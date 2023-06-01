"Благали, щоб впустили". Розповіді киян з-під укриття, яке не відкрили вночі

1 година тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Вирва на місці падіння уламків у Києві

Стаття містить фотографії, що можуть засмутити чутливих людей

"Біжи до коридору! Біжи до коридору", кричав мені тато", - місцева семикласниця розповідає про те, що трапилося у Деснянському районі Києва вночі.

Дитина каже, що між оголошенням тривоги і тим, як вона почула вибухи, минуло лише кілька хвилин.

Вона чула найгучніші, найстрашніші вибухи за час війни - і те саме підтверджують місцеві дорослі. Люди кажуть, що аж підскочили - такий сильний був вибух.

"От бачите, у нас сьогодні свято - але щось не виходить святкувати", - сказала дівчина кореспондентці ВВС Україна Жанні Безп'ятчук.

Так почався Міжнародний день дитини для дітей на лівому березі Києва.

Росія здійснила чергову масовану атаку на столицю України. Є руйнування, загиблі та поранені.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рука жінки, що загинула внаслідок російського обстрілу, бо не змогла потрапити в укриття

Найбільші пошкодження - в трьох районах на лівому березі: Дніпровському, Деснянському, Дарницькому.

У Деснянському дві жінки та дитина загинули від уламків на вулиці біля укриття у місцевій поліклініці, яке виявилось зачиненим. Влада і правоохоронці почали перевірку, чому саме так сталось.

До місця, де загинули люди, приносять іграшки і квіти.

Все вкрито битим склом

Уламки від ракети розлетілися на сотні метрів, уся територія навколо вкрита битим склом.

Кореспонденти ВВС Україна побачили щонайменше п'ять будинків, де в квартирах на кількох поверхах повибивало вікна. Деякі балкони обвисли, й рятувальникам доводилося "відрізати" їх від квартир.

Приблизно за 100 метрів від вирви, що утворилася після падіння уламків, розташована кав'ярня "Всі свої". У ній розтрощені усі вікна, є й інші пошкодження.

Її власниця Яна родом з Лисичанська - вона переїхала до Києва через війну ще в 2014 році.

"Зранку на роботу - і побите все скло, повністю меблі розвернуло", - каже вона.

Місцеві мешканці прийшли допомогти їй з прибиранням - і жартують навіть у такій ситуації. Кажуть, що ще трошки, розберуть всі завали, очистять кав'ярню від битого скла - і будуть готувати антистрес-коктейлі.

Підпис до фото, Так виглядає кав'ярня Яни після обстрілу

Стукали в укриття і благали, щоб їх впустили

Ця ніч показала проблему: у густонаселеному мікрорайоні столиці бракує укриттів, а ті, що є, або не облаштовані, або зачинені вночі.

Розповідають, що люди стукали в укриття, розташоване в поліклініці й просилися, щоб їх впустили - в них були лише лічені хвилини, щоб сховатися від вибухів і фрагментів ракет.

Але сторож двері не відкрив - більш того, очевидці розповіли ВВС Україна, що він вигукував образливі слова.

Мешканці звернулися до правоохоронців з проханням перевірити, чи був він у стані алкогольного сп'яніння.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила "Укрінформу", що охоронець, який мав відчинити укриття, перебуває у поліції. Він мав "ознаки алкогольного сп'яніння". Водночас про його затримання поки що не йдеться.

"Або мало, або непридатні, або не пускають"

Закриті укриття - не поодинока ситуація.

Місцеві мешканці говорять про те, що багато хто з них стикався за час війни з тим, що до укриттів під час повітряної тривоги неможливо потрапити.

Підпис до фото, Максим каже, що в його районі є великі проблеми з укриттями

"На Лісовому масиві у нас є велика проблема з укриттями. Їх або мало, або вони непридатні для переховування, або в них не пускають", - каже місцевий мешканець Максим Чеберяка.

За його словами, в школах, коли навчаються, за розпорядженням директорів людей не пускають чи пускають обмежено. Водночас вночі ці укриття переважно закриті.

Він розповів, що цієї ночі люди пішли до поліклініки, бо знали, що там є укриття, - але потрапити туди не змогли через охоронця, який не відкрив їм двері.

За словами Максима, люди не встигли сховатися, і у цей час збили ракету.

"Вибух був величезний, жахливий, я такого за весь час війни не пригадую", - розповів він ВВС.

Його квартира на 15 поверсі будинку, розташованого за 200 метрів від місця падіння уламків, "просто здригнулася".

"Підвал у будинку весь час закритий"

Про неможливість потрапити до укриттів під час тривоги каже й Ольга Поліщук, мати 6-річного Вови, який лікується у тій самій поліклініці, біля якої сталася трагедія.

Вона розповіла, що коли люди під час минулих тривог приходили до поліклініки і питали, чи є там укриття, їм відповідали, що немає, й радили шукати в іншому місці.

Саме тому, за словами жінки, потрапити в укриття у поліклініці цієї ночі вона навіть і не розраховувала. Ольга додає, що в поліклініці немає чітких вказівників, де розміщене укриття, і тому самостійно знайти його практично неможливо.

Схожа ситуація і з укриттями в ЖЕКах - Ольга каже, що в їхньому будинку сховок завжди закритий.

"Скільки я в ЖЕК не дзвонила, не скаржилася, щоб відкрили - вони ні в яку. У нас підвал увесь час в будинку закритий", - каже жінка.

Підпис до фото, Ольга не почувається у безпеці через брак доступних укриттів

За її словами, під час повітряних тривог вони сидять у квартирі і трусяться, бо не знають, що може трапитися наступної хвилини.

Жінка каже, що відповідальних за укриття посадовців необхідно карати, бо інакше цю проблему не вирішити.

"На зв'язку 24/7"

Наталя Вітечек, директорка школи 152, що розташована поруч, говорить, що в її закладі укриття завжди відкрите, і місцеві мешканці мають до нього доступ і вдень, і вночі.

"Алгоритм в закладі відпрацьований з усіма працівниками, кожен знає свої обов'язки", - каже вона.

Директорка показала кореспондентці ВВС Україна Жанні Безп'ятчук журнал, у якому реєструють людей, які хочуть потрапити до укриття - минулої ночі зареєстрували 12 таких.

За її словами, вона на постійному зв'язку з охоронцем.

"24/7 зв'язок, сьогодні я зателефонувала спитати, як у нас справи. Він каже, що є пошкодження і є люди, які до нас завітали. Я кажу: всіх пускаєте, реєструєте. Він питає: тварин пускаємо? Пускаємо", - переповідає розмову директорка.

"Всі люди в цивільних умовах, комфортних", - додає вона.

За її словами, укриття у школі розраховане на 260 людей, тому вільні місця у ньому є як уночі, так і вдень.

Питання залишаються

Підпис до фото, Наслідки обстрілу в Деснянському районі

Мешканці Деснянського району просять перевірити, якою насправді є ситуація з укриттями, чи дійсно вони доступні людям, бо їхній досвід свідчить, що в укриття можна потрапити далеко не завжди.

Також є питання й до їхнього стану.

Один мешканець розповів, що навіть якщо у будинку є підвал, часто він не облаштований, люди знаходять там шприці, там брудно і немає умов, щоб довго перебувати.

В такому густонаселеному - і навіть перенаселеному - мікрорайоні за час війни можна було збудувати укриття в зеленій зоні поруч із будинками - але цього не відбулося. Люди ставлять питання, чому - і як і хто за це відповідає.

На ситуацію відреагував мер Віталій Кличко. Він повідомив, що до поліклініки виїхали фахівці муніципальної безпеки "і на місці зʼясовують, чому не було доступу до укриття".

"Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і голова району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені", - заявив Кличко.

Кличко стверджує, що у школі поруч з поліклінікою укриття було відкритим, в ньому були люди.

"Всі керівники районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття", - додав мер.

І поки багато киян критикують за цю ситуацію Кличка, сам він звернувся до президента з проханням відсторонити голову району Дмитра Ратнікова.

У Києві під час воєнного стану левову частку влади має військова адміністрація, яка підпорядковується президенту. Керівники районів міста також призначаються президентом за поданням голови КМДА.