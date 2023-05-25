Залишилася лише ступня та вкрадені мільйони. Загадкова смерть шахрайки в Австралії

Том Гаусден

BBC News, Сідней

1 година тому

Автор фото, Supplied Підпис до фото, Мелісса Кеддік зникла безвісти у 2020 році після того, як поліцейські провели обшук у її будинку

Коли в листопаді 2020 року шахрайка Мелісса Кеддік зникла зі свого розкішного будинку в східному Сіднеї, а через кілька місяців на пляжі знайшли лише її ступню, це сколихнуло всю Австралію.

Ця справа заскочила зненацька інвесторів, збентежила поліцію та привернула увагу усієї країни.

Її історія лягла в основу популярного подкасту, телевізійного шоу та породила незліченну кількість теорій про її смерть - включно з тим, що її проковтнула акула або вона відрізала собі ногу, щоб збити поліцію зі сліду.

Під час тривалого розслідування у цій справі були помилки поліції, суперечливі свідчення її чоловіка та численні домисли про долю жінки.

Але в четвер коронер постановив: те, що з нею сталося, так і залишиться таємницею.

"Я дійшла висновку, що Мелісса Кеддік померла. Однак... я не вважаю, що докази дозволяють дійти висновку щодо того, як вона померла, або коли і де це сталося", - написала заступниця коронера штату Елізабет Раян.

Останній ранок

Для більшості історія Мелісси Кеддік почалася з новин про зникнення успішної фінансової радниці.

Але деталі цієї справи почали спливати за кілька місяців до того, коли австралійська фінансова служба дізналася, що вона використовувала ліцензію фінансового радника свого друга, просто вставивши у документ своє ім'я.

Регулятори підозрюють, що 49-річна жінка вкрала до 30 мільйонів австралійських доларів (19,5 мільйона доларів США) у понад 60 клієнтів, зокрема членів її власної родини та друзів, щоб забезпечити собі розкішний спосіб життя - зокрема, закордонні поїздки на приватних літаках, елітні автомобілі, дизайнерський одяг та дорогі коштовності.

Коли нові клієнти давали їй гроші для інвестування, вона виплачувала частину як дивіденди наявним клієнтам, а решту залишала собі.

Раян розповіла, що вона була вражена "потужною демонстрацією багатства та успіху", якою Кеддік приваблювала клієнтів та потенційних інвесторів.

"Не менш важливою була довіра, яку вони мали до неї... Майже всі були або найближчими родичами, або близькими особистими друзями її та її родини", - сказала вона.

"Я хотів брати приклад з успішних людей, і Мелісса виглядала успішною", - згадував один потенційний інвестор.

Але усе це казкове життя зазнало краху 11 листопада 2020 року, коли на світанку у її двері постукала поліція.

Суперечливі свідчення

Востаннє Мелісу Кеддік бачили поліцейські під час обшуку в її будинку.

Її чоловік, Ентоні Колетті, сказав поліції, що наступного ранку вона начебто пішла на пробіжку. Її автомобіль і всі її особисті речі залишилися вдома.

Водночас Колетті не повідомляв про її зникнення понад 30 годин, і коли він приєднався телефоном до судового засідання, на якому вона мала бути присутня, то здивувався, що вона там не з'явилася.

Поліція спочатку розслідувала дві теорії: Кеддік була жива і переховувалась, щоб уникнути правосуддя, або наклала на себе руки.

Однак слідчі побачили, що Колетті, який працював перукарем і за сумісництвом ді-джеєм, після зникнення своєї дружини поводився хаотично, і це змусило поліцію запідозрити його причетність.

Колетті заперечував, що знав про злочини своєї дружини чи мав причетність до її зникнення, і поліція не виявила жодних доказів, які б свідчили про зворотне.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чоловік Мелісси Кеддік заперечував, що знав про її злочини

Водночас слідчий на суді заявив, що Колетті "не виглядав надто стурбованим", коли його дружина зникла.

У ході розслідування також стало відомо, що Колетті надсилав повідомлення з телефону Кеддік, видаючи себе за неї, повідомляв поліції, що він "занадто зайнятий", щоб з'явитися на допит, і надавав суперечливі свідчення щодо подій.

Наприклад, він розповів поліції, у що була одягнена його дружина того ранку, коли вона зникла, але також казав, що того ранку він її не бачив.

Колетті також присвятив дружині музичний альбом, що містить треки з такими назвами, як Melissa Is Missing (Мелісса зникла) і Above the Law (Над законом).

Критика розслідування

У лютому 2021 року у справі відбувся моторошний поворот - на віддаленому пляжі за 500 км на південь від Сіднея знайшли людську стопу в кросівку.

За допомогою аналізу ДНК експерти визначили, що стопа належала Кеддік, але не змогли встановити, чи її відділили від решти тіла силою, чи це сталося внаслідок розкладання.

Під час розслідування висунули безліч теорій щодо того, як нога опинилася на пляжі Бурнда - зокрема, що жінку з'їла акула, а потім відригнула частину її тіла.

Поліція навіть розглядала можливість викинути в море свинячі туші у кросівках, щоб визначити, як на них реагуватимуть акули та вплинуть океанські течії.

Під час слідства хірург-ортопед заявив, що Кеддік навряд чи могла сама собі відрізати стопу, оскільки для розрізання кістки знадобилися б "значні зусилля", що спричинило б велику втрату крові та потребувало б спеціалізованого післяопераційного лікування.

Але вчені висунули просте пояснення.

Патологоанатом зазначив, що людські ноги можуть від'єднатися від тіла під час розкладання, а океанографи підтвердили, що течії могли легко віднести ногу на таку відстань.

Слідство також зіткнулося з критикою щодо розгляду справи.

Лунали думки, що офіцери, які розслідували справу Кеддік, серйозно розглядали лише теорію, що вона зникла добровільно.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поліція прочесала скелі в Довер-Гайтс у пошуках слідів Кеддік

Огляд будинку Кеддік провели лише через 19 днів після її зникнення, і адвокат, який допомагав коронеру, ставив питання, чому негайно не залучили відділ із розслідування убивств - хоча б для того, щоб виключити злочин.

Інший детектив висловив здивування, що поліція Нового Південного Уельсу звернулася до офіційних письмових свідчень корпоративного регулятора щодо Кеддік, у яких викладалася суть справи проти неї, лише через кілька місяців після її зникнення.

Слідство також повідомило, що Кеддік мала поліс страхування життя, який включав покриття на випадок самогубства, і кілька разів згадувала про те, щоб накласти на себе руки. Але поліція від початку виділила обмежені ресурси для цього напряму розслідування.

Коронер Раян у четвер заявила, що викриття шахрайства Кеддік могло спровокувати у неї "нарцисичну травму", бо ілюзія її багатства та успіху була зруйнована.

"Розслідування та ордер на обшук, швидше за все, викликали у неї катастрофічний сором і відчай", - сказала вона.

"Можливо, вона дійшла висновку, що накласти на себе руки - єдиний вихід".

Але те, як саме вона померла, так і залишиться нерозкритим, сказала Раян.

Так само невирішеними залишилися справи щодо втрат її клієнтів, у багатьох з яких зникли величезні суми грошей.

"Я продав свій бізнес, оскільки вважав, що мої гроші в безпеці, і я пішов на пенсію в 2017 році", - засвідчив один з постраждалих.