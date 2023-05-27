Що змушує людей кидати роботу мрії

24 хвилин(и) тому

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Скільки себе пам'ятає 33-річна Ванесса Карпентєр, вона хотіла працювати з тваринами. "Коли я була дитиною і ми з друзями гралися в родину, я завжди хотіла бути собакою", - каже вона.

Ванесса, яка живе в Монреалі в Канаді, не мала достатньо балів, щоб вивчати ветеринарну медицину в університеті. Але її це не збентежило, і вона вирішила здобути освіту ветеринарного фельдшера.

"Це було ідеально", - каже вона. І коли вона отримала свою першу роботу в галузі, вона подумала: "Мені пощастило у житті".

Але незабаром Ванесса зрозуміла, що робота її мрії не така, як їй здавалося. Вона зіткнулася з токсичними колегами, жорстокими власниками домашніх тварин і низькою зарплатою, а також надзвичайно довгими робочими годинами.

Вона працювала у різних клініках, щоб спробувати вирішити ці проблеми. Але коли вирішувалося одне питання, з'являлося інше.

"Ми починали о сьомій ранку, іноді закінчували опівночі, а потім мені доводилося повертатися на роботу о сьомій наступного дня", - каже Ванесса. Протягом багатьох років вона не знала, коли Що змушує людей кидати роботу мріїповернеться додому з роботи, тож ставила решту свого життя, включно з планами створити сім'ю, на паузу.

Зрештою, через 13 років після початку роботи своєї мрії, Ванесса звільнилася.

"Я вклала все, що мала, в роботу з цими тваринами, і зрозуміла, що забула про себе, - каже вона. Зараз вона працює у відділі боротьби з шахрайством у банку.

"Я працюю віддалено, і в мене ніколи не було стільки часу для себе", - каже вона.

Але починати з нуля у новій галузі було важко. Ванесса не тільки відмовилася від тварин, яких вона любить, але й від кар'єри, яку вона будувала роками.

"Раніше, коли я щось говорила, люди слухали, вони мені довіряли, - каже вона. - На своїй новій роботі я лише гвинтик".

Проте, каже Ванесса, повертатися у ветеринарію вона все одно не хоче.

Ця історія відгукується багатьом, хто захоплений своєю роботою. Багато кому знадобилися роки, щоб побудувати серйозну кар'єру у сферах, які вони люблять, - вони працювали багато годин і витримували важкі умови. Але в багатьох випадках ця робота мрії перестає такою бути - через токсичність, економічну нестабільність чи тотальну втому.

І деякі працівники ставлять собі важливе питання: чи не час піти з улюбленої галузі?

Автор фото, Vanessa Carpentier Підпис до фото, Ванесса залишила ветеринарну сферу після виснаження

Важкі умови та екзистенційні турботи

Кар'єра, заснована на пристрасті, може надихати - зрештою, стара приказка говорить: "Якщо ви любите те, що ви робите, ви не працюватимете жодного дня у своєму житті". Попри те, що кар'єра мрії може приносити багато задоволення, експерти кажуть, що цей шлях також може мати недоліки.

Однією з причин, чому в багатьох випадках така робота перестає виправдовувати очікування, є те, що працівників, яка повністю віддані своїй справі, часто недооцінюють і перевантажують роботою, бо вони готові миритися з гіршими умовами через свою любов до роботи.

"Якщо хтось настільки відданий своїй роботі, що вважає її частиною своєї особистості, їм важче змиритися з повсякденною токсичністю робочого місця", - каже Ерін Чех, доцентка кафедри соціології в Мічиганському університеті, США.

Вона пояснює, що пристрасні працівники не тільки схильні працювати більше часу й робити додаткову роботу, вони також "готові миритися з багатьма потенційними проблемами свого працевлаштування", каже вона.

"Це можуть бути такі речі, як зарплата, пільги та стабільність, але, ймовірно, це також можуть бути такі речі, як несправедливе ставлення в організації чи керівник або колеги, з якими проблемно співіснувати", - додає Чех.

Вона каже, що це також може призвести до експлуатації такої відданості, коли працівники не отримують належної винагороди за свої додаткові зусилля, що трапляється часто.

Подібні умови, включно з додатковим стресом, пов'язаним із побоюванням втратити роботу в певних галузях, спонукають деяких працівників залишити свою улюблену роботу заради іншої кар'єри. І хоча кидати роботу непросто завжди, Чех каже, що особливо важко це може бути для людей, для яких робота є головним у житті. Звільнення для них може перетворитися на екзистенційну кризу.

"Якщо ви йдете з такої роботи або закривається ваша організація, ви ризикуєте раптом втратити основну частину того, ким ви себе вважаєте, і це може мати руйнівні наслідки", - каже вона.

"Коли я розповідала людям про свою роботу, я пишалася, - каже Ванесса. - Коли я відкрила очі на те, наскільки вона була токсичною, мені було справді важко".

Попри вигорання, вона подумала про звільнення лише тоді, коли її бос запропонував їй взяти відпустку.

"Він сказав: "Давайте зробимо перерву, тому що я не хочу вас втратити", а я вирішила, що хочу повністю піти", - каже вона.

Тепер Ванесса не любить говорити про свою поточну роботу - вона більше не здається частиною її особистості. "Я закриваю комп'ютер - і на цьому все".

Час звільнитися?

У таких важких умовах може бути непросто зрозуміти, коли насправді настав час покинути улюблену роботу. Зрештою, вкладати роки праці в кар'єру, щоб потім її знищити, може здатися жахливим - і, як каже Чех, сильно вплинути на людей.

Автор фото, Maggie Perkins Підпис до фото, 30-річна Меггі Перкінс завжди хотіла бути вчителькою, але вирішила відмовитися від роботи мрії

То як зрозуміти, що настав час залишити улюблену роботу?

Для початку, варто провести ретельний аналіз середовища. Чех пропонує працівникам активно стежити за тим, скільки додаткового часу вони витрачають, чи компенсує це належним чином їхня зарплата. Вона також пропонує подумати про відпочинок - і чи вони отримують його достатньо.

"Якщо через явні чи приховані очікування ви не можете відновитися після роботи, це серйозний привід для занепокоєння", - каже Чех.

Розуміння того, що ви можете робити далі, також може бути ключовим у прийнятті рішень. Саме це допомогло 30-річній Меггі Перкінс із Атланти, штат Джорджія, залишити викладацьку роботу, яку вона любила і хотіла займатися нею з дитинства. Однак після вигорання Перкінс була на межі зламу, тож переконалася, що має чітку стратегію.

"Мої плани полягали в тому, щоб піти і попрацювати в іншій школі протягом року, але просто приходити, виконувати свої обов'язки та переконатися, що діти в безпеці, але не вкладати в це всю свою пристрасть", - каже вона.

Зрештою Меггі знайшла нову роботу в мережі складів Costco.

Людям, які все-таки вирішують піти з роботи мрії, Чех радить шукати сенс життя поза роботою.

Меггі знайшла для себе вихід у тому, що не повністю розірвала зв'язки з вчителюванням, яке любить, і продовжує періодично займатися репетиторством.