Руйнування, підтоплення та евакуація. Наслідки підриву Каховської ГЕС у фото

1 година тому

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Гребля Каховського водосховища на півдні України зруйнована. Українська влада заявила, що її підірвали росіяни.

Водночас представники російських окупантів кажуть, що руйнування спричинив обстріл українських військ.

Росіяни контролюють дамбу з першого дня повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Восени 2022 року українська влада заявила, що війська РФ повністю замінували дамбу. Президент Зеленський попереджав, що Росія може підірвати її, щоб зупинити просування українських військ.

Відновленню дамба не підлягає.

Автор фото, Planet Labs Підпис до фото, На супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції

Руйнування греблі спричинило значні руйнування та підтоплення.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Руйнування у Новій Каховці

Через підрив є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Автор фото, AFP via Getty Images

Вода вже дійшла до Херсона.

Автор фото, AFP via Getty Images

Влада закликає людей евакуюватися.

Автор фото, Роман Мрочко

Людям допомагають працівники Національної поліції та ДСНС.

Автор фото, NATIONAL POLICE OF UKRAINE/Reuters

Автор фото, NATIONAL POLICE OF UKRAINE/Reuters Підпис до фото, Поліцейський виносить жінку на Херсонщині

МВС закликає жителів Херсонської області, які проживають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати у безпечніші райони.

Автор фото, Роман Мрочко

Вже повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів.

Автор фото, Роман Мрочко

За даними ОВА, близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні.