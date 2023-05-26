Чоловіку знадобилося 54 роки, щоб отримати диплом. Чому так довго?

Надін Юсіф

BBC News, Торонто

36 хвилин(и) тому

Автор фото, UBC Підпис до фото, Після 35-річної юридичної кар'єри Артур Росс вирішив, що прийшов час повернутися до навчання та здобути ступінь бакалавра

У четвер 71-річний Артур Росс вийшов на сцену Університету Британської Колумбії (UBC), щоб отримати диплом про ступінь бакалавра мистецтв - через понад п'ять десятиліть після початку навчання.

Він зазначив, що, скоріш за все, є "найповільнішим" студентом у Ванкуверському університеті.

Але ймовірно, що він також може бути найповільнішим в усьому світі. Йому знадобилося рівно 54 роки, щоб здобути ступінь - на два роки більше, ніж рекордсмену Книги рекордів Гіннесса Роберту Ф. П. Кроніну, який вступив на факультет біології у Принстонському університеті в 1948 році та закінчив його в 2000 році.

Але Росс зазначив, що не женеться за світовим рекордом. Справжньою нагородою, за його словами, були знання, які він отримав під час занять.

"Я просто хотів учитися, тому що мені було цікаво", - розповів він BBC. Саме це бажання вчитися, за його словами, надихнуло його завершити навчання та здобути ступінь після стількох років.

Коли Росс вступив до UBC у 1969 році, США щойно висадили першу людину на Місяць, а The Beatles збиралися випустити свій альбом Abbey Road.

За його словами, тоді він щойно закінчив середню школу і "ні на чому не зосереджувався". Росс долучився до театрального клубу у студмістечку, де виявив пристрасть до акторської майстерності.

Після двох років навчання в UBC Росс вирішив змінити спеціальність і переїхав до Монреаля, де розпочав навчання у Національній театральній школі.

Він завершив навчання та отримав відповідний сертифікат. Але він незабаром зрозумів, що не бачить себе в акторській кар'єрі.

"Я вирішив: "Можливо, мені варто піти на юридичний факультет і стати юристом", - сказав він.

Автор фото, UBC Підпис до фото, Артур Росс вступив до Університету Британської Колумбії в 1969 році

Росс повернувся до UBC, щоб пройти ще один рік навчання - для вступу на юридичний факультет необхідно було попередньо вчитися три роки. Його прийняли на юридичний факультет Університету Торонто, де він здобув ступінь доктора права.

За його словами, він мав повноцінну юридичну кар'єру протягом 35 років, а у 2016 році пішов на пенсію.

Саме тоді Росс вирішив, що, можливо, настав час завершити те, що він розпочав майже п'ять десятиліть тому.

"У мене в голові завжди була думка: "Можливо, колись ти повернешся до університету й почнеш працювати над тим, щоб здобути ступінь".

Росс навчався у власному темпі, складаючи один курс за іншим - аж до завершення навчання.

Він вирішив зосередити свої дослідження на історії - дізнатися більше про Першу світову війну його надихнула німецька опера "Електра" 1909 року.

"Це марна трата - не скористатися можливістю вивчити щось, будь-що, що вас цікавить, - каже він. - Мені випала можливість, і я нею скористався.

За ті роки, які Росс не був у UBC, в університеті дещо змінилося. По-перше, розрослося студмістечко, а по-друге, після виходу на пенсію йому вже не треба було платити за навчання.

Також семимильними кроками розвивалися технології - це дозволило йому, як і більшості студентів під час пандемії Covid-19, завершувати деякі курси онлайн.

Після шести років навчання Росс зазначив, що був дуже радий вийти на сцену й отримати диплом, який відзначив його досягнення.

"Я був на всіх випускних моїх дітей", - сказав він. Тепер настала черга його родини святкувати разом із ним.

Росс не поспішає будувати плани на майбутнє.