F-16 для України: чи зможе Зеленський і Європа дотиснути США і як літаки захистять небо від Росії

Павло Аксьонов, Віталій Червоненко

ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, F-16 стоять на озброєнні багатьох країн Європи. Літак на знімку належить ВПС Португалії

Напередодні українського контрнаступу все більше говорять і про надання Україні сучасних бойових літаків F-16, заради яких у тому числі Володимир Зеленський їздив у своє турне Європою.

Про "коаліцію винищувачів" для України вже говорять як факт, проте досі тривають дискусії, коли ж може початись навчання пілотів і власне передача літаків.

Повітряні сили наполягають - F-16 життєво необхідні для оборони від російських ударів, але визнають, дуже швидко навчитись на них літати та кинути в бій не вийде. То ж у контрнаступі, який очікують навесні чи на початку літа, ці пташки участі точно не візьмуть.

Та й зі США надходять протилежні сигнали - найвпливовіші видання з посиланням на джерела пишуть протилежні речі. То Вашингтон забороняє навіть навчати українських пілотів у Європі, то нібито готовий дати дозвіл європейцям передати Києву F-16.

BBC розбиралась, на якому етапі зараз навчання українських пілотів і передача літаків. І як загалом F-16 можуть змінити хід війни в Україні.

Коаліція винищувачів

"Коаліція винищувачів", яку для постачання Україні сучасних бойових літаків створюють Британія, Нідерланди, Франція і, можливо, деякі інші європейські країни, - дуже великий крок, але поки що ця коаліція не отримала, власне, самої військової техніки.

Йдеться лише про майбутню підготовку українських пілотів, причому поки що достеменно не відомо, на яких літаках їх навчатимуть.

Проте саме створення такої коаліції - вже великий крок для України. Дискусії про можливе надання ЗСУ бойових літаків тривають вже кілька місяців, але досі про підготовку льотного складу говорили як про щось лише потенційно можливе.

Водночас у заяві Даунінг-стріт не озвучили тип літаків, на яких навчатимуть українських пілотів. Ось що там вказали:

"Цього літа ми розпочнемо початкову стадію підготовку для групи українських пілотів для отримання базових навичок. Вони покликані адаптувати програму британських пілотів, щоб українці могли отримати навички пілотування, за допомогою яких зможуть застосувати різні типи літаків. Паралельно з процесом підготовки Велика Британія докладатиме зусиль з іншими країнами для того, щоб Україна отримала F-16 - винищувачі, яким Україна віддає перевагу".

З цієї заяви не випливає, що пілотів готуватимуть саме на F-16. Як і не можна зробити висновок про те, що льотчиків готуватимуть саме для польотів на цих літаках.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив про готовність розпочати навчання українських пілотів. Про типи літальних апаратів, на яких навчатимуть українців, він нічого не сказав.

Після переговорів Ріші Сунака та прем'єра Нідерландів Даунінг-стріт поширила заяву, з якої можна зробити висновок, що Британія докладатиме зусиль для отримання Україною F-16, але пілотів готуватиме на неназваному типі винищувачів.

"Прем'єр-міністр [Британії] та прем'єр-міністр Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку у всьому, від навчання [пілотів] до закупівлі винищувачів F-16", - йдеться у заяві.

Британія може навчати пілотів майже на всіх типах бойових літаків, які використовують у країнах-членах НАТО. На озброєнні королівських ВПС F-16 не стоять.

Сумніви американців

Проблема у тому, що для надання F-16 Україні потрібна згода США - виробника цих винищувачів.

При цьому Сполучені Штати не мають однозначної думки про те, чи потрібно передавати такі літаки ЗСУ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сучасні винищувачі потребують складної аеродромної інфраструктури

Рішення про передачу такої ефективної зброї завжди ухвалюють не лише військові, а й політики.

Після заяв Британії, Франції та Нідерландів можна говорити про політичну згоду щодо цього серед кількох європейських країн, але США поки що таке рішення не ухвалили. Щоправда, Вашингтон не зробив і жодної офіційної заяви, з якої можна було б зробити висновок про ставлення до такої передачі.

Наприкінці січня президент США Джо Байден, коли його запитали, чи передадуть Сполучені Штати винищувачі Україні, сказав "ні". Однак це, ймовірно, стосувалося американських літаків, а не тих, що були поставлені іншим країнам.

18 травня газета New York Times випустила матеріал, у якому з посиланням на неназване джерело заявила, що США не тільки не збираються передавати Києву літаки, але й не дозволять навчатися на них.

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив ВВС Україна, що ставитися до цієї публікації варто обережно, оскільки джерело не назване, однак визнав, що в США є різні думки про те, що саме потрібно постачати в Україну.

Ігнат заявив, що ніяких заборон не існує, але тривають перемовини з усіма сторонами щодо початку навчання українських пілотів на F-16.

За його словами, створення "авіаційної коаліції" йде на повну.

Він наголосив, що, попри певні чутки, станом на зараз українські пілоти ще не навчаються ніде працювати на F-16.

"Є майданчики потрібні у різних країнах. Є чітке бачення нашої влади, як це має бути, чітко озвучений літак - F-16, на яких ми збираємось готувати. Франція та Італія чітко сказали, що дають свою базу для навчання, хтось готовий навчати", - додав Ігнат.

Водночас CNN випустило матеріал, у якому заявило, що США дозволять партнерам передавати Україні F-16.

Це рішення, пише видання, Білий дім готовий ухвалити на тлі дедалі більшого тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну.

За і проти

Про те, що в США триває дискусія щодо постачання літаків ЗСУ, пише і NYT. Анонімний чиновник, якого цитує видання, поділяє точку зору, згідно з якою Україні краще передавати наземні системи та ППО.

Цю думку підтримує, наприклад, керівник комітету збройних сил Сенату США Джек Рід. На початку лютого в американському журналі Air & Space Forces, яке видає американська Повітряно-космічна асоціація, з'явився матеріал, у якому наводили висловлювання Ріда у дискусії щодо необхідності постачання F-16 в Україну.

За словами Ріда, українські військові пілоти не можуть використати на 100% навіть ті старі радянські літаки, які мають, через небезпеку з боку російської ППО.

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"Вони злітають і летять на рівні верхівок дерев, поки не досягнуть цілі, вистрибують на безпечну висоту, на якій можуть скинути боєприпаси [...] Вони втратили кілька пілотів через це", - сказав сенатор.

"Ви повинні запитати себе, що додав би до цього F-16? Ви не зможете скористатися його дальністю, висотою та іншими перевагами, тому що повітряний простір цього не дозволяє", - вважає Джек Рід. Він виступає за передачу Україні ракет ATACMS.

Політичне питання

Прихильники надання F-16 Україні мають не менш вагомі аргументи. Зрештою зрозуміло, що українські МІГ-29, навіть ті, які передали Словаччина й Польща, у якийсь момент застаріють настільки, що на них не можна буде воювати далі, і тоді Заходу доведеться шукати якусь заміну.

Поява "коаліції винищувачів" - вже великий крок у наданні бойових літаків.

Політичне рішення європейських партнерів, те, що одразу кілька держав виступили разом і заявили, що готові розпочинати навчання українських пілотів - вже дуже велика подія.

Звісно, надання великої кількості літаків (радник міноборони України Юрій Сак сказав виданню Politico, що Київ хоче отримати від союзників 40-50 винищувачів) - значно складніша операція, ніж постачання танків чи іншої бронетехніки.

Це дуже непросте завдання, навіть з організаційно-технічної точки зору. Перенавчання пілотів на новий тип вимагає багато часу, потрібно з нуля побудувати інфраструктуру на багатьох аеродромах, забезпечити їхній захист від ракетних атак, підготувати персонал для обслуговування, навчити командування Повітряних сил і штаби готувати й здійснювати повітряні операції.

Але технічні міркування - лише один бік. Остаточне рішення за політиками. І якщо продовжувати аналогію з постачанням танків, тоді рішення однієї Британії про передачу Україні невеликої партії Challenger 2 спонукало й інші країни, включно з США, ухвалити рішення про озброєння ЗСУ своїми бойовими машинами.

Навіщо Україні F-16

Як кажуть у повітряних силах ЗСУ, F-16 хоч і не стануть панацеєю від усіх бід, проте можуть закрити багато прогалин оборони українського неба.

Вони будуть ефективно працювати проти крилатих ракет та дронів, російської авіації, наземних військових цілей росіян і проти надводних цілей на морі.

Найнагальніша функція F-16 - допомога українській системі ППО для захисту неба від російських ракет та дронів.

Літак F-16 створювався для того, щоб бути частиною протиповітряної оборони і працювати разом з наземними установками ППО. А де система ППО не дістає, там відпрацьовує саме винищувальна авіація.

"Ефективність радянських винищувачів невисока при перехопленні тих же крилатих ракет і дронів-камікадзе. Тому що морально застаріла техніка не може працювати більш ефективно", - розповів ВВС Україна речник повітряних сил Юрій Ігнат.

Наприклад, вночі, коли мобільним вогневим групам із зенітними гарматами і ПЗРК важко працювати, літаки потрібні саме відбиття ударів ракет і дронів.

F-16 порівняно технологічні, можуть "бачити" набагато далі і мають засоби ураження для роботи зі 100% ефективністю. І головне - вони універсальні і можуть виконувати усі завдання. Ці машини б нівелювали ту велику перевагу у небі, які зараз мають росіяни, адже їхні військові літаки зараз суттєво переважають застарілу радянську техніку, яку має Україна. Від неї, як кажуть військові, Україні рано чи пізно доведеться відмовитись.

Єдиний багатоцільовий літак F-16 об'єднує в собі усі функції й має бути універсальною машиною для завдань Повітряних сил, наполягає Ігнат. Вони б дозволили українській авіації надійно захистити Україну та її небо.

Ці літаки мають великий спектр сучасних засобів ураження - це керовані авіаційні ракети класу "повітря - повітря", а також класу "повітря - поверхня". За їхньою допомогою можна ефективно і, що головне, на великих відстанях працювати як по повітряних, так і по наземних цілях росіян.

До прикладу, нагадує Ігнат, одна з модифікацій ракети AIM-120 AMRAAM дозволяє вражати повітряні цілі противника на відстані до 180 км.

За допомогою літаків з такими ракетами Повітряні сили можуть завойовувати перевагу в повітрі над росіянами навіть на окупованих територіях. Але не тільки. Як вказує Ігнат, така техніка і ракети можуть допомогти ПС відганяти російську авіацію подалі від українських кордонів.

"Не лише на окупованих територіях, а й далі, де вони будуть літати і працювати", - каже Ігнат і про територію Росії, з якої літаки запускають ракети та керовані бомби.

Окрім цього, F-16 можуть нести керовані авіаційні ракети "повітря - поверхня", щоб працювати по росіянах на землі. Є можливість використовувати і крилаті ракети.

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Повітряні сили зможуть більше застосовувати і кориговані авіаційні бомби.

Для роботи на морі для F-16 є протикорабельні ракети типу Harpoon. Їхнім завданням буде контролювати акваторію Чорного моря в інтересах України.

Ну і головне, про що каже Ігнат, F-16 зможуть завдавати ударів високоточною зброєю по логістичних центрах росіян в тилу, звідки йде постачання військ паливно-мастильними матеріалами і боєприпасами.

Ці завдання Повітряні сили вже почнуть поступово виконувати за допомогою британських ракет Storm Shadow, проте на старій радянській техніці робити це набагато важче, ніж на сучасних літаках.

Як вказує Ігнат, командування вже визначило список, в якому є кілька десятків пілотів, яких Україна уже готова направляти на навчання.

Вибрали найкращих пілотів, які мають бойовий досвід і навички для того, щоб якомога швидше опанувати нові літаки. Вони, звісно, знають англійську мову.

Ігнат розповів, що вже провели тестування пілотів на певних системах і подивилися їхній рівень підготовки. Є попередні висновки, скільки потрібно часу українцям для опанування західних типів винищувачів.