Катастрофа може бути ще масштабнішою. Як підрив Каховської греблі вплине на ЗАЕС

Анастасія Зануда

ВВС Україна

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

З підривом Каховської ГЕС почався новий етап у війні Росії проти України. Українські експерти і колишні урядовці застерігають, що це, можливо, пролог до ще масштабніших катастроф.

"Безпосередніх ризиків для ядерної безпеки немає", - доповідав за кілька годин після підриву дамби керівник Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Втім, у своїй доповіді він також висловив занепокоєння падінням рівня води у резервуарі, звідки надходить вода для охолодження реакторів. І приділив багато уваги ризикам, що можуть з'явитися, якщо ці реактори не охолоджувати.

Він також заявив, що хоче відвідати станцію, яку від березня 2022 року контролюють росіяни. Пізніше президент Зеленський підтвердив, що візит керівника МАГАТЕ погодили в Києві.

Автор фото, ЕНЕРГОАТОМ

Тим часом в українському Енергоатомі заявили, що ситуація на Каховському водосховищі не несе прямих ризиків для Запорізької АЕС. Зокрема, й для ставка, з якого надходить вода для охолодження реакторів ЗАЕС.

Як заявив президент компанії Петро Котін, можливість зниження рівня у водосховищі була передбачена під час будівництва АЕС. Ситуація утримується "в межах проєктної", у персоналу є план дій на цей випадок.

Наразі, за словами керівника Енергоатому, рівень у ставку-охолоджувачі не знижується. Він нагадав, що блоки найбільшої в ЄС станції зупинені, а тому потреби в їхньому охолодженні є меншими.

"Енергоблоки ЗАЕС не працюють, тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається і поки не було необхідності його підживлювати. Та навіть якщо у Каховському водосховищі взагалі не буде води, проєкт передбачає заходи його підживлення", - пояснив він.

Приблизно те саме говорять і у Держатомрегулюванні. Зниження рівня водосховища не повинне впливати на стан безпеки Запорізької АЕС. Але у регуляторі нагадують умови: виконання заходів і зупинені блоки.

Водночас голова відомства Олег Коріков наголосив на іншій проблемі.

"Складно спрогнозувати стан ядерної та радіаційної безпеки в умовах окупації ЗАЕС терористами зі зброєю в руках, перебування на промисловому майданчику нелегітимного персоналу, так само як складно спрогнозувати подальші цілі та дії окупантів", - каже він.

Російські військові та влада натомість запевняють, що вони зайшли на ЗАЕС після початку повномасштабного вторгнення в Україну якраз для безпеки станції.

Злочин оголошений заздалегідь?

Автор фото, AFP Підпис до фото, У російських військових, які контролюють ЗАЕС від березня 2022 року, може бути не лише стрілецька зброя

Саме на цих ризиках, а не суто технічних проблемах, пов'язаних із водою на ЗАЕС, наголошують українські експерти.

Так, усі блоки ЗАЕС нині зупинені, для їхнього охолодження треба менше води, каже Ольга Кошарна, директорка з питань інформації асоціації Український ядерний форум.

Так, у ставку є вода, повинні бути і мобільні насоси, які придбані після аварії на Фукусімі і які мають помпувати воду із інших джерел у випадку, якщо ставок втрачатиме воду. Якщо вони не вкрадені.

"Мої джерела із персоналу пишуть, що вночі з промислового майданчика станції виходять Камази, і ми вже маємо підтвердження, що повністю розкрадене обладнання навчально-тренувального центру, який був спільним проєктом з ЄС - з маніпуляторами, комп'ютерними кодами, програмами", - розповідає експертка.

Водночас вона наголошує: мародерство росіян і викрадення обладнання АЕС та технологій - "квіточки" у порівнянні із тим, що може відбутися далі на станції.

"Росія діє за принципом "злочин оголошений заздалегідь". Так, як це було із мінуванням дамби Каховської ГЕС", - каже Кошарна і нагадує, як російський президент Путін говорив про начебто бажання українців створити брудну ядерну бомбу і пов'язав це із бажанням Києва демілітаризувати ЗАЕС.

Вона також звертає увагу, що 30 травня російський уряд ухвалив постанову про заборону розслідування до 2028 року техногенних катастроф на окупованих територіях України, які Росія вважає своїми.

А члени місії МАГАТЕ, вважає експертка, швидше можуть стати заручниками росіян, аніж фактором, який перешкодить їм здійснити свої плани. Вона нагадує, як під час нещодавньої "евакуації" з Енергодара МАГАТЕ заявляла, що не може оцінити її масштаби, бо не може дістатися міста атомників.

Такі збіги не є випадковими, вважає експертка з ядерної безпеки:

"Іде підготовка інформаційного середовища для майбутньої провокації на ЗАЕС. Наступний інцидент - я надіюсь, що не буде, але впевнена, що буде, - на ЗАЕС".

Каховська ГЕС як пролог до ЗАЕС?

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Попри те, що наслідки підриву дамби - для населення, екології, економіки - є масштабними, за їхнім аналізом є небезпека не побачити ще більшу можливу катастрофу, вважає колишній міністр екології та ядерної безпеки Юрій Костенко.

Він зауважує, що впродовж усього часу російської агресії проти України найбільшим страхом світу було застосування РФ зброї масового знищення. Але з підривом Каховської ГЕС, власне, саме це і відбулося, що стало новим етапом у війні проти України.

"Те, що зробила Росія, я називаю принципово новим етапом війни проти людства - не лише проти України", - каже Костенко.

Ексурядовець також звернув увагу, що за розмовами про можливість використання Москвою ядерної зброї з поля зору політиків та експертів вислизнула більш реальна, але не менш небезпечна перспектива. "Росія тримає в заручниках атомну станцію, вибух якої може призвести до набагато більших наслідків, ніж використання ядерної зброї в Японії перед завершенням Другої світової", - каже колишній міністр.

На його думку, міжнародні організації, такі як ООН та МАГАТЕ, недостатньо ретельно оцінили факти військового захоплення росіянами Чорнобильської та Запорізької АЕС як порушення міжнародного права та низки угод, пов'язаних із ядерними технологіями та безпекою.

А реакція на підрив Каховської ГЕС може заохотити Росію до подальших дій.

"Як фахівець з ядерної безпеки, на превеликий жаль, можу сказати, що всі дороги далі будуть вести до Запорізької АЕС", - каже колишній урядовець. Він пояснює: технологія підриву Каховської ГЕС була відома ще тоді, коли у жовтні росіяни почали завозити туди вибухівку. Тепер, каже Юрій Костенко із посиланням на неофіційну, але, на його погляд, варту довіри інформацію, те ж саме, ймовірно, відбувається і на ЗАЕС.

"У турбінних залах та інших приміщеннях росіяни завозили вибухівку", - твердить він.

"Відбувається мінування. Масштаби ніхто не знає, крім генштабу Росії", - запевняє ВВС ексміністр, посилаючись на свої джерела. За його версією, експертів МАГАТЕ, присутніх на станції, допускають не до усіх приміщень, а також обмежують спілкування із працівниками.

У ВВС Україна в умовах війни немає незалежного підтвердження цієї інформації.

Російське міноборони у своїх зведеннях про мінування території ЗАЕС ніколи не казало.

Росіяни запевняють, що там тільки їхні військові зі стрілецькою зброєю. Які й опікуються безпекою станції.

Автор фото, Reuters