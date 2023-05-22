Ніч вибухів у Дніпрі. Що відомо про нову російську ракетну атаку

1 година тому

Автор фото, Телеграм Сергія Лисака

У ніч проти понеділка Росія знову обстріляла ракетами та безпілотниками українські міста. Основний удар цього разу прийняли Дніпро та область. Є поранені та руйнування. Це вже 12 російська атака на українські міста від початку травня.

Близько третьої ночі повітряна тривога поширилися спочатку центральними, а потім і західними областями України.

Українські інформаційні канали та користувачі соцмереж повідомляли про звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони у Дніпрі та Харківській області.

У телеграм-каналах також писали про пожежу у Дніпрі.

Вранці голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що у місті пролунало близько 20 вибухів. Більшість із них - це робота ППО по ракетах і БпЛА.

За його словами, цієї ночі силам повітряного командування "Схід" вдалося збити 15 безпілотників та 4 крилаті ракети над Дніпропетровською областю.

Але були і "прильоти".

У Дніпровському районі міста через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.

Росіяни обстріляли пожежну частину. Внаслідок удару зруйновано три будівлі та знищено понад 20 машин. Один рятувальник постраждав, повідомили в ДСНС.

Автор фото, ДСНС

Влучання були і в області. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав безпілотник, там також виявили уламки ракети.

Через це постраждали 7 людей. Двох жінок віком 52 та 70 років доставили у лікарню.

За словами керівника ОВА, уламки зачепили три приватних будинки та 9 багатоквартирних, пошкодили дитсадок, магазини та адмінбудівлі.

Як повідомили у повітряних силах України, під час атаки Росія застосувала 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів "Шахед-136/131".

Росія здійснила комбіновану атаку крилатими ракетами Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників з району Каспійського моря, ракетами Х-22 з Азовського моря та Курської області. А також балістичними ракети "Іскандер-М" - з окупованого Криму.

5 керованих ракет С-300 випустили з окупованої території Запорізької області.

Шість "Шахедів" українські сили ППО також збили на Миколаївщині.

Загалом, відбиваючи нічну атаку, українська ППО знищила 20 російських БпЛА та 4 крилаті ракети.

У ЗСУ також повідомили, що ввечері 21 травня над Чорним морем в районі Херсонщини збили російський винищувач Су-35.

Під час нічної атаки голова військової адміністрації Києва Сергій Попко також повідомляв, що довкола столиці працює ППО. Але інформації про влучання чи падіння уламків немає.

Атаки з різних видів озброєння, вочевидь, є наслідком нестачі у Росії сучасних ракет типу "Калібр", припускають українські військові. Така тенденція зберігається вже деякий час, можлива мета таких дій - перевантажити сили протиповітряної оборони одного міста.