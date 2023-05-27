Російський "Кинджал": що це за ракета і чи можна її збити комплексом Patriot?

Павло Аксьонов

Російська служба Бі-бі-сі

1 година тому

Автор фото, Russian MOD Підпис до фото, "Кинджал" летить аеробалістичною траєкторією - більш пологою, ніж у балістичної ракети

Протистояння російських ракет "Кинджал" та американського зенітно-ракетного комплексу Patriot останнім часом обговорюють військові фахівці та експерти. Складність таких обговорень у тому, що про "Кинджал" відомо небагато. Донедавна про цю ракету взагалі не було відомо майже нічого - крім того, що повідомляла російська пропаганда. Однак зараз деякі висновки можна зробити і з відкритих джерел.

Вважається, що вперше у бойовій обстановці Росія застосувала "Кинджал" у березні 2022 року. Тоді Міноборони Росії заявило, що ракета вразила "великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області". Щоправда версія російського міністерства викликала сумніви у коментаторів.

9 травня 2022 року українське командування "Південь" повідомило про обстріл Одеської області трьома ракетами "Кинджал", які випустив бомбардувальник Ту-22М3. Міноборони Росії це не коментувало. Ще один обстріл "Кинджалами", вже на Вінниччині, стався на початку серпня 2022 року. Тоді про нього також повідомляли українські джерела.

Але це були окремі пуски. У травні 2023 року Росія почала застосовувати "Кинджали" більш системно. Ці пуски тепер очевидно спрямовані проти однієї цілі, комплексу Patriot, та об'єднані спільним задумом.

8 травня ЗСУ оголосили, що за чотири дні до цього, 4 травня, ЗРК Patriot перехопила над Києвом російський "Кинджал". Мер Києва Віталій Кличко продемонстрував частини збитої ракети, і викликав дискусію в інтернеті про те, чи належать вони "Кинджалу", чи є деталями інших російських авіаційних боєприпасів.

Через кілька днів, 16 травня, Росія здійснила масований наліт на Київ, використала 18 ракет повітряного, морського і наземного базування, а також дрони Shahed-136 і 131. Серед ракет, якими обстрілювали Київ, були шість "Кинджалів" - як заявили українські військові, всіх їх збили.

Росія у відповідь заявила, що знищила "Кинджалами" кілька компонентів ЗРК Patriot.

"За достовірно підтвердженими даними 16 травня внаслідок удару гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" у Києві вразило та повністю знищило багатофункціональну РЛС, а також п'ять пускових установок зенітного ракетного комплексу Patriot виробництва США", - в офіційному повідомленні Міноборони Росії йшлося про враження шістьох цілей, що може опосередковано підтверджувати застосування саме такої кількості ракет.

Інформацію про "незначне пошкодження", але не "знищення" комплексу Patriot під час відбиття ракетного удару підтвердила офіційна представниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

Суперечки про властивості ракети "Кинджал", особливості її устрою, застосування та можливості її перехоплення тривають в інтернеті, і Російська служба Бі-бі-сі спробувала знайти відповіді на деякі питання, які найчастіше обговорюють у зв'язку з цими подіями.

Складність оцінки характеристик ракети "Кинджал" полягає в тому, що попри підтверджені Росією та Україною випадки її бойового застосування подробиць цих ударів компетентні джерела в інших країнах не публікували.

Що таке "Кинджал"?

Ракету "Кинджал", як вважається, створили на основі російської балістичної ракети оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". На це вказує зовнішня схожість "Кинджалу" та ракети 9М723 "Іскандер".

Крім того, у 2021 році Міністерство оборони оголосило про укладання контракту із закупівель "Кинджалів" з Конструкторським бюро машинобудування (КБМ). Це ж підприємство виготовляє "Іскандери".

Це важлива обставина, оскільки конструкція та характеристики "Кинджалу" відомі лише із заяв російських ЗМІ, які, до того ж, досить неінформативні. Тому найчастіше про них судять з влаштування та ТТХ ракети 9М723.

Деякі характеристики "Кинджалу" схожі з пізньорадянською балістичною ракетою повітряного базування Х-15. Її також запускали з літака і вона прямувала до цілі балістичною траєкторією. Відмінністю цього виробу була дальність - вона летіла щонайбільше на 300 кілометрів, що було небезпечно для літака-носія, який міг опинитися в зоні дії ППО противника. Х-15 спочатку створювали під ядерну бойову частину, але випустили інші модифікації, зокрема - протикорабельну.

Х-15 летіла на порівняно невеликій швидкості, розганялася максимум до 5 махів, і навіть зовні є малосхожою на "Кинджал". Ну і нарешті її розробляла інша організація - конструкторське бюро "Радуга".

Тим не менш, є ймовірність того, що технології, які використовували під час будівництва Х-15, також застосували під час створення "Кинджалу".

Що таке аеробалістична ракета?

Військові ракети бувають крилатими та балістичними. Крилата ракета летить, як літак - її підтримують у повітрі крила.

Балістичні летять як камінь, який кидають у повітря вгору. Він рухається за інерцією, поки сила тяжіння Землі та опір повітря не загальмують його настільки, що він попрямує вниз. Балістична ракета підіймається доти, доки припинить працювати двигун, після чого починає падати у напрямку цілі. Таку траєкторію і називають балістичною.

Звичайну балістичну ракету перехопити простіше, тому що можна прорахувати її траєкторію, хоча сучасні балістичні ракети здатні маневрувати за рахунок аеродинамічного керма, але такі маневри, як правило, не рятують їх від зенітних ракет останнього покоління.

Автор фото, Russian MOD Підпис до фото, "Кинджал" називають комплексом, тому що складається з ракети та літака-носія

Аеробалістична ракета відрізняється від балістичної тим, що на великій швидкості сам її корпус створює підйомну силу за рахунок повітряних потоків та областей із підвищеною та зниженою щільністю.

Таким чином, аеробалістична ракета, не оснащена крилами, може здійснювати політ більш пологою траєкторією, ніж звичайна балістична. Вона також може маневрувати в щільних шарах атмосфери - не лише з метою уникнути поразки протиракетою, а й щоб продовжувати політ, коригуючи своє становище у просторі.

Балістичні ракети, як і аеробалістичні, на останньому етапі польоту часто заходять на ціль практично прямовисно. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу ППО. У радарів виявлення, які стежать за повітряним простором, часто буває так звана "мертва лійка" - сліпа зона прямо над радаром, де вони не можуть відстежити об'єкти, або гірше їх бачать.

"Кинджал", судячи з заяв Міністерства оборони Росії, а також з кадрів, на яких показано потрапляння ракети в ціль, дійсно падає на неї прямовисно.

Не ракета, а комплекс

У Росії "Кинджал" називають не ракетою, а комплексом, тому що його носій - літак МіГ-31К - є дуже важливою частиною. Він підіймає ракету на висоту до 15 км, розганяється до великої швидкості (максимальна швидкість МіГ-31 - 3 тисячі км/год) та запускає ракету. Фактично літак виконує функцію першого ступеня ракети.

Повітряний пуск допомагає ракеті швидко набирати швидкість, не витрачаючи на це багато палива - по-перше, вона вже летить на великій швидкості, прикріплена до літака, а по-друге, їй не треба долати щільні шари атмосфери, як це доводиться робити ракетам, які запускають з землі.

Далі "Кинджал" підіймається до висоти приблизно 20 кілометрів і розганяється до гіперзвукової швидкості. Після входу в щільні шари атмосфери він робить маневр, прямуючи до землі під кутом, близьким до 90 градусів.

Бойова частина

Після того, як 4 травня над Києвом, за твердженням української влади, перехопили першу ракету "Кинджал", мер столиці України Віталій Кличко продемонстрував якийсь об'єкт, який назвали фрагментом ракети "Кинджал".

Спочатку багато коментаторів зазначали, що він зовні не дуже схожий на ракету, яку часто показує російське телебачення. Потім висловили припущення, що показаний Кличком об'єкт може бути бойовою частиною ракети, яка проникає, і яка прихована усередині її корпусу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Віталій Кличко показав те, що фахівці визнали схожим на бойову частину "Кинджалу"

Об'єкт виглядає як великий боєприпас із досить товстими стінками - їхню товщину можна визначити за проломом у носовій частині. За своєю формою він нагадує бетонобійну бомбу БетАБ 500ШП, проте між ними є деякі зовнішні відмінності. Така бомба повинна пробивати товстий шар бетону, що вкриває бункери, в тому числі і заглиблені, і тому має міцний корпус з товстими стінками.

Офіційних повідомлень про те, яку бойову частину може нести "Кинджал", немає. Однак, за непрямими ознаками, він цілком може оснащуватися проникаючою фугасною бойовою частиною.

По-перше, міністр оборони Росії Сергій Шойгу в серпні 2022 року сам заявив, що ракета має якісь "проникливі..." - міністр зупинився і не договорив, проте, ймовірно, він мав на увазі проникні якості або здібності ракети.

По-друге, бойовою частиною оснащена ракета 9М723 комплексу "Іскандер-Е". Про це йдеться на офіційному сайті Конструкторського бюро машинобудування. Цю сторінку вилучили, але вона збереглася в архіві.

Крім того, у ЗМІ та інших інтернет-джерелах циркулюють чутки про те, що "Кинджал", як і ракета "Іскандера", може оснащуватися ядерною бойовою частиною. Офіційно це не підтверджували.

Застосування проникаючої фугасної бойової частини є логічним, оскільки така ракета, як стверджують російські військові - у тому числі й міністр оборони, призначена для ураження особливо важливих об'єктів, які часто бувають сховані під землею та добре захищені.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На широкоформатних фотографіях помітно, що об'єкт, який показав Кличко, має товсті стінки і пролом в одному місці

Оголошуючи про успішне ураження цілі в Івано-Франківській області у березні 2022 року, російське Міноборони повідомило, що "знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ". Для ураження підземного сховища найкраще підходить саме бойова частина, яка проникає.

Якщо виходити з того, що "Кинджал" має з ракетою 9М723 схожий пристрій, то можна припустити, що на нього можна встановлювати й інші бойові частини - осколкову та осколково-фугасну. Однак офіційно це не підтверджується.

Чи правда, що ракета "Кинджал" - гіперзвукова?

Коротка відповідь на це питання - "так", хоча з цим твердженням багато хто сперечається. Справа в тому, що загальновизнаного на міжнародному рівні визначення поняття "гіперзвукова зброя" не існує.

Наприклад, у доповіді Дослідницького центру Конгресу США, опублікованій у лютому 2023 року, гіперзвуковим називають апарат, який здатний пересуватися на гіперзвуковій швидкості та здійснювати при цьому маневри.

"Кинджал" відповідає цим двом умовам. Гіперзвуковою називається швидкість, яка перевищує швидкість звуку більш, ніж у п'ять разів. "Кинджал", судячи з офіційних заявлених тактико-технічних характеристик, у польоті досягає швидкості 10 махів.

Що таке число маха?

Число маха зазвичай використовують для вимірювання швидкості надзвукових та гіперзвукових літальних апаратів. Це число означає відношення швидкості течії повітря щодо літального апарату до швидкості звуку у цій же точці.

Тобто це число показує, у скільки разів швидше за швидкість звуку летить апарат. Але - важлива обставина: швидкість звуку при цьому повинна відповідати фізичним властивостям повітря, в якому зараз пересувається цей об'єкт.

В ідеалі під час розрахунку швидкості у махах треба враховувати атмосферний тиск, температуру та вологість, оскільки вони впливають на швидкість поширення звукових хвиль. Але зазвичай для спрощення враховують лише атмосферний тиск, який відомий для кожної висоти.

Вважається, що під час польоту "Кинджал" набирає висоту 20 кілометрів і розганяється до 10 махів. На висоті 20 тисяч метрів за температури -50 градусів Цельсія це відповідає приблизно 11000 кілометрів на годину.

Ймовірно, коли ракета прямує до мети в пікіруванні, вона входить у більш щільні шари атмосфери і її швидкість знижується. Однак точних даних про те, на якій швидкості вона наближається до цілі, немає. Під час розрахунку швидкості треба враховувати також і те, що поблизу поверхні Землі швидкість звуку є більшою і, відповідно, швидкість апарату, виражена в махах, відрізнятиметься.

Наприклад, за швидкості апарата 11000 кілометрів на годину на висоті один кілометр і за температури 10 градусів Цельсія швидкість у махах буде вже 9.

Особливості "Кинджалу"

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що "Кинджал" у польоті здійснює маневри і тому він формально відповідає і другій умові, яка міститься у визначенні Дослідницького центру Конгресу США.

У ракети дійсно є аеродинамічні керма - невеликі крильця у задній частині ракети, які, повертаючись, направляють ракету в потрібному напрямку. Ймовірно, вона також має газодинамічні керма - площини всередині сопла, які відхиляють газовий потік і дозволяють ракеті здійснювати маневри.

Однак із твердженням, що "Кинджал" - гіперзвукова зброя, згодні не всі.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ракета "Кинджал" зовні нагадує балістичну ракету комплексу "Іскандер" (на фото)

Інститут вивчення сучасної війни в американській військовій академії Вест-Пойнт дає інше визначення гіперзвукової зброї. Там вважають, що гіперзвуковим є апарат далекого радіусу дії, який використовує повітряно-реактивний двигун, здатний летіти на швидкості понад п'ять махів та здійснювати маневри.

Цьому визначенню "Кинджал" не відповідає - як мінімум тому, що має ракетний, а не повітряно-реактивний двигун.

Але йому не відповідає й інший тип гіперзвукових літальних апаратів - планери, які використовують для розгону балістичну ракету, а потім планують в атмосфері, здійснюють маневри до цілі. І традиційно належать до класу гіперзвукової зброї, в цьому ніхто не сумнівається.

США в основному фокусуються на розробці гіперзвукових планерів та крилатих ракет із прямоточним двигуном, Росія - на апаратах з ракетними двигунами та гіперзвуковим планером.

Гіперзвукова крилата ракета з прямоточним двигуном, як і гіперзвуковий планер, - набагато більш технологічно складні апарати, насамперед тому, що вони рухаються у щільніших шарах атмосфери. На таких швидкостях сильно змінюються властивості повітряного потоку, що обтікає апарат. Одна з проблем - нагрівання повітря до дуже високих температур, які можуть сягати кількох тисяч градусів Цельсія.

Тому апарати, які довго зберігають гіперзвукову швидкість у щільних шарах атмосфери, мають бути побудовані із застосуванням особливих жароміцних та просто міцних матеріалів. Не менш складним завданням є створення прямоточного повітряно-реактивного двигуна.

"Кинджал" уникає багатьох технологічних проблем, оскільки він застосовує звичайний ракетний двигун і більшу частину польоту здійснює не в щільних шарах атмосфери - у щільні шари він потрапляє лише на фінальній ділянці траєкторії.

Багато фахівців вважають, що при цьому його швидкість різко знижується, що спрощувало б у такому разі завдання конструкторів, яким не потрібно було створювати конструкцію для тривалого гіперзвукового польоту. Але при цьому ракета втрачала б свою головну якість - високу швидкість.

Крім "Кинджалу", гіперзвукову швидкість можуть розвивати боєголовки балістичних ракет та самі балістичні ракети - наприклад, такі як "Іскандер". Прямуючи до мети, його балістична ракета може перевищувати швидкість 5 м. Однак такі ракети зазвичай не називають гіперзвуковими.

Чому "Кинджал" важко збити?

Найголовніша властивість "Кинджала" - швидкість, яка залишає мало часу на його перехоплення після запуску.

Однак ця властивість частково нівелюється тим, що МіГ-31К може бути помітним на екрані радару, а його "радіолокаційний портрет", тобто сукупність характеристик, які можна відстежити різними системами спостереження, - відомий. Таким чином, ймовірно, можна заздалегідь дізнатись напрям, з якого запустять ракету.

Російські військові стверджують, що ракета "Кинджал" може маневрувати на всіх етапах польоту, що також сильно ускладнює її перехоплення - по-перше, це заважає прорахувати траєкторію польоту, а по-друге, ракета-перехоплювач змушена маневрувати з ще більшими навантаженнями, щоб вразити ціль, яка маневрує.

Однак будь-який маневр, особливо на гіперзвуковій швидкості, призводить або до втрати висоти, або втрати швидкості - головної переваги такої зброї. Тому конструкторам гіперзвукових ракет доводиться обирати, що важливіше.

Достовірних даних про те, чи маневрує "Кинджал" під час наближення до цілі або на ранніх етапах польоту, немає. Сучасні ракети, такі як перехоплювачі сімейства PAC 3 ЗРК Patriot, можуть збивати балістичні ракети, які маневрують, але головною перешкодою тут все одно залишається швидкість - прорахувати траєкторію польоту гіперзвукової цілі треба не тільки точно, але й швидко.

Інша проблема перехоплення "Кинджала" полягає в тому, що він, ймовірно, використовує хибні цілі. Принаймні ракета 9М723 комплексу "Іскандер" їх використовує точно. Після обстрілу Харкова 18 червня 2022 року ракетами комплексу "Іскандер" такі хибні цілі виявили на землі.

Вони називаються 9Б899, це оперені циліндри довжиною близько півметра. На сайті ставропольського заводу "Сигнал" йдеться, що виріб із такою назвою стали серійно виготовляти на цьому підприємстві у 2008 році.

Достовірної інформації про те, як працюють ці хибні цілі, немає. Можливо, вони створюють радіоперешкоди і, таким чином, є засобами радіоелектронної боротьби з ракетами-перехоплювачами, які активно взаємодіють із наземними станціями.

Інша версія - вони виділяють тепло, а оскільки гіперзвукова ракета в атмосфері дуже сильно нагрівається, такі помилкові цілі сильно знижують можливість її виявлення в інфрачервоному спектрі. Вони також помітні на екранах радарів, хоча їхні розміри дуже відрізняються від розмірів ракети.

Нарешті, ракета "Кинджал" прямує до мети майже прямовисною траєкторією, що також сильно ускладнює її перехоплення. Як вже йшлося вище, у багатьох радарів систем ППО існує так звана "мертва лійка" - конусоподібна зона, в якій ціль або не помітно, або її важче помітити.

Чи міг Patriot збити "Кинжал"?

Кут наведення найсучаснішого радара комплексу Patriot - AN/MPQ-65 - у режимі супроводу цілі становить 90 градусів, тобто він, теоретично, здатний відстежити ракету, яка перебуває над ним. Однак якщо кілька ракет прямують під невеликими кутами, то якісь із них, ймовірно, опиняться поза зоною контролю.

Зазвичай мертві зони радара компенсуються іншими радарами, які стоять осторонь. Відомо, що у розпорядженні ЗСУ є дві батареї Patriot, а також інші системи, які також включені в єдиний контур ППО.

Достовірних даних про те, як влаштована система протиповітряної оборони ЗСУ, чи мають радари Patriot "мертву лійку" і наскільки вони ефективні у випадку перехоплення цілі, яка летить на гіперзвуковій швидкості прямовисно донизу, немає.

Підтвердженням версії ЗСУ, згідно з якою американський комплекс зміг вразити протиракетою російський "Кинжал", може бути характер пошкоджень ймовірної бойової частини, яку продемонстрував мер Києва Віталій Кличко. На ній добре видно, що сталевий об'єкт із товстими стінками буквально проломили в одному місці.

Це може бути схоже на результат потрапляння ракети сімейства PAC 3 комплексу Patriot, яка збиває ціль прямим ударом, фактично таранить її. Більшість інших зенітних ракет оснащені осколково-фугасною бойовою частиною і вражають ціль, вибухаючи поблизу неї. Однак невеликі вражаючі елементи не змогли б пробити таку товсту стінку ймовірної бойової частини ракети "Кинджал" і в будь-якому випадку залишили б на ній безліч невеликих слідів, а не один великий пролом.

Під час масованого удару 16 травня Росія використала безліч ракет, зокрема, шість "Кинджалів". Крім них, за свідченнями різних джерел, могли також застосовуватися балістичні ракети "Іскандер" або С-400, крилаті ракети морського та повітряного базування, а також дрони Shahed-136 та 131. Це було зроблено, ймовірно, для того, щоб "перевантажити" систему протиповітряної оборони, а також, можливо, для того, щоб виявити розташування коштів української ППО.

Підтвердженням версії ЗСУ, згідно з якою американський комплекс зміг вразити протиракетою російський "Кинджал", може бути характер пошкоджень ймовірної бойової частини, яку продемонстрував мер Києва Віталій Кличко. На ній добре видно, що сталевий об'єкт із товстими стінками був буквально проломлений в одному місці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пускова установка Patriot із ракетами сімейства PAC 3 у Польщі

Це може бути схоже на результат потрапляння ракети сімейства PAC 3 комплексу Patriot, яка збиває ціль прямим ударом, фактично таранить її. Більшість інших зенітних ракет оснащені осколково-фугасною бойовою частиною і вражають ціль, вибухаючи поблизу неї. Однак невеликі вражаючі елементи не змогли б пробити таку товсту стінку ймовірної бойової частини ракети "Кинджал" і в будь-якому випадку залишили б на ній безліч невеликих слідів, а не один великий пролом.

Під час масованого удару 16 травня Росія використала безліч ракет, зокрема, шість "Кинджалів". Крім них, за свідченнями різних джерел, могли також застосовувати балістичні ракети "Іскандер" або С-400, крилаті ракети морського та повітряного базування, а також дрони Shahed-136 та 131. Це зробили, ймовірно, для того, щоб "перевантажити" систему протиповітряної оборони, а також, можливо, для того, щоб виявити розташування засобів української ППО.

ЗСУ стверджують, що змогли збити шість ракет "Кинджал".

Російське Міноборони заявило, що спромоглося знищити батарею Patriot. Факт ушкодження, але не знищення батареї підтвердили американці. При цьому повідомлень про переміщення якихось компонентів американського ЗРК з України до інших країн не з'являлося, що може свідчити про те, що пошкодження могли бути або фатальними, коли вже нічого вивозити, або настільки незначними, що їх можна виправити на місці.

Підтвердити знищення шести "Кинджалів" також неможливо - жодні сторонні компетентні джерела про це не повідомили, українська влада не продемонструвала відомі частини збитих ракет. А по кадрах київських камер спостереження зробити висновки про ефективність комплексу важко, оскільки на них видно лише вогні двигунів ракет ЗРК, які злітають.

Обставини перехоплення ракетами комплексу Patriot ракет "Кинджал" важко оцінити ще з однієї причини: відсутня інформація про те, як було організовано роботу ППО в українській столиці, з яких джерел ЗРК Patriot міг отримувати інформацію, чи були задіяні якісь інші радари, крім штатних локаторів батарей Patriot, які ще зенітні засоби брали участь у перехопленні.