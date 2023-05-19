З Москви в Грузію прилетів перший літак. Як це розлютило грузинів і завадить руху в ЄС

Ніна Ахметелі

ВВС, Тбілісі

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Літак компанії "Азимут" приземлився у тбіліському міжнародному аеропорту

19 травня у тбіліському міжнародному аеропорту приземлився перший за чотири роки прямий рейс з Москви. Російська авіакомпанія "Азимут" планує літати до грузинської столиці й назад сім разів на тиждень. Так само між Тбілісі й Москвою з 20 травня літатиме і грузинська авіакомпанія Georgian Airlines.

Відновлення авіасполучення з Росією, для якої закрили небо ЄС і США, викликає побоювання у прозахідної частини населення, яка, згідно з опитуваннями, у Грузії в абсолютній більшості.

Літак компанії "Азимут" Sukhoi Superjet 100 приземлився у тбіліському міжнародному аеропорту пообіді. Тут на нього вже чекала група протестувальників.

"Те, що робить "Грузинська мрія" (провладна партія Грузії - Ред.) у зв'язку з прямими рейсами - це чергова зрада наших національних інтересів і удар по нашому суверенітету", - заявила лідерка партії "Дроа" Елене Хоштарія, анонсуючи зустріч у тбіліському аеропорту першого прямого рейсу, що вилетів з Москви до грузинської столиці.

Елене Хоштарія була в авангарді опозиційних депутатів, які 20 червня 2019 року опротестували виступ депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова у грузинському парламенті. Тоді поява Гаврилова у кріслі голови парламенту спровокувала протести і на вулицях Тбілісі. Після цих подій, які російська влада назвала "русофобською провокацією", Володимир Путін запровадив заборону на прямі рейси до Грузії.

У правлячій партії "Грузинська мрія" визнали, що поява Сергія Гаврилова у кріслі спікера була протокольною помилкою, а протест у суспільстві з цього приводу назвали справедливим.

Очільник правлячої партії Іраклій Кобахідзе вітає ухвалене 10 травня рішення російського президента про зняття заборони на прямі польоти до Грузії та запроваджений ще 2000 року візовий режим для громадян Грузії. Обидва рішення набули чинності з 15 травня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протестувальники зустріли перший рейс з Москви транспарантами зі словами "Тут вам не раді"

"Мільйон грузинів"

Дозволи на прямі рейси між Росією і Грузією, окрім компанії "Азимут", отримала грузинська Georgian Airways. Поки що йдеться про прямі рейси лише між Москвою і Тбілісі, проте згодом перелік грузинських й російських міст може зрости.

За даними грузинської влади, заявки авіакомпаній, подані в Агентство цивільної авіації Грузії, стосувалися всіх міжнародних аеропортів у Грузії - Тбіліського, Кутаїського та Батумського.

При цьому влада запевняє, що літати до Грузії будуть лише російські компанії й літаки, які не перебувають під міжнародними санкціями.

Автор фото, SOPA Images Підпис до фото, Поки що йдеться про прямі рейси тільки між Москвою і Тбілісі, проте згодом перелік грузинських та російських міст може зрости

За їхніми словами, початок прямого авіасполучення з Росією полегшить громадянам і уродженцям Грузії, що мешкають в Росії, пересування і зв'язок з близькими. Таких, згідно зі слвами влади, близько мільйона. В опозиції та експертних колах називають ці показники дуже завищеними, вказуючи, зокрема, і на офіційні російські дані.

Наприклад, згідно з всеросійським переписом населення 2020 року, в Росії понад 113 тисяч людей назвали себе етнічними грузинами. Грузинське громадянство мають приблизно три тисячі людей.

Щодо уродженців Грузії, близько 197 тисяч вказали місцем народження Грузію. Ще 44 тисячі народилися в Абхазії, і 17 тисяч у Південній Осетії - ці регіони, що Росія окупувала і визнала незалежними, в даних Росстату вони вказані як окремі країни.

На запитання журналіста про те, що стоїть за заявами про "мільйон грузинів" у Росії, прем'єр-міністр не дав прямої відповіді, зазначивши, що всі знають про це, і навіть якщо йдеться про 100 тисяч, це нічого не змінює.

Очільник правлячої партії Іраклій Кобахідзе, відповідаючи на таке саме запитання, повторив цифру в один мільйон грузинів, а різницю в даних російського перепису пояснив тим, що багато хто не вказував свою етнічну приналежність після депортації грузинів з Росії 2006 року.

Удар по євроінтеграції

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спроба ухвалити в Грузії так званий "закон про іноагентів" провалилася у березні цього року через масові протести прозахідної частини населення. Пряме авіасполучення з Росією, на думку частини експертів, несе ще більшу загрозу європейському майбутньому Грузії

У Грузії, згідно з опитуваннями, абсолютна більшість населення стабільно підтримує вступ країни до Європейського Союзу. Європейській та євроатлантичній інтеграції приділяється першочергова увага та окрема стаття у конституції країни, яка зобов'язує конституційні органи вжити всіх заходів для повної інтеграції Грузії до ЄС та НАТО.

Влада каже, що робить все необхідне для подальшої інтеграції Грузії до ЄС, проте, на думку аналітиків, їхні дії все частіше свідчать про інше.

Спроба ухвалити в Грузії так званий "закон про іноагентів" викликала різку критику з боку західних партнерів Грузії та провалилася у березні цього року через масові протести прозахідної частини населення. Пряме авіасполучення з Росією, на думку низки експертів, несе ще більшу загрозу європейському майбутньому Грузії, і в цьому також був розрахунок російської влади, яка ухвалила таке рішення.

"У той час, як в Україні триває російська агресія, і весь цивілізований світ намагається максимально дистанціюватися від Росії й піддає її санкціям, Росія скасовує візовий режим для Грузії й розпочинає прямі перельоти з Москви до Тбілісі. Я думаю, це дуже провокаційний крок з боку Росії. Вони добре усвідомлюють, як це буде сприйнято в Європі", - вважає Гігі Гігіадзе з Центру досліджень економічної політики (EPRC), колишній посол у Данії та Ісландії.

За його словами, навіть якщо в Грузію літатимуть авіакомпанії, що не перебувають під санкціями, як це обіцяє влада, це все одно негативно вплине на Грузію.

"Грузія, сприяючи таким прямим перельотам, вже ніби обирає бік, і це не рух у бік ЄС та Заходу, а процес зближення з Росією. Це не той бік, який хотіла б бачити абсолютна більшість населення цієї країни", - сказав експерт у розмові з ВВС.

Цього року Грузія очікує на рішення щодо отримання статусу кандидата в члени ЄС. На відміну від Молдови й України, вона не набула цього статусу влітку минулого року. Натомість їй надали європейську перспективу та 12 умов для набуття такого статусу.

За словами Гігіадзе, тим, хто ухвалюватиме рішення щодо статусу, буде важко дати позитивну оцінку Грузії, виходячи з кроків, які грузинська влада робила з 24 лютого минулого року до відновлення прямих перельотів з Росією.

"З лютого минулого року були нападки представників "Грузинської мрії" на наших партнерів. Вони вели пряму антиєвропейську пропаганду в Грузії, роблячи заяви про те, що нас хочуть втягнути у війну, відкрити другий фронт тощо. Вони за цей період лише нашкодили відносинам ЄС і Грузії і, на жаль, Грузія через це втратила підтримку дуже близьких партнерів, якою користувалася завжди в ЄС - Польщі, країн Балтії та Східної Європи", - каже Гігіадзе.

Влада нічого не зробила для фільтрації міграційного потоку з Росії, що пішов у Грузію після початку повномасштабної війни в Україні, не підтримала антиросійські санкції й вступила у відкриту словесну конфронтацію з урядом України, каже експерт.

Автор фото, VANO SHLAMOV Підпис до фото, Протест проти прямих рейсів

"Усі ці фактори свідчать про те, що "Грузинська мрія" від самого початку обрала бік, який грузинський народ не підтримував і не підтримує. Це стало зрозуміло з опитування IRI [Міжнародного республіканського інституту], який показав, що підтримка вступу до ЄС і НАТО зросла в Грузії, тобто та політика, яку вела "Грузинська мрія", виявилась контрпродуктивною", - каже Гігіадзе.

Згідно з опитуванням IRI, проведеним у березні цього року, 89% населення Грузії повністю або більш-менш підтримують вступ Грузії до Євросоюзу, а 80% - вступ до НАТО. При цьому частка тих, хто заявив, що повністю підтримує європейську (75%) та євроатлантичну інтеграцію (65%) досягла рекордних за останні десять років показників.

"Руки геть!"

Підпис до фото, Відновлення авіасполучення з Росією, для якої закрили небо країни ЄС та США, викликає побоювання у прозахідної частини населення Грузії

Понад сто організацій закликають Тбілісі відмовитися від прямих рейсів до Росії, називаючи дозвіл на них прямим саботажем отримання статусу кандидата в ЄС. Під онлайн-петицією із закликом відмовитися від прямого авіасполучення з Росією та запровадити візи для росіян за тиждень підписалися понад вісім тисяч людей.

В офісі авіакомпанії Georgian Airways після отримання авіакомпанією дозволу на прямі рейси до Москви вже відбулася акція протесту. Ще більше обурливих коментарів було у соціальних мережах під повідомленням про початок прямих рейсів до Росії.

У відповідь на це компанія виступила з відкритим листом працівників під заголовком: "Геть брудні руки від Georgian Airways!" З використанням образливих епітетів авіакомпанія пригрозила жорсткою передбаченою законом відповіддю тим, хто спробує влаштувати провокації проти компанії.

"Навіть неозброєним оком видно, що за цією брудною кампанією стоять керовані сили, які для виправдання отриманих з-за кордону грантів готові піти проти інтересів своєї країни і народу", - йдеться у листі, який зустріли переважно глузуванням та обуренням у грузинських соцмережах.

Не оминув скандал і російського авіаперевізника. Грузинські користувачі звернули увагу на те, що Абхазія й Південна Осетія, які Грузія вважає своїми регіонами, вказані на сайті авіакомпанії як окремі країни.

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Підпис до фото, Влада каже, що робить необхідне для подальшої інтеграції Грузії до ЄС, проте, на думку аналітиків, їхні дії все частіше свідчать про протилежне

Того ж вечора їх з переліку прибрали, але на це звернули увагу вже телеграм-канали і мешканці регіонів, що відкололися від Грузії.

Російський депутат Зураб Макєєв навіть звернувся до російської прокуратури та до агентства повітряного транспорту після появи повідомлення про те, що служба техпідтримки компанії запропонувала жителю Південної Осетії вказати як свою країну Грузію. Після цього розділ даних про країни під час реєстрації на рейс зовсім зник з сайту компанії.

Про ризики, пов'язані із відновленням прямих рейсів між Росією та Грузією, попереджають і західні партнери.

У ЄС заявляють, що жалкують про рішення відновити пряме авіасполучення з Росією і нагадують Грузії про проблеми з безпекою російських літаків.

За словами Держдепартаменту США, у той час, як багато західних країн закрили небо російським літакам, компанії в грузинських аеропортах можуть опинитися під загрозою санкцій у разі обслуговування літаків, що підлягають імпортному та експортному контролю.

Тим часом компанія-оператор аеропортів у Тбілісі та Батумі TAV Georgia вже заявила, що не обслуговуватиме російську авіакомпанію.