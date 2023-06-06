Руйнування, підтоплення та евакуація. Наслідки підриву Каховської ГЕС у фото
Гребля Каховського водосховища на півдні України зруйнована. Українська влада заявила, що її підірвали росіяни.
Водночас представники російських окупантів кажуть, що руйнування спричинив обстріл українських військ.
Росіяни контролюють дамбу з першого дня повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Восени 2022 року українська влада заявила, що війська РФ повністю замінували дамбу. Президент Зеленський попереджав, що Росія може підірвати її, щоб зупинити просування українських військ.
Відновленню дамба не підлягає.
Руйнування греблі спричинило значні руйнування та підтоплення.
Через підрив є загроза затоплення до 80 населених пунктів.
Вода вже дійшла до Херсона.
Влада закликає людей евакуюватися.
Людям допомагають працівники Національної поліції та ДСНС.
МВС закликає жителів Херсонської області, які проживають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати у безпечніші райони.
Вже повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів.
За даними ОВА, близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні.