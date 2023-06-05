"Краще померти вдома, ніж на чужині". Як матері з дітьми повертаються до прифронтових міст

Джеймс Вотергаус

Кореспондент BBC в Україні

1 година тому

Автор фото, BBC/DAVY MCILVEEN Підпис до фото, Вікторія Макарова везе доньку Єву назад на схід України, бо каже, що більше не може жити як біженка

На залізничному вокзалі у Дніпрі провідники допомагають пасажирам спускатися по крутих сходах вагона.

Попри повномасштабне вторгнення Росії, потяги тут ніколи не припиняли курсувати - на них покладаються мільйони людей.

Ми сідаємо на потяг і вирушаємо в подорож, якої українців закликають уникати - до останньої зупинки перед східною лінією фронту.

Коли у задушливому плацкартному вагоні ми йдемо повз висунуті ноги, стає зрозуміло, що це не просто шлях до поля бою.

Так, тут є солдати. Більшість дивиться у вікно - цікаво, про що вони думають?

Але є й молоді сім'ї, які повертаються додому.

Автор фото, BBC/HANNA CHORNOUS Підпис до фото, Вікторія зустрілася із чоловіком Сергієм на вокзалі Покровська

Вікторія повертається до міста Покровськ разом із маленькою Євою. 20-річна дівчина каже нам, що з неї досить тікати від війни - хоча вона все ж хвилюється.

"Я маю це якось подолати, - каже вона. - Неможливо так жити, катаючись усюди. Треба налагоджувати життя вдома".

З лютого минулого року Вікторія поїхала з України до Словаччини, намагаючись убезпечити себе та доньку.

Після трьох годин подорожі через зелені українські села ми приїжджаємо в Покровськ, де Вікторію зустрічає чоловік, який залишався в Україні.

"Емоції переповнюють", - каже Сергій, який терпляче чекав на пероні з букетом квітів.

"Я дуже радий бачити свою красиву дочку і дружину. Хочеться просто сидіти, обійматися, балакати - і все".

Такі зустрічі - частина ширшої тенденції в Україні. Після жахливих сцен від'їзду минулого року шість мільйонів українців повернулися на батьківщину.

Тисячі з них повертаються до своїх домівок неподалік від лінії фронту протяжністю близько тисячі кілометрів, де залишається загроза російських атак.

Сергій - один із багатьох, хто залишився працювати в Покровську на місцевій вугільній шахті - ця промисловість вкорінена в ДНК Донецького регіону, і є тут чи не найбільшим роботодавцем.

Автор фото, BBC/DAVY MCILVEEN Підпис до фото, Багато шахтарів залишилися в Покровську після початку повномасштабного вторгнення Росії

Через це тисячі людей залишилися тут, а інших спонукає повернутися пропозиція нових робочих місць.

Вранці шахтарі поспіхом сідають у автобуси, які везуть їх до шахти. Навіть після того, як вони опинилися на глибині 800 метрів під землею, їм може знадобитися ще година, щоб дійти до місця роботи.

Володимир пропрацював тут 20 років. Спереду у кишені його роби лежить запакований обід, який у цих краях називають "тормозок".

Він і деякі його колеги мають бронь від мобілізації, оскільки їхню роботу вважають критично важливою. Для Володимира вихід на роботу - це баланс між особистою безпекою та простою економікою. Він повинен заробляти на життя.

"Коли спускаєшся під землю, то не знаєш, що відбувається нагорі з родиною. Я часто дуже хвилююся", - каже він.

Населення Покровська поступово зростає - після того, як минулого року зменшилось із 65 тисяч на дві третини.

Світлана, яка працює на міській залізничній станції, розповіла, що коли у 2022 році почалася війна, це було "як апокаліпсис - я ніколи не бачила, щоб стільки людей виїжджало".

Тепер сюди їдуть ті, хто рятується від російської окупації та бойових дій.

Відчуття війни у цьому місті витає у повітрі. На вулицях порівну цивільних і військових. Від початку російської агресії дев'ять років тому в цьому регіоні точилася війна.

Іншою важливою подією стало відновлення електро- та водопостачання у місті - попри те, що місцеві чиновники наполегливо закликають людей не повертатися сюди.

Покровськ досі перебуває в зоні дії російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Шрами міста нагадують про цю постійну загрозу.

На околиці Покровська, ближче до зони російської окупації, можна побачити останню лінію оборони міста. Бійці територіальної оборони пильно стежать за віддаленимии звуками артилерії.

Їхні сумлінні дії дозволяють людям повертатися сюди - і, здається, в окопах цьому співчувають.

"Дехто рятує своїх дітей, а дехто залишається, тому що це його Батьківщина", - каже В'ячеслав.

"Якщо доведеться помирати, то краще на своїй батьківщині померти, ніж десь за кордоном", - додає він.

Автор фото, BBC/DAVY MCILVEEN Підпис до фото, Вікторія з чоловіком Сергієм та дочкою Євою у своїй квартирі в Покровську

Через кілька днів ми знову зустрічаємося із Сергієм, Вікторією та Євою у їхній квартирі. Те, як вони граються зі своєю дочкою - картина справжньої невинності.

"Ми не можемо знати, коли буде безпечно, - каже Сергій. - Рік, два, пʼять?"

"Ми не готові чекати п'ять років або навіть рік", - каже він.

Вони явно примирилися зі своїм рішенням бути разом - попри очевидні ризики.

Цей крок свідчить не лише про нескореність - а й про визнання того, що ця війна закінчиться ще нескоро.