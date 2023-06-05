Як російський комбриг біля Бахмуту обстріляв вагнерівців, а ті взяли його в полон

Анастасія Лотарева, Ілля Барабанов

ВВС

1 година тому

Автор фото, Reuters

Конфлікт міністерства оборони РФ із російськими найманцями з ПВК "Вагнер" минулими вихідними вийшов на новий рівень.

Пресслужба Євгена Пригожина опублікувала відео, на якому його бійці взяли в полон підполковника російської армії, який, нібито перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, обстріляв одну з машин ПВК.

Інцидент стався майже три тижні тому, але зробити його публічним Пригожин чомусь вирішив лише зараз.

"Через особисту неприязнь"

"Я підполковник Веневітін Роман Геннадійович, командир 72 бригади, обстріляв машину ПВК "Вагнер" у стані алкогольного сп'яніння", - на опублікованому в неділю відео великий чоловік у футболці кольору хакі та пуховику стоїть у підвалі та на камеру зізнається у своїх помилках.

Судячи зі слідів на його обличчі можна припустити, що перед записом відеоролика його побили.

На питання, навіщо він обстріляв машину, офіцер відповідає: "Через особисту неприязнь".

Чому ця ворожість виникла, Веневітін не знає, але напередодні він із підлеглими мотострілками роззброїв групу швидкого реагування найманців. "Я винен", - зітхає наприкінці ролика підполковник Веневітін.

Із 72-ою мотострілецькою бригадою, командиром якої представився на допиті підполковник Веневітін, Євген Пригожин конфліктує весь останній місяць.

На початку травня він звинуватив військовослужбовців цього формування у тому, що вони кинули позиції під Бахмутом, які до цього з великими втратами захоплювали його найманці.

А наприкінці минулого тижня звинуватив військових у тому, що вони мінують маршрути виходу ПВК "Вагнера" з Бахмута. Міністерство оборони РФ, як це стало звичним, заяви Пригожина не коментує.

Як випливає з рапорту, опублікованого на каналі пресслужби Євгена Пригожина, конфлікт, що завершився полоном Веневітіна, стався ще 17 травня. Тоді найманці "виявили військових, які займалися мінуванням доріг у населених пунктах Опитне та Озарянівка на південь від Бахмута".

У районі Семигір'я найманці зайнялися розмінуванням дороги, коли по них нібито відкрили вогонь зі стрілецької зброї з позицій, які займає міністерство оборони. "Надалі була виведена з ладу службова машина "Урал", прямим попаданням у двигун, особовий склад не постраждав, - йдеться в документі, опублікованому пресслужбою Пригожина. - Групи спішилися, розосередились і вжили заходів у відповідь - усунули агресію та затримали".

Старшим групи, яку затримали пригожинські найманці, і був підполковник Веневітін, який "виявився у стані алкогольного сп'яніння".

Автор фото, Yevgeny Prigozhin' Telegram Підпис до фото, Найманці з ПВК "Вагнер" затримали Веневітіна ще 17 травня, але відео з ним опублікували у телеграм-каналі Євгена Пригожина лише 4 червня

"З точки зору права, взяття вагнерівцями в полон підполковника російських збройних сил - це збройне викрадення держслужбовця при виконанні службових обов'язків, вчинене організованою групою", - сказав ВВС адвокат із захисту прав військовослужбовців Костянтин Маркін.

Хаотичне мінування

Нічим серйозним, судячи з усього, полон для Веневітіна не закінчився. Принаймні через 10 днів після інциденту з вагнерівцями, 27 травня, його ім'я спливло у ЗМІ у зв'язку зі скаргами солдатів на злочинні, на їхню думку, накази, які він міг віддавати.

Тоді військовослужбовці загону "Шторм Z", куди міністерство оборони РФ набирає служити ув'язнених, записали майже 40-хвилинний ролик, у якому розповіли, як їх кинули на позиціях біля села Троїцьке у самопроголошеній "ЛНР" без зв'язку та підтримки артилерії.

Заступник командира загону майор Олександр Прикажчиков стверджував, що командир загону підполковник Веневітін займається "вбивством особового складу, злочинною роботою та віддає злочинні накази".

На відео, яке опублікував канал "Обережно, новини", військові скаржилися також на те, що командир погрожував знайти їх та вбити, і планували дати проти нього свідчення компетентним органам.

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Бійці батальйону "Шторм Z", які скаржилися на підполковника Веневітіна наприкінці травня

Співрозмовник ВВС, близький до ПВК "Вагнер" (попросив не називати його ім'я з міркувань безпеки), стверджує, що "полкана справді відпустили". За його словами, "з ним поговорили серйозно та переконливо, але в рамках ввічливості та законів Російської Федерації". На запитання, чи справді найманці побили підполковника ЗС РФ, співрозмовник ВВС не відповів.

Чому Пригожин вирішив розповісти про інцидент із затриманням Веневітіна через 2,5 тижні після затримання, ані він сам, ані його пресслужба наразі не пояснили.

Імовірно, тоді вони вирішили притримати публікацію, оскільки готувалися оголосити про остаточне взяття Бахмута. Про взяття міста вони зрештою оголосили 20 травня, хоча українська сторона наполягала, що зберігає позиції на його західних околицях.

Отже, якщо 27 травня підлеглі Веневітіна скаржилися на нього, перебуваючи вже не під Бахмутом, а на півночі Луганської області біля самого кордону з Росією, можна припустити, що його просто перевели на інші позиції.

До практики хаотичного мінування тилових доріг і позицій російські військові, судячи з усього, вдаються по всій лінії фронту, а не виключно під Бахмутом, де з цим зіткнулися найманці Пригожина.

5 червня командир батальйону "Схід", що влився до складу Росгвардії, Олександр Ходаковський опублікував відео зі знищеним автомобілем і підписав його: "На відео - наслідки бездумного мінування у тилах. На традиційному маршруті проходження груп з ротації і на ротацію раптом з'явилися міни нашого власного встановлення. У машині, що підірвалася, поверталися оператори БПЛА - четверо найкращих фахівців, які якраз і працювали на ділянці Новодонецького".

Новодонецьке - це вже волноваська ділянка фронту, де, за словами Ходаковського, ЗСУ останніми днями ведуть успішні наступальні операції. Про те, що саме волноваська ділянка фронту може бути місцем одного з головних ударів ЗСУ у рамках контрнаступу, неодноразово заявляв і колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

Дізнатися подробиці про долю підполковника Веневітіна ВВС спробувала у його брата Артема, з яким вони зареєстровані в одній квартирі у Дзержинську. Артем Веневітін сам служить або в армії, або в ПВК "Вагнер", принаймні у деяких користувачів він записаний як "Артем Пальміра Веневітін", але військовий не відповів на наші дзвінки і проігнорував питання, отримані в телеграм.

ВВС направила запит до міністерства оборони РФ з проханням повідомити, чи вживало відомство якихось дисциплінарних заходів щодо підполковника Веневітіна, чи переводили його з керівництва 72-ї бригади у командири загону "Шторм Z", чи цей загін входить до складу 72-ї бригади, а також чи є для російської армії нормою мінування тилових доріг та позицій російської армії - і чекає на відповідь.

Автор фото, Prigozhin's press office Підпис до фото, Євген Пригожин регулярно з'ясовує з кимось стосунки

Євген Пригожин проти всіх

Від самого початку війни засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин (і самі вагнерівці) конфліктує зі "своїми" і нескінченно критикує міноборони та владу РФ, не соромлячись у висловлюваннях. Жодних офіційних коментарів щоразу після цього немає - як і реальних дій.

2 червня з'явився запис Євгена Пригожина, на якому він звинувачує міноборони РФ у мінуванні, стверджуючи, що це зафіксували з правоохоронними органами. "Ми не виявили жодних провокацій від ЗСУ, натомість виявили провокації від міністерства оборони", - каже він.

"Воює" з міноборони Пригожин уже понад пів року, і за допомогою висловлювань анонімних найманців, і сам.

5 травня на тлі десятків трупів найманців Пригожин зі спотвореним від люті обличчям кричить, звертаючись до міністра оборони Росії Шойгу та голови генштабу Герасимова. Він називає їх "тварями" і говорить, що воєначальники "вважають себе "господарями життя", які мають право "розпоряджатися життям" убитих найманців.

Крім міністерства оборони Євген Пригожин встиг посваритися з керівництвом Чеченської республіки. Голова парламенту Чеченської республіки Магомед Даудов ("Лорд") прямо звинуватив Пригожина у сіянні розбраті серед російських військ в Україні і нагадав, що за таке "у воєнні часи розстрілювали".