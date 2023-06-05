Росія програє газову війну і качатиме паливо в Європу тільки через Україну. Що це значить

Олексій Калмиков

ВВС

52 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Європа швидше адаптується до життя без російського газу, ніж Росія - до втрати європейського ринку

Постачання російського газу до Європи скоротяться до історичного мінімуму найближчого тижня, оскільки один із двох газопроводів, що залишилися, - через Туреччину - у понеділок стає на профілактику. Єдиним маршрутом доставки російського газу до ЄС залишиться транзит через Україну.

Приблизно так само починалося загострення газової війни Кремля з Європою восени 2022 року, коли "Газпром" відключив головний газопровід ЄС "Північний потік" на профілактику, а потім відмовився включати його назад. З того часу ЄС отримує російський трубопровідний газ лише через Україну та Туреччину.

Чи варто чекати на новий виток газової війни? Навряд чи. З трьох причин.

По-перше, Європа звикає до життя без "Газпрому", знайшла йому альтернативи, і з кожним контрактом на постачання скрапленого газу з Катару чи США має менше приводів для занепокоєння. ЄС давно змирився з перспективою повного відключення від російського газу та навчився економити.

По-друге, "Газпром" ніяк не звикне до життя без найбільшого, найближчого та найбагатшого європейського ринку, альтернативи якому найближчими роками, а то й десятиліття знайти не вдасться.

І по-третє, якщо досі Кремль відключав газопроводи, що ведуть безпосередньо до заявлених ворогів на кшталт Німеччини у випадку з "Північним потоком" або Польщі з "Ямал-Європою", то "Турецький потік" проходить через Туреччину - одного з небагатьох партнерів президента Володимира Путіна, ізольованого від розвиненого світу після вторгнення до України.

Як Європа виграє газову війну

Путін розв'язав газову війну проти Європи ще за півтора року перед тим, як відправив свою армію на завоювання України. І аж до минулої осені на всіх фронтах цієї газової війни Росія наступала, а Європа оборонялася.

"Газпром" протягом року скоротив постачання до ЄС майже на 80%. Європа поринула в енергетичну кризу, яка розігнала інфляцію і загальмувала економічне зростання. Країни ЄС витратили понад 750 млрд євро на підтримку населення та промисловості.

Але як і з великою війною проти України, бліцкриг Кремля не вдався. ЄС вистояв і тепер замислюється над контрнаступом.

Досі російський газ не потрапляв під масштабні європейські санкції проти Росії за війну в Україні, оскільки ЄС на момент вторгнення щільно сидів на російській газовій голці.

Європа покривала 40% усіх своїх потреб у газі дешевими російськими трубопровідними постачаннями.

Але минуло півтора року, і деякі з 27 країн блоку вже пропонують назавжди відмовитися від вимкнених Росією газопроводів. Пропозиція обговорювалася на останній зустрічі "Великої сімки", але поки що не знайшла одностайної підтримки.

Сміливості європейцям надає той факт, що за минулу зиму Європа звикла до нової реальності, в якій вона більше не залежить від постачання енергоносіїв із Росії. І повертатися у довоєнний час не має наміру.

Більше того, Європа в перспективі готується практично повністю відмовитися від газу, не тільки російського, а й американського і катарського, що прийшов йому на заміну. Тому вона майже не підписує довгострокових угод про закупівлю скрапленого газу, воліючи купувати на спотовому ринку за поточними цінами, і робить ставку на відновлювану та атомну енергетику.

А споживання газу падає саме по собі - за рекордним зростанням цін на нього внаслідок російської блокади.

"Різкий стрибок цін убив попит з боку промисловості і змусив енергетиків переключитися на вугілля, - зазначає Міжнародне енергетичне агентство (IEA). - У зв'язку з підвищенням енергоефективності та розвитком відновлюваної енергетики падіння попиту на газ набуло структурно незворотного характеру".

Як Росія програє свою газову війну, а США та Китай наживаються на ній

Європа не обійшлася без втрат. Її промисловий двигун - Німеччина - барахлить уже котрий місяць. Однак Росія потерпає ще більше.

Минулого року видобуток газу в країні скоротився на 90 млрд кубометрів, або 12%, а цього року зменшиться ще на 50 млрд. Таким чином, за два роки Росія втратить майже 20% видобутку газу, згідно з оцінками IEA.

І якщо досі падіння видобутку та експорту компенсувалося рекордними цінами та виручкою, то останніми місяцями ціни в Європі опустилися на рівні, не бачені з літа 2021 року, коли Кремль пішов газовою війною на ЄС.

До червня газ у Європі не коштував і третини того, що було на початку року.

У зв'язку з падінням цін доходи "Газпрому" тануть, а замінити європейський ринок йому нема чим. На Захід він постачав газ із західносибірських родовищ, не пов'язаних із східною трубопровідною системою. Щоб перенаправити цей газ на схід, потрібні нові вкладення та покупці.

Єдиний реальний замінник Європи - Китай. Однак будівництво туди нового газопроводу "Сила Сибіру 2" поки що гальмує.

Чим голосніше його рекламують Володимир Путін і "Газпром", тим приголомшливіше мовчання у відповідь китайців. Час на їхньому боці: що далі, то податливішим буде Путін у питанні ціни трубопровідного газу, оскільки інших покупців у нього немає.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Зріджувати ямальський газ Росію навчили європейці. Тепер вона відрізана від технологій санкціями, а до інших ринків ЗПГ ще треба довезти чимось через льоди Арктики

Навіть якщо газопровід буде побудований, він дозволить продати в Китай лише частину ямальського газу, який Кремль відмовився постачати до Європи. А виручка "Газпрому" буде відчутно нижчою через низькі ціни в Китаї і багатомільярдні витрати на будівництво нового газопроводу.

Тим часом значну частку втраченого Росією європейського ринку займають США, оскільки Європа переключилася на закупівлі скрапленого газу, який постачається не трубопроводами, а морем.

У 2023 році американці забезпечать більше половини приросту виробництва скрапленого газу у світі, і США стануть його головним експортером, прогнозує IEA.

США давно посунули Росію з першого місця у рейтингу найбільших світових виробників газу. Американцям тільки на руку рішення Путіна пожертвувати видобутком газу задля того, щоб задушити Європу у спробі відбити у неї бажання підтримувати Україну.

Поки Росія скорочує виробництво газу, США - нарощують. До війни вони видобували 984 млрд кубометрів на рік, минулого року збільшили до 1020 млрд, а цього року зроблять 1040 млрд кубометрів. Росія тим часом скоротить видобуток до 620 млрд. кубометрів.

Чи залишилися козирі в Путіна?

За нинішнього стану справ Росія поступово повністю втратить європейський ринок, нехай європейцям і доведеться постраждати вже наступної зими, попереджають експерти.

А якщо все йде до поразки, чи може Путін спробувати зламати перебіг газової війни одним рішучим ударом, піти ва-банк і відключити газ Європі?

У цьому випадку замінити російський газ ЄС не вдасться. Навіть за поточного рівня постачання енергетична криза в Європі посилиться, попереджає IEA.

"Якщо Росія збереже обсяги прокачування трубопровідного газу до Європейського союзу на рівні першого кварталу поточного року, загалом у 2023 році постачання до розвинених країн ЄС скоротяться на 45% (понад 35 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком", - йдеться в останньому звіті IEA.

Інших трубопроводів до Європи не з'явиться, а скрапленого газу не вистачить навіть за нинішньої ситуації.

"Пропозиція СПГ на світовому ринку, як очікується, зросте лише на 4% (близько 20 млрд кубометрів) у 2023 році. Цього недостатньо, щоб замістити очікуване скорочення постачання трубопровідного газу з Росії до Європи", - зазначає IEA і вказує на інші потенційні проблеми включаючи холодну зиму або спекотне літо, сплеск попиту в Азії та аварії.