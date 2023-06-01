Як соцмережі видаляють докази воєнних злочинів Росії в Україні. Розслідування ВВС

Джек Гудман і Марія Коренюк

Відділ ВВС по боротьбі з дезінформацією

50 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Відео Ігоря Захаренка з України оперативно видалили

Докази потенційних порушень прав людини можуть бути втрачені після їх видалення у соцмережах, з'ясувала ВВС.

Онлайн-платформи часто прибирають чутливі чи жорстокі відео за допомогою штучного інтелекту. І кадри, які в деяких випадках допомогли б суду, можуть вилучатися без архівування.

Meta і YouTube кажуть, що прагнуть захистити користувачів від шкідливого контенту.

Але на думку Алана Расбріджера, члена наглядової ради Meta, індустрія демонструє надмірну обережність і поміркованість.

Платформи наполягають, що роблять винятки для чутливих матеріалів, які становлять суспільний інтерес. Проте коли BBC спробувала завантажити кадри нападу на цивільних в Україні, їх швидко видалили.

Штучний інтелект (ШІ) запрограмований автоматично видаляти шкідливий і насильницький контент. Утім, коли справа доходить до модерації відео з країн, де триває війна, машина просто не може визначити, чи ці кадри - доказ порушення прав людини.

Правозахисники кажуть, що соцмережі мають терміново вжити кроків, аби запобігти зникненню цієї інформації.

"Штучний інтелект програмували так, щоби у момент, коли машина бачить щось, що здається важким або травматичним, одразу прибирати це", - пояснює Расбріджер ВВС. Раду Meta, до якої він входить, створив Марк Цукерберг. Це своєрідний незалежний "верховний суд" компанії, якій належать Facebook й Instagram.

"Гадаю, наступне питання полягає в тому, як нам розробити механізми, щоби або люди-модератори, або ШІ ухвалювали більш зважені рішення", - додає Расбріджер, колишній головний редактор Guardian.

Ніхто і не планує заперечуватиме право техкомпаній на контроль свого контенту, пояснює посол США з питань кримінального правосуддя Бет Ван Скок: "Однак ми неабияк занепокоєні, що ця інформація раптово зникає".

Ігор Захаренко, колишній ведучий тревел-шоу, а зараз - воєнкор, зіткнувся з цим в Україні. Від початку повномасштабної війни він документує вбиства росіянами цивільних в Україні.

ВВС зустрілась з ним в передмісті Києва, де рік тому чоловіки, жінки й діти загинули від рук російських військових під час спроби втекти від окупації.

На кадрах, зафіксованих Захаренком, - щонайменше 17 тіл цивільних та згорілі автівки.

Підпис до фото, Відео нападів росіян на цивільних українців видалили за лічені хвилини

Він хотів викласти відео в інтернет, щоби світ дізнався, що відбувається в Україні. Але коли завантажив кадри у фейсбук й інстаграм, їх швидко видалили.

"Самі росіяни казали, що це фейки, що цивільних не чіпали, воюють тільки з українською армією", - розповідає Ігор.

Використовуючи фіктивні акаунти, ми теж виклали кадри Ігоря в інстаграм і ютюб.

Протягом хвилини інстаграм видалив три з чотирьох відео.

Ютюб спочатку застосував вікові обмеження до трьох відео, але за десять хвилин прибрав їх усі.

Ми спробували ще раз - але завантажити їх взагалі не вдалося.

Наше клопотання відновити відео на тій підставі, що вони містили докази воєнних злочинів, Ютуб відхилив.

Компанії YouTube і Meta кажуть, що чутливий контент може залишатися в мережі, якщо він становить суспільний інтерес. Але наш експеримент із відео Ігоря свідчить про протилежне.

Meta запевняє, що відповідає "на запити від правоохоронних органів у всьому світі" та "продовжує вивчати додаткові можливості для підтримки процесів міжнародної відповідальності… відповідно до наших юридичних зобов'язань та зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності".

YouTube, своєю чергою, пояснює, що попри винятки для контенту, що становить суспільний інтерес, платформа не є архівом.

"Правозахисники, активісти, дослідники, журналісти та інші особи, які документують порушення прав людини (або інші потенційні злочини), повинні дотримуватись передових методів захисту та збереження свого контенту", - відповіла компанія на запит BBC.

Випадок із відео Ігоря - далеко не єдиний. BBC також поговорила із сирійцем на ім'я Імад. Він був власником аптеки в Алеппо, поки у 2013 році туди не поцілила бомба.

Чоловік згадує, як вибух наповнив кімнату пилом і димом. Почувши крики про допомогу, він вибіг на вулицю і побачив навколо десятки жертв - померлих і поранених.

На місці трагедії працювала місцева телекомпанія. Її журналісти запостили свої відео на власному каналі у ютубі та у фейсбуку. Але згодом їх вилучили.

Сирійські журналісти розповіли ВВС, що їхні власні записи оригінальних кадрів також були знищені під час бомбардувань.

Через роки, коли Імад шукав притулку в ЄС, його попросили надати документи, які б підтверджували його присутність на місці події.

"Я був упевнений, що мою аптеку зняли на камеру. Але коли зайшов в інтернет, то побачив, відео видалили".

Некомерційна організація Mnemonic, що базується в Берліні, займається документуванням порушень прав людини.

Mnemonic розробила інструмент для автоматичного завантаження й збереження доказів порушень - спочатку у Сирії, а тепер у Ємені, Судані та Україні.

Вони зберегли понад 700 тисяч зображень із зон бойових дій, перш ніж їх видалили із соціальних мереж, у тому числі відео бомби біля аптеки Імада.

Кожне зображення може містити ключ до розгадки того, що насправді відбувалося на полі бою - місце, дату чи злочинця.

Але організації на кшталт Mnemonic не можуть охопити всі конфлікти у світі.

Довести скоєння воєнних злочинів неймовірно складно, тому важливо зібрати якнайбільше джерел.

"Перевірка фактів схожа на рішення головоломки: ви збираєте, здавалося б, незв'язані фрагменти інформації, щоб побудувати повнішу картину того, що сталося", - каже Ольга Робінсон з BBC Verify.

Архівування матеріалів з відкритих джерел, доступних практично кожному у соцмережах, часто лягає на плечі людей, які хочуть допомогти своїм родичам, що постраждали від війни.

Підпис до фото, Рахва каже, що її "обов'язок" — архівувати матеріали з відкритих джерел про конфлікт в Ефіопії

Ефіопка Рахва живе в Сполучених Штатах. Але її родина залишилась в Ефіопії, де триває збройне протистояння між федеральним урядом та місцевою владою регіону Тиграй.

Влада Ефіопії жорстко контролює потік інформації. Одним з джерел новин про ситуацію в регіоні стали соціальні мережі.

"Це був наш обов'язок, - розповідає Рахва. - Я витратила багато часу на збір інформації. Коли бачиш цей контент, намагаєшся перевірити його, використовуючи всі доступні інструменти. Але чи у безпеці твоя родина - не знаєш".

Правозахисники кажуть, що необхідно розробити глобальну систему для збирання й безпечного зберігання видаленого контенту. Це передбачає збереження метаданих для перевірки контенту на предмет того, що він не підроблений.