Як наука допомогла звільнити матір, що відсиділа 20 років за вбивство чотирьох своїх малюків

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Кетлін Фолбіг завжди наполягала на своїй невинуватості

В Австралії помилували жінку, яка відсиділа 20 років у в'язниці за звинуваченням у вбивстві своїх чотирьох малих дітей.

Всі вони помирали почергово протягом десяти років, але у 2003-му суд назвав малоймовірним твердження її захисту про те, що смерть настала з природних причин. Але нещодавно вчені надали результати нових досліджень, які вказують саме на це.

Кетлін Фолбіг називали "найстрашнішою серійною вбивцею Австралії" після того, як присяжні вирішили, що протягом десятиріччя вона вбила своїх синів Калеба і Патріка і дочок Сару і Лору.

Верховний суд штату Новий Південний Уельс засудив її до 40 років ув'язнення з можливістю дострокового звільнення не раніше ніж через 25 років.

Тепер справу 55-річної Фолбіг, яка завжди наполягала на своїй невинуватості, називають однією з найбільших судових помилок в Австралії.

Фолбіг заарештували після того, як за період з 1989 по 1999 рік раптово померли четверо її дітей, яким на момент смерті було від 19 днів до 19 місяців. Прокурори на суді стверджували, що жінка їх задушила.

При цьому речових доказів удушення або слідів тілесних ушкоджень дітей обвинувачення не надало.

У результаті Фолбіг засудили на підставі непрямих доказів: записів у її щоденниках, в яких ішлося, що материнство дається їй непросто і що вона звинувачує себе у смерті дітей.

Згодом адвокати Фолбіг ініціювали кілька апеляцій та нове розслідування справи у 2019 році, але їхні результати не викликали сумнівів у вироку і навіть надали більшої ваги непрямим доказам у початковому судовому процесі проти Фолбіг.

Проте після нового розслідування, яке очолив суддя у відставці Том Батерст, прокуратура визнала, що їхнє розуміння причин смерті дітей змінилося.

Нове розслідування

У цьому розслідуванні експерти припустили, що щоденники були способом пережити те, що сталося, для скорботної матері, яка майже не мала підтримки, а також, що всі четверо дітей навряд чи могли бути задушені без будь-яких фізичних слідів.

Але основною причиною, яка змусила прокуратуру змінити свої погляди, стали висновки групи імунологів. Вони виявили у дочок Фолбіг, Сари та Лори, загальну генетичну мутацію під назвою CALM2 G114R, яка може спричиняти раптову зупинку серця.

Також знайшли докази того, що у її синів Калеба та Патріка була інша генетична мутація, яку вчені пов'язують із раптовим початком епілепсії у мишей.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Двоє дітей Кетлін Фолбіг: Лора (ліворуч) та Патрік (праворуч)

За словами професорки Кароли Вінуеси, яка очолила дослідницьку групу з Австралійського національного університету, вони звернули увагу на незвичайну послідовність генів у ДНК Кетлін Фолбіг ще до того, як протестували зразки ДНК її дітей.

"Ми провели перший тест і виявили варіант гена, який виглядав дуже підозріло… Вже тоді, у листопаді 2018 року, ми подумали, що якщо подібне виявлять і у дітей, то в цьому, дуже ймовірно, і буде причина", - сказала Вінуеса в інтерв'ю ВВС.

Як підкреслила професорка, у світі відомо лише про 134 випадки потенційно смертельного захворювання серця, пов'язаного з цією генетичною мутацією.

У понеділок генеральний прокурор Нового Південного Уельсу Майкл Дейлі оголосив, що Батерст дійшов "переконливого висновку" про обґрунтовані сумніви у винуватості Фолбіг.

Внаслідок цього губернатор Нового Південного Уельсу підписав указ про повне помилування і розпорядився негайно звільнити Фолбіг з в'язниці.

"Для неї це було 20-річне випробування… Я бажаю їй спокою", - сказав Дейлі й додав, що подумки він також із Крейгом Фолбігом, батьком померлих дітей.

Професорка Вінуеса назвала рішення про помилування Фолбіг прекрасною подією, яка може дати надію іншим жінкам у подібних ситуаціях.

"До нас зверталися представники жінок, які втратили дітей або були обвинувачені у заподіянні шкоди своїм дітям. У цих випадках також може йтися про дітей з тяжкими генетичними захворюваннями", - сказала вона.

У заяві Австралійської академії наук йдеться, що ця справа свідчить про необхідність реформування правової системи в країні з урахуванням прогресу в науці.

Що буде далі для Фолбіг

Як пояснив прокурор Майкл Дейлі, нинішнє беззастережне помилування не скасовує вирок Фолбіг.

Рішення про скасування вироку зможе ухвалити апеляційний суд у кримінальних справах, якщо суддя Батерст передасть туди справу. Цей процес може тривати до року.

Якщо вирок скасують, Фолбіг потенційно зможе подати до суду на уряд Австралії та вимагати мільйони доларів компенсації.

Автор фото, Fairfax Media/Getty Images Підпис до фото, Після вироку Кетлін Фолбіг називали "найстрашнішою серійною вбивцею в Австралії"

Прецедентом є випадок австралійки Лінді Чемберлен, яку 1982 року неправомірно засудили до довічного ув'язнення за вбивство дочки-немовляти. Її випустили через три роки, визнавши допущену судову помилку.

Чемберлен згодом відсудила компенсацію у розмірі 1,3 мільйона австралійських доларів (858 тис. доларів США).

Але, як зазначають адвокати Фолбіг, яка відсиділа у в'язниці 20 років, її справа затьмарює справу Чемберлен.

"Неможливо відчути масштаби травми, яку завдали Кетлін Фолбіг: біль від втрати дітей та майже два десятиліття ув'язнення у в'язницях суворого режиму за злочини, яких, як довела наука, ніколи не було", - сказала її адвокатка Рані Рего.