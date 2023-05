Залишилася лише ступня та вкрадені мільйони. Загадкова смерть шахрайки в Австралії

1 година тому

Останній ранок

Колетті також присвятив дружині музичний альбом, що містить треки з такими назвами, як Melissa Is Missing (Мелісса зникла) і Above the Law (Над законом).