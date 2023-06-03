Жахлива катастрофа на залізниці в Індії. Понад 230 людей загинули, сотні поранені

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Щонайменше 238 людей загинули та близько 650 отримали травми різної тяжкості внаслідок зіткнення кількох поїздів у штаті Одіша на сході Індії.

За попередніми даними, швидкий поїзд "Шалімар - Ченнай Коромандель" близько сьомої вечора за місцевим часом зійшов з рейок, причому кілька вагонів опинилися на іншому шляху, яким слідував експрес "Есвантпур-Хаора".

Він врізався в ці вагони, після чого, як повідомляють індійські чиновники, сталося ще одне зіткнення вже з вантажним потягом, який стояв на коліях.

Це найбільша залізнична катастрофа в Індії з 1980-х років. За оцінками місцевої влади, кількість жертв може зрости.

Автор фото, Getty Images

До місця катастрофи прибуло вже понад 200 машин швидкої допомоги, на чергування додатково викликали понад 100 лікарів.

Багато пасажирів, що вижили, за свідченнями очевидців, прийшли на допомогу тим, хто опинився в перевернутих вагонах. Рятувальна операція триває.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родичам загиблих та постраждалих та повідомив у твіттері, що на місці аварії ведуться рятувальні роботи та робиться все можливе, щоби постраждалі отримали потрібну допомогу.

Один з тих, хто вижив, розповів індійському агентству ANI, що, коли трапилася аварія, на нього впали 10-15 людей. "Я пошкодив руку та шию. Коли я вибрався з вагона, я побачив, що хтось втратив руку, хтось втратив ногу, а у когось було спотворене обличчя", - сказав він.

Автор фото, Getty Images

В Індії одна з найбільших залізничних мереж у світі. Аварії на залізницях тут трапляються досить часто, попри те, що влада інвестує сотні мільйонів доларів у покращення інфраструктури.