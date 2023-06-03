"Ми готові до контрнаступу". Зеленський розповів про плани України та страхи через Трампа

49 хвилин(и) тому

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз готовий розпочати довгоочікуваний контрнаступ, але попередив, що він може зайняти деякий час і матиме високу ціну.

"Ми твердо віримо, що нам це вдасться", — сказав Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Я не знаю, скільки часу це займе, — пояснив президент. - Якщо чесно, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові".

Водночас, як стверджує видання, Зеленський визнав перевагу Росії в небі на лінією фронту та підкреслив, що без потужного озброєння "загине величезна кількість військових".

"Ми б хотіли мати певні речі, але ми не можемо чекати місяцями", - поскаржився він.

Зокрема, за його словами, Україні потрібні додаткові ракетні батареї Patriot, які складаються з кількох пускових установок, потужного радара, станції управління та іншого допоміжного обладнання, щоб захистити свої міста та війська на передовій.

Зараз в Україні є щонайменше дві батареї Patriot, але Зеленський сказав, що хотів би мати 50, оскільки це єдина система, яка здатна перехоплювати деякі передові ракети, які має Росія.

Вибори в США

Автор фото, Офіс президента

Володимир Зеленський окремо висловив занепокоєння ризиками, які може мати для України зміна влади в Білому домі після президентських виборів 2024 року.

До прикладу, ймовірний конкурент чинного президента Джо Байдена на виборах Дональд Трамп відомий своїми неоднозначними заявами по Україні.

Зокрема, він допускав, що готовий був би поступитися частиною українських територій на користь Росії, щоб не допустити війну. Він також обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин, щоправда, не уточнив, як він збирається це робити.

Водночас під час повномасштабного вторгнення адміністрація Байдена надала Україні безпрецедентну підтримку - військову, фінансову та дипломатичну.

"У такій ситуації, коли є підтримка, ти боїшся змін, - зізнався Зеленський. - І, чесно кажучи, коли ви згадуєте про зміну адміністрації, я відчуваю те саме, що й будь-яка інша людина — ви хочете змін на краще, але може бути й навпаки".

Зеленський сказав, що не може зрозуміти заяву Трампа про те, що він може припинити війну за 24 години, оскільки Трамп не зробив цього під час перебування на посаді президента, коли Росія вже окупувала Крим і частину східної України.

"Я не впевнений, як би діяв Трамп", - додав Зеленський, маючи на увазі повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Очікування від саміту НАТО

Зеленський заявив, що Україна очікує конкретики щодо своїх перспектив вступу до НАТО і особливі надії покладає на саміт країн альянсу, що пройде у Вільнюсі (Литва) в липні.

Він пояснив, що не очікує, що Україну приймуть до НАТО в розпал війни, але хоче отримати гарантії, що це станеться після закінчення бойових дій.

"Якщо нам не дадуть сигнал у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті", - сказав він.