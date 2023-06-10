Стати батьком у старшому віці. Які ризики це несе

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У актора Аль Пачіно, якому вже за 80, буде дитина. Що говорить наука про вплив старшого віку батька на фертильність, імовірність викидня та ризик захворювань?

Батьки, як виглядає, стають дедалі старшими. У деяких випадках - досить суттєво.

Нещодавно представники 83-річного актора Аль Пачіно підтвердили, що у них з його 29-річною дівчиною Нур Альфаллою буде дитина. До клубу старших батьків разом із ним приєднається його колега Роберт Де Ніро, який минулого місяця підтвердив, що став батьком сьомої дитини у віці 79 років.

Вони, безперечно, не перші старші татусі: багато інших чоловіків-акторів, музикантів і навіть президентів США мали дітей у старшому віці. Середній вік новоспечених батьків загалом зростає. У період з 1972 по 2015 рік він зріс на 3,5 роки: середній вік батька в США становить 30,9 року, а 9% тат на момент народження дитини було понад 40 років.

Найстаршому батькові, принаймні згідно з Книгою рекордів Гіннеса, було 92 роки - хоча час від часу з'являються неофіційні заяви про навіть старших батьків.

Однак батьківство у старшому віці пов'язане з ризиками.

У грудні 2022 року дослідники з Університету Юти та інших установ опублікували вичерпний огляд "батьківства у старшому віці" та його впливу на фертильність, проблеми під час вагітності та здоров'я майбутніх дітей.

Хоча багато досліджень, ймовірно, не включали багато чоловіків у віці Пачіно, оскільки таке трапляється досить нечасто, дані свідчать про те, що сперма чоловіків у віці 40-50 років вже має нижчу якість з точки зору об'єму, кількості, рухливості та мутацій.

Ці зміни означають, що старший вік батька "тісно пов'язаний з високим ризиком не тільки безпліддя, але й втрати вагітності після природного зачаття", пишуть дослідники. Кілька досліджень, зазначають вони, показали, що старший вік батька значно підвищує ризик викидня.

Також є ризик захворювань дітей після народження. З 1950-х років було відомо, що у літніх батьків частіше народжуються діти з генетичним розладом ахондроплазією. Але відтоді з'явилися кореляції з різними іншими захворюваннями.

Автор фото, Getty Images

"Ставало дедалі більш очевидним, що старший вік батька, так само як і старший вік матері, пов'язаний з… поганим впливом на здоров'я нащадків", - пишуть дослідники з Юти.

Дослідники зі Стенфордського університету, наприклад, виявили, що старший вік батька пов'язаний із підвищеним ризиком низької ваги при народженні та судом у новонароджених. Старший вік також пов'язаний зі збільшенням частоти різних видів раку в дитинстві, а також вроджених вад серця.

Однак варто пам'ятати, що, як і в багатьох дослідженнях, які вивчають зв'язок між здоров'ям і можливими причинами впливу на нього, механізм цього впливу незрозумілий. Можуть бути інші фактори, які відіграють роль, наприклад спосіб життя батьків і забруднення довкілля.

Проте дослідники виявили, що з віком чоловіки можуть мати мутації та пошкодження ДНК у клітинах, які утворюють сперму, що потім можуть передаватися наступному поколінню.

Подібні дослідження призводять до змін у поглядах лікарів і вчених на фертильність у цілому. Історично коли у пари виникають проблеми із зачаттям, існує тенденція зосереджуватися на жінці та її віці. Дійсно, велика частина досліджень зосереджена на жіночій фертильності. Але зараз стає зрозуміло, що хоча чоловіча фертильність може знижуватися повільніше, і в більш пізньому віці, ніж у жінок, вік батька теж має значення.

Наразі випадки Пачіно та Де Ніро - й інших чоловіків за сімдесят, вісімдесят і дев'яносто - залишаються рідкістю. Але в цілому батьківство вже не є сферою виключно молодих чоловіків. З 1970-х років кількість батьків у віці до 30 років у США зменшилася на 27%, а кількість батьків у віці 45-49 років зросла на 52%.