим більша ймовірність того, що Росія та Україна відчуватимуть міжнародний і внутрішній тиск щодо домовленостей про припинення вогню, перемир'я чи інший правовий механізм, щоб зупинити, якщо не офіційно припинити війну, пише Politico.

Деякі офіційні особи та аналітики США кажуть, що приблизною моделлю може бути Корейська війна. Активні бойові дії в цьому конфлікті завершилися перемир'ям у 1953 році, але навіть через 70 років війна офіційно не була оголошена завершеною. Серед інших релевантних прикладів видання називає конфлікт між Росією та Грузією щодо Абхазії та Південної Осетії та суперечки щодо Кашміру між Індією та Пакистаном.

Припущення про те, що західні партнери України були б раді переходу війни до замороженого конфлікту, раніше викликали різко негативну реакцію у Києві.

Представники української влади, включно з президентом Зеленським, неодноразово категорично заявляли, що жодні переговори з Кремлем неможливі, поки останній російський солдат не покине територію України. Однак залишається незрозумілим, наскільки твердою залишиться ця рішучість, якщо постачання озброєнь із США - головного донора військової допомоги Україні - продовжуватиме скорочуватися.