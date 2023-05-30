"Пішли простими смертними, а повернулися героями": 70 років підкоренню Евересту

Свамінатан Натараджан

ВВС

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тенцинг Норгей (тоді йому було 39 років) та Едмунд Гілларі (33 роки) на фотографії, зробленій невдовзі після їхнього історичного сходження на Еверест

"Вони - справжні першопроходці й дослідники. Вони розсунули межі можливого", - каже Джамлінг Тенцінг Норгей. Він згадує перше успішне сходження на найвищу гору світу - Еверест.

70 років тому, 29 травня 1953 року, його батько - шерпа Тенцінг Норгей - разом із новозеландським альпіністом Едмундом Гілларі вперше піднялися на найвищу вершину світу на кордоні Непалу й Китаю.

Сини перших підкорювачів, Джамлінг Тенцінг Норгей та Пітер Гілларі, виросли на розповідях батьків. Обидва обрали їхній шлях й теж через десятиліття піднялися на Еверест.

У річницю історичного сходження вони поділилися спогадами з ВВС та розповіли про те, як досягнення їхніх батьків змінило альпінізм - як на краще, так і на гірше.

Рекордне сходження

Автор фото, Jamling Norgay Підпис до фото, Джамлінг з батьком та молодшим братом. Він згадує, що пророцтво змусило його батька повернутися на Еверест навіть після шести невдалих спроб

"Вони пішли туди простими смертними, а повернулися героями, відомими на весь світ. Але слава не зіпсувала їх, вони залишилися тими ж простими й скромними хлопцями. Обидва багато зробили для того, щоб покращити життя мешканців Гімалаїв", - з гордістю каже Джамлінг.

"Коли хтось досягає нових висот, це показує всім, що немає нічого неможливого. Пам'ятаймо про це у 70-ту річницю", - додає Пітер.

Після сходження 1953 року вони стали прикладом для наслідування: тільки цього року за перші десять днів сезону сходжень понад 500 людей досягли вершини Евересту заввишки 8849 метрів.

Така кількість альпіністів, що підкорили Еверест, багато в чому пояснюється новими технологічними можливостями, прогресом у логістиці та зв'язку. Але Едмунд Гілларі та Тенцінг Норгей здійснили цей подвиг без будь-яких сучасних пристроїв, таких як GPS чи супутникові телефони.

Тоді новина про тріумф британської експедиції йшла до Лондона з Непалу цілих три дні.

Гілларі й Норгей не перші, хто намагався підкорити вершини Евересту. Але вони перші, кому це вдалося. Протягом трьох попередніх десятиліть численні експедиції не змогли дістатись вершини (і спуститись назад).

Тенцинг брав участь у шести попередніх спробах.

"Коли він був хлопчиком і пас яків, [мій батько] часто запитував, чому жоден птах не може перелетіти через цю гору, - згадує Джамлінг. - Його надихало пророцтво Лами, який сказав, що першим на вершину зійде буддист".

15 хвилин слави

Автор фото, Peter Hillary Підпис до фото, Едмунд Гілларі (в центрі), Пітер (праворуч) та шерпа Мінгма Церінг (ліворуч)

"Він був амбітним хлопцем і завжди хотів бути першим", - каже Пітер про батька. Він розумів, що йому випав рідкісний шанс увійти в історію, коли він отримав пропозицію взяти участь у Дев'ятій британській експедиції до вершини Евересту з південного непальського боку.

"Я дуже добре пам'ятаю, як він описував, як вони йшли через сніги і кригу до південної вершини. Він йшов першим, рубав сходи. Величезні шматки снігу й льоду обсипалися по стрімких схилах вниз, на тибетську сторону".

Вони йшли вперед, попри жахливу погоду. Як каже Пітер, батько найімовірніше розвернувся б і спробував свої сили в інший день. Але щось спонукало його продовжувати шлях нагору.

На вершині кисню було обмаль. Вони пробули на найвищій точці планети 15 хвилин і вирушили вниз.

Знаменитий знімок

Автор фото, ullstein bild via Getty Images Підпис до фото, Фото Тенцинга на вершині Евересту, зроблене Едмундом Гілларі

Тенцинг закопав у сніг кілька цукерок й печива як буддійський дар богам.

Едмунд Гілларі зробив кілька фото навколишніх гір й Тенцінга з прапорами Британії, Непалу, Організації Об'єднаних Націй та Індії.

Але фотографії самого Гілларі на вершині не було.

"Батько жартома казав, що Тенцинг до сходження не тримав у руках фотоапарат, і вершина Евересту - навряд чи найкраще місце, щоб вчитися фотографувати", - згадує Пітер.

Коли Пітер і Джамлінг піднялися на Еверест, вони краще зрозуміли, через що довелося пройти їхнім батькам.

"Я вперше піднявся на Еверест у 1990 році. Я просто не міг не думати про батька. Я побачив те, що бачив мій батько майже 40 років тому. Я відчував те саме. Мене накрили емоції" , - сказав Пітер в інтерв'ю ВВС.

Джамлінг піднявся на вершину в 1996 році з релігійних та особистих причин.

І він, і його батько - шерпи, етнічна група родом з Тибету. Шерпи - відмінні альпіністи, а з Гімалаями їх пов'язують ще й духовні основи.

"Для мене це було радше паломництво. Я хотів відчути нашу релігію і звички та зрозуміти, через що пройшов мій батько".

Натовпи альпіністів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джамлінга Тенцінга Норгея велика кількість альпіністів не тішить - він вважає, що дух перших сходжень поступово втрачається

Оскільки щороку на вершину підіймається безліч людей, ні Пітер, ні Джамлінг ніколи не відчували нічого схожого на майже містичне поклоніння - на відміну від батьків-першопроходців.

Минулого вівторка Камі Ріта піднявся на вершину в 28-ме, побивши свій власний рекорд лише за тиждень після того, як встановив його.

Але йти на пенсію найближчим часом він не збирається - можливо, тому що суперник - шерпа Пасанг Дава - наступає на п'яти, піднявшись на Еверест 26 разів, і зупинятись не збирається.

Лакпа Шерпа тримає рекорд серед жінок-альпіністів, здійснивши минулого року десяте успішне сходження. Жоден з них не відомий широкому загалу.

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Джамлінга Тенцинга Норгея велика кількість альпіністів не тішить - він вважає, що дух перших сходжень поступово втрачається: "Зараз сходження стали значно простіші, ніж за часів мого батька. Технології дуже допомагають. Після підкорення вершини деякі тепер дістаються вертольотами з Другого табору відразу в Катманду. Всі маршрути прокладені, кисень та інше обладнання несуть шерпи".

"Зник пригодницький дух. Тепер це просто організований фототур. Вони йдуть на Еверест не за покликом серця", - нарікає Джамлінг.

Пітер частково погоджується: "У нас прокладені мотузки від базового табору до вершини, сходи через ущелини, у таборах є команди шерпів з гарячим чаєм. З висоти до 6 500 метрів вас може зняти гелікоптер".

"І все ж таки гора не змінюється, - додає він. - Це велика гора, і зійти на неї непросто".

Статистика підтверджує його слова. За останні 100 років у спробах піднятися на Еверест загинуло понад 300 альпіністів. Лише цього сезону кількість загиблих становить 11 людей.

"Гора вчить поважати природу, - каже Джамлінг. - Ми лише гості на цій планеті".

У тексті використані фрагменти інтерв'ю програмі ВВС "Свідок історії"