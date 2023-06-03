"Немає віри, що нас захищають". У російському Шебекіно тривають обстріли, що кажуть місцеві

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У районі російського містечка Шебекіно біля кордону з Україною обстріли не вщухають, хоча міноборони РФ вже кілька разів заявляло про те, що всі атаки відбили. Протягом останніх місяців прикордонні території Росії потрапляли під обстріли регулярно, але за минулий тиждень вони різко посилилися, змушуючи місцевих жителів масово виїжджати.

За останні два тижні в Бєлгородській області стало відомо щонайменше про два великих прориви на територію Росії з боку українського кордону - через пункт пропуску "Грайворон" та в районі міста Шебекіно.

У цей же час різко посилилися обстріли на цих територіях. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що лише за 2 липня по регіону випустили сотні снарядів, найбільше в Шебекінському міському окрузі - 371. За його даними, загалом в регіоні за день загинули п'ятеро людей.

3 липня обстріли продовжилися. Гладков пише про ще двох загиблих жінок.

Російська сторона звинувачує в обстрілах Україну, але офіційний Київ послідовно свою причетність заперечує.

Відповідальність за наземні операції брали участь представники так званого легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" (РДК), неофіційних угруповань росіян, які заявляють, що воюють проти російської влади. Але вони заперечують обстріли цивільних.

Зокрема, 3 липня легіон "Свобода Росії" у невибіркових обстрілах російських міст та сіл звинуватив армію РФ. Мовляв, намагаючись вразити противника, росіяни "заливають вогнем, не рахуючи цивільних втрат" власні населені пункти.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Бійці РДК кажуть, що вони - росіяни та ведуть на території РФ власну боротьбу

Про те, що ситуація загострилася не на жарт свідчить також те, що місцеві мешканці все частіше погоджують виїжджати з прикордонних населених пунктів.

Про евакуацію оголосила влада Бєлгородської області. Коридор для цивільних пропонує також легіон "Свобода Росії". Вони заявили, що погодили це з українським командуванням.

Російське міноборони уникає розлогих коментарів по ситуації. Ще 1 липня вони заявили, що запобігли нападу на цьому напрямку, а 3 липня оголосили про вручення нагород військовим за "відбиття терористичної атаки київського режиму" в районі міста Шебекіно Бєлгородської області.

"Місто перетворилося на руїни"

Кореспондентка ВВС Амалія Затарі поспілкувалася з мешканцями прикордонних населених пунктів Бєлгородської області (усі імена змінені з міркувань безпеки).

Вони скаржаться, що за останній тиждень обстріли стали нестерпними, періодично зникає електрика, а евакуація, про яку заявляє влада, не завжди організована належним чином.

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Сергій, у якого в Шебекіно жила родина, каже, що за останні шість місяців в місті було чути якісь "хлопки, бахи і бухи", але це "не завдавало сильного дискомфорту". А прильоти, якщо й були, не зачіпали цивільне заселення.

У травні все змінилося - обстріли стали тривалішими, стало "прилітати" в житлові будинки. Звуки "Градів" Сергій порівнює зі "смертоносним феєрверком".

"Я до останнього думав, що все обійдеться, але остання ніч все змінила", - каже він, пояснюючи, що вирішив вивозити з міста всю родину, включаючи бабусю і дідуся, які не хотіли виїжджати.

В останні дні, за його словами, місто стало помітно безлюдним. Ще тиждень тому парковка перед їхнім будинком була повна, але щодня на ній було все менше машин, а на момент їхнього від'їзду вона була майже пустою.

Заторів на виїзді з міста не було, але подекуди на трасі Шебекіно-Бєлгород було скупчення машин, а на перехрестях стояли військові з автоматами.

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Ірина, яка з родиною мешкала в Вознесенівці, що в 10 км від Шебекіно, каже, що за останні три дні "місто перетворилося на руїни". У багатьох її друзів через обстріли пошкоджене житло, вибиті вікна, у когось згоріла кімната в гуртожитку.

Виїжджати було важко. За її словами, їхати через Шебекіно - "смерті подібна справа", бо в будь-який момент можна позбутися "життя чи кінцівки".

Крім того, довелося залишити тварин - собаку, п'ятьох котів, корову та теля. Поки що їх годують сусіди, але вони також "на валізах".

"Вже немає віри, що нас захищають, - пояснює Ірина бажання поїхати. - Не бачимо нашої [російської] техніки на кордонах. Якщо раніше її везли, їздили військові машини, більше військових було довкола, то зараз їх просто немає. І оскільки наш уряд не може чи не хоче нас захищати, то треба їхати, на жаль".

"Звичайно, хочеться вірити в краще, але виїжджали з почуттям, що повертатися буде нікуди", - додає вона.

Автор фото, GOVERNOR OF BELGOROD REGION

Олена, що працює в Шебекіно, а мешкає в селі неподалік, каже, що тепер в місті майже ніхто не працює. Автобуси в Шебекіно з інших населених пунктів більше не ходять.

"Важко в Шебекіно потрапити навіть з Бєлгорода. Люди в об'їзд їдуть через далекі села, в яких спокійно", - розповідає Олена.