Укрзалізниця запускає жіночі купе. Навіщо це роблять і як купити квитки

Світлана Дорош

ВВС Україна

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Укрзалізниця розробляє широкі безпекові заходи у пасажирських поїздах і вже найближчим часом обіцяє запровадити пілотний проєкт - в деяких вагонах з'являться жіночі купе. Такою є реакція УЗ на бурхливі дискусії у соціальних мережах про доцільність таких купе чи вагонів.

В Укрзалізниці ВВС Україна повідомили, що зараз розробляють IT-рішення і готують зміни до нормативних актів, також компанія консультується з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Голова правління УЗ Євген Лященко наголошує, що залізничники вивчили світовий досвід існування жіночих купе чи вагонів, але компанія ставить за мету впровадити й безпекові заходи - це можуть бути тривожні кнопки, сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання, а також покарання за будь-який доведений прояв домагань.

"Ми тестуватимемо пілот упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалимо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків", - зазначив керівник Укрзалізниці.

Під час пілоту жіночі купе з'являться в експериментальному режимі на кількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.

На першому етапі купити квитки у жіночі купе можна буде тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці.

У 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом і була доступною виключно в касах.

Найгучніший скандал

Тема окремих вагонів чи купе для жінок виникає час від часу впродовж багатьох років.

Найгучніша історія сталася влітку 2020 року. Тоді жінку, що їхала в купе з 7-річним сином, побив і ледь не зґвалтував незнайомий чоловік у потязі Маріуполь-Київ.

Автор фото, acebook/Anastaisha Lygova Підпис до фото, Анастасія Лугова вирішила не приховувати, що з нею сталося, і домагалася покарання нападника

За словами потерпілої, їй вдалося сховатися в купе провідника у сусідньому вагоні. Вона твердила, що поліцію у Києві викликав її чоловік, а не працівники залізниці. Нападника начальник поїзда закрив в окремому купе, аби він не втік.

Анастасія Лугова вирішила надати розголосу цій трагічній історії і покарати нападника, який вже мав три судимості. Була порушена кримінальна справа, 45-річному чоловікові загрожувало до п'яти років в'язниці.

Але у квітні 2021-го Анастасія повідомила у Facebook, що нападник помер у СІЗО.

Також тоді Укрзалізниця повідомила про звільнення причетних до подій провідника та начальника потягу.

"Мені вже не добре"

Нова хвиля дискусій почалася після того, як одна з дівчат написала у твіттері, як тільки зайшла до купе і побачила трьох чоловіків-попутників.

"Я тут три хвилини, а мені вже не добре. Шановна Укрзалізниця, зробіть, будь ласка, тільки жіночі купе. Бо я певне зараз буду купляти квиток в інше купе", - написала вона.

Допис дівчини дав приводи для роздумів і коментарів. З'ясувалося, що багато дівчат і жінок стикаються з ситуацією, коли перебування в купе і навіть у плацкартному вагоні з незнайомими чоловіками стає небезпечним.

"В метро я можу вийти на наступній станції, в потязі іноді просто нема куди подітися, і всім байдуже", - пише у фейсбуку Ольга Ковтун.

Автор фото, ВВС

"Відому ілюстраторку дитячих книжок і дизайнерку намагалися зґвалтувати в СВ вагоні потяга. Але чомусь тонни ненависті та кілометри звинувачень посипалися не на нападника, а на дівчину, що "посміла" написати про те, що сталося", - писала ще у 2021 році у соцмережах депутатка парламенту Інна Совсун.

"Нападника ніхто не потурбував, він продовжив спокійно їхати до пункту призначення", - писала вона.

Багато хто розповідає, що, отримавши колись негативний досвід, користуються лише денними потягами, якщо їдуть самі.

Автор фото, ВВС

Багатьох чоловіків у соцмережах обурює, що їх автоматично "записують" у потенційних ґвалтівників, проте і вони погоджуються, що проблема існує.

Деякі дівчата просто бояться і перестраховуються.

"Багато чудових мужчин навколо, але боюсь раз програти у лотереї УЗ", - зазначає одна з дописувачок.

Автор фото, ВВС

Водночас деякі учасники дискусії вважають, окремі купе чи вагони для жінок проблему не вирішать, хоч і зроблять поїздки безпечнішими для багатьох.

"Проблема - не в тому, що "я не можу проїхати в купе без того, щоб не натрапити на сексуалізований харасмент", а в тому що в цілому є загроза харасменту, але немає механізмів протидії... Краще працювало б, на мою думку, притягнення до відповідальності тих, хто ігнорував звернення жінок в потягах, або пʼяних чоловіків", - висловлює свою думку у фейсбуку Сергій Сумленний.

Заклики до уряду

Після поновлення дискусій у соцмережах на урядовому порталі з'явилася петиція, автори якої просять створити гендерні вагони чи купе у потягах - чоловічі і жіночі.

"На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі", - йдеться у петиції.

"Непоодинокі випадки неприйнятної поведінки, такі як нав'язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах", - зазначають автори і просять запровадити такі правила для поїздів, які перебувають у дорозі понад шість годин.

На сьогодні петиція набрала понад 20 тисяч голосів.

Як це в інших країнах?

У багатьох країнах вагони і купе для жінок запроваджені давно.

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Лідером є Японія, де міжміські потяги та потяги у метро мають місця виключно для жінок. У жіночі вагони можуть сідати чоловіки з інвалідністю та хлопці віком до 12 років. Ще 20 років тому на деяких маршрутах там запровадили також "жіночі" міжміські автобуси.

Жіночі купе у потягах, а також місцевому транспорті в основному зустрічаються в країнах ісламського Близького Сходу.

Окремі вагони чи купе є у Мексиці, Бразилії, Індії. У Туреччині є не лише жіночі купе, але й жіночі трамваї на деяких маршрутах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Індії жіночі вагони дуже поширені

Проте і у Європі це не дивина.

У Німеччині жіночі купе запроваджені на довгих маршрутах, в Австрії квитки можна придбати не лише у жіночі купе, але й купе для жінок, які годують немовлят груддю і які мають маленьких дітей.

У Швеції на нічні поїзди, маршрути яких охоплюють майже до двох тисяч кілометрів, можна придбати квиток у жіночі купе.

Попередні спроби "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" бралася за розв'язання цієї проблеми неодноразово.

У 2010 році Львівська і Донецька залізниці спробували запровадити на окремих потягах розділення на чоловічі і жіночі купе. Зокрема, Львівська запровадила нові правила для 12 потягів. У кожному з них був один такий спеціальний вагон.

Але виявилося, що попиту на нього не було. Укрзалізниця вказала на інші причини, через які не вважала за доцільне робити окремі місця для жінок. Переважно йшлося про те, що, купуючи квитки онлайн, стать людини визначити не завжди реально.

Окрім того, можлива ситуація, коли вільні місця є лише у жіночому купе, а чоловік не зможе купити квиток.

Десять років тому у пасажирських поїздах чергували співробітники поліції, але у березні 2013 року у правоохоронців функцій забезпечення громадського порядку в пасажирських поїздах забрали.

У 2020-му Укрзалізниця та Національна поліція відновили супровід поїздів. Це був пілотний проєкт на двох потягах - Миколаїв-Київ-Рівне і Одеса-Москва. Тоді пояснювали, що і ці потяги обрані тому, що на них фіксувалося найбільше правопорушень. Поліцейські і працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці супроводжували 11 потягів.

Були також плани залучати поліцейських у 2022 році.

"Питання безпеки жінок в потягах назріло давно. Можна дискутувати про інструменти його вирішення: тривожні кнопки, камери відеоспостереження, жіночі вагони, спецзасоби захисту чи навчання для провідників. Але найголовніше, що ми маємо усвідомити - це системна проблема, і далі так тривати не може", - писала депутатка Інна Совсун майже два роки тому.

З того часу нічого не змінилося.